Гатчинский ТЮЗ: от «Букашек» до «Снежной королевы»

По словам главного режиссера гатчинского ТЮЗа Елены Котельниковой, «Букашки», поставленные режиссером Владимиром Антиповым, не зря были выбраны в качестве пилотного спектакля нового сезона. За годы своего существования эта постановка завоевала сердца гатчинских ребятишек как своими необычными, созвучными им по духу персонажами, так и яркой, искренней игрой актеров.

Впрочем, то же самое можно сказать о каждом спектакле, который проходит на сцене ТЮЗа. Наш «маленький» театр пользуется неизменной любовью и у малышей, и у ребят постарше, и у их родителей. Кстати, последнее — очень важный маркер хорошего театра для детей. Любовь взрослых к детскому театру выглядит как настоящее волшебство. Хотя, как говорит Елена Котельникова, все намного проще.

- Конечно, нет в этом никакого волшебства, - говорит Елена Котельникова. - Просто начиная работу над очередным спектаклем, мы думаем и о взрослых зрителях. Дети, особенно маленькие, не всегда понимают внутреннюю драматургию спектакля. Зато они тонко чувствуют атмосферу и улавливают эмоции, которыми делится с ними актер — и позитивные, и негативные. Малыши искренне верят в то, что происходит на сцене, но при этом чувствуют малейшую фальшь. Дети вообще очень отзывчивы, они - самые благодарные зрители. А взрослые понимают драматургию. Вот и получается, что взрослые видят свое, а дети — свое.

В сущности, в театре для детей должно быть одно главное правило: спектакль для детей нужно делать так, как для взрослых, только с еще большей ответственностью. А для этого актерам нужно просто очень хорошо делать свою работу, искренне, творчески подходя к этому вопросу. И в этом смысле не так уж важно, для взрослых или для детей они играют.

Большое значение для детского спектакля имеет зрительная картинка на сцене - она должна быть красочной, яркой. Музыка, декорации, костюмы, спецэффекты дополняют сценическое «волшебство». А все вместе и есть то, из чего сплетаются живая ткань и атмосфера спектакля, его плоть и душа.

- Мы живем этим, это наша жизнь, и вряд ли кто-то из нас представляет, что мог бы заниматься другой работой, - признается Елена Николаевна. - Каждая репетиция или выход на сцену — это определенный эмоциональный заряд у всех работников театра. Но это еще и постоянный энергетический взаимообмен между детьми и актерами.

Несмотря на сложности, которые принесла с собой пандемия, творческий процесс в гатчинском ТЮЗе не останавливался, можно сказать, ни на минуту. Труппа репетирует, играет, представляет, в общем, продолжает радовать детей, пусть даже с предписанными ограничениями, а иногда и в онлайн-формате.

Играя уже полюбившиеся детям спектакли, гатчинский ТЮЗ вовсю готовится к очередной премьере. На этот раз это будет хорошо всем знакомая сказка «Снежная королева» по Г.Х. Андерсену.

Премьера нового спектакля назначена на 31 октября. Как всегда, юных зрителей ждут сюрпризы. Конечно, до поры, до времени они не раскрываются, но, как говорит Елена Котельникова, все равно это будет классика.

- Я считаю, что не должно быть большого расхождения в восприятии у детей в плане того, как им преподносят детские сказки дома и в театре, - говорит Елена Николаевна. - Историю о Снежной королеве разные театры могут трактовать по-разному. Но всегда это сложный, многогранный образ, который заставляет задумываться о каких-то вечных ценностях — о борьбе добра и зла, о красоте и пустоте души, о любви и дружбе, о холодном сердце и горячем сердце, полном любви и сострадания. Это всегда было, есть и будет...



