Дом культуры поселка Кобринское – начало положено

Как сообщает на своей странице в социальной сети депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, Кобринское поселение посетили представители компании «Портал плюс», которая по заказу Управления строительства правительства Ленинградской области занимается предпроектными работами будущего Дома культуры.

«Решение вопроса, которое буксовало долгие годы, наконец-то сдвинулось с мертвой точки и перешло в активную фазу», - пишет Людмила Тептина.

Во встрече с представителями компании «Портал плюс» приняли участие глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко и директор центра культуры Кобринского поселения Дарья Карнаухова.

Представители компании «Портал плюс» осмотрели место строительства будущего Дома культуры (он будет расположен на месте бывшего клуба). В течение года они будут проводить геологические исследования, историко-культурную экспертизу, разработают схему инженерных коммуникаций для подключения будущего объекта культуры, подготовят финансовое обоснование для проектных и строительно-монтажных работ.

Ирина Хрусталёва