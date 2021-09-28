Раздельный сбор мусора набирает обороты

Это объем отсортированных жителями
Ленинградской области отходов, которые были направлены во вторичный
производственный цикл. При этом за последние три месяца ощутимо выросла масса
собираемого пластика. Расширение проекта раздельного сбора пластика и стекла
наряду с другими нововведениями системы обращения с отходами позволяет
сократить объем мусора, требующего размещения.
В настоящее время на придомовых
контейнерных площадках расставлено более 500 комплектов специальных баков с
раздельным сбором стекла и пластика в 9 районах из 18 – в Волосовском,
Всеволожском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском,
Сланцевском, Тихвинском. Раздельный сбор доступен примерно для 450 тысяч
жителей Ленинградской области. Централизованная программа придомового сбора
стекла и пластика реализуется поэтапно. Первые контейнеры стали расставлять в
декабре 2020 года, к 1 сентября 2021 года собрали 274 тонны стекла и 58 тонн
пластика.
Напомним, проект раздельного сбора стекла
и пластика реализуется параллельно с другими мероприятиями реформы региональной
системы обращения с отходами. За счет бюджетных субсидий идет строительство
контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и закупка контейнеров
для ТКО. В связи с ростом интереса жителей региона к сортировке полезных
фракций, для более интенсивного развития программы профильный комитет собрал
заявки от муниципальных образований для получения федерального финансирования
проекта.