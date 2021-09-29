Посёлок Прибытково и его обитатели

Впечатленный богатой историей Прибытково, Андрей Бурлаков начал собирать материалы о нем более тридцати лет назад. Сведений за эти годы накопилось много. Прибытковская земля хранит в себе множество тайн, загадок и удивительных открытий. Неслучайно автор начинает свой рассказ с «преданий старины глубокой», обнаруженных в результате раскопок курганных захоронений XI-XII веков в окрестностях будущего посёлка.

Листая страницы этой книги, мы узнаем о забытой помещичьей усадьбе «Розенгоф», о вотчине помещика Мамышева, о деревне Клопицы, которая со временем стала Покровской, о дачных колониях на месте будущего поселка.

Еще до появления на карте этого поселка здесь была небольшая деревня Покровская (Покровка). Позднее возникла дачная колония: собственниками первых дач здесь стали сотрудники Мариинского театра. А основателем поселка и железнодорожной платформы Прибытково считается «адмирал» Виктор Васильевич Прибытков. Примерно в 1895 году он приобрел здесь обширный участок. Масштаб деятельности Прибыткова был огромен, поселок развивался очень быстро, превращаясь в дачный город, подобно Вырице или Сиверской.

Подробно рассказывает Андрей Бурлаков и об истории знаменитой дачи «адмирала» Прибыткова, попутно раскрывая волнующие тайны этого дома, в котором в наши дни разместилась сельская библиотека. И речь идет не только о прошлом этого старинного дома, построенного в редком стиле деревянного модерна. Узнаем мы и о том, как пытаются сохранить и восстановить этот дом настоящие энтузиасты — жители поселка и волонтеры фонда «Том Сойер Фест».

Как подчеркивает автор, главное для него — это люди, те, кто жил здесь или гостил на даче. По мнению Андрея Вячеславовича, каждому из них можно посвятить целую главу. Помимо «адмирала» Прибыткова, поселок прославился целым созвездием известных имен. Среди них — Илья Репин и Исаак Бродский, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский, Сергей Рахманинов, Александр Грин и Андрей Белый, певица Анастасия Вяльцева, художник Павел Филонов, артист Павел Самойлов, композитор Исаак Шварц.

Но для Андрея Бурлакова важны не только знаменитости. В книге можно найти большую главу, посвященную генеалогическому древу жителей деревни Покровка.

Помимо архивных сведений и записей разговоров с местными жителями, в книгу вошло множество уникальных документов и фотографий, которые удалось собрать Андрею Бурлакову. Живой язык и вовлеченность автора создают ощущение полного погружения в атмосферу минувшего, его узнаваемости, проступающей через настоящее.

На обложке книги — рисунок самого известного дома посёлка, дачи Прибыткова, выполненный мальчиком-подростком и подаренным им своей подруге в 1938 году. И это тоже — о связи прошлого и настоящего, и о том, что одно без другого невозможно.

Книга Андрея Бурлакова «Поселок Прибытково и его окрестности» окажется полезной каждому, кто имеет то или иное отношение к этим местам. Прекрасно изданная, богато иллюстрированная, она станет отличным подарком для тех, кого интересует история родного края.

Автор выражает благодарность за финансовую помощь в издании книги жителям посёлка, в частности, старожилу Прибытково Владимиру Васильевичу Лебедеву.

Книгу Андрея Бурлакова «Прибытково и его окрестности» можно приобрести в магазине «Книги» в Гатчине на ул. Соборной.



