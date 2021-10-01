Школа третьего возраста приглашает людей старшего поколения

Об уникальности этого большого социального проекта, направленного на поддержку пожилых людей, напоминать, наверное, излишне. За тринадцать лет, прошедших с момента образования Гатчинской Школы третьего возраста, горожане узнали и полюбили активных, позитивно настроенных пенсионеров, которым удалось повернуть вспять время.





Школа открытых возможностей

30 сентября 2021 года здесь снова принимали гостей, среди которых самыми желанными были те, кому предстоит влиться в этот дружный, творческий коллектив. Будущим курсистам рассказали, как строится обучение в одном из едва ли не самых позитивных по замыслу и воплощению гатчинских учебных заведений, и, конечно же, показали, как работают и чем занимаются многочисленные творческие студии, мастерские и проекты Школы.

- День открытых дверей — это ставшая уже хорошей традицией презентация нашей школы, посвященная Международному Дню пожилого человека, - рассказала руководитель РОО «Школа третьего возраста» Татьяна Кучер. - Сегодня мы рассказываем о наших самых лучших достижениях и проектах, которые мы реализуем.

Напомним, Гатчинская Школа третьего возраста открылась в октябре 2008 года, став первым таким образованием в Ленинградской области. Сейчас это - один из лучших социальных проектов на территории всего 47-го региона.

В течение одного учебного года Гатчинскую школу третьего возраста посещают около 300 человек. А за все годы здесь прошли обучение и приняли участие в культурно-массовых мероприятиях более 5 тысяч пожилых людей, было реализовано около 40 социальных проектов. Школа постоянно развивается, направления ее деятельности становятся все более разнообразными.

- Наша главная цель — привлечь к социальной активности пожилых людей, - говорит Татьяна Кучер. - Мы даем им возможность реализоваться в жизни, найти дело по душе, самостоятельно создавать интересные творческие проекты. В этом году наша Школа предлагает двадцать различных направлений деятельности, причем не только в Гатчине, но и в трех поселениях Гатчинского района - Войсковицком, Новосветском и Дружногорском.

Социальные проекты и волонтерство

Одна из важных особенностей Школы третьего возраста - социальные проекты «студентов». В этом году Школа третьего возраста реализует пять крупных социально значимых проектов. Среди них — проект «Активное долголетие с нейрографикой» (при поддержке гранта губернатора Ленинградской области), «Организация деятельности Университета третьего возраста» (при поддержке комитета социальной защиты населения Ленобласти), «Содействие социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов» (при поддержке администрации Гатчинского района). Еще два проекта выиграли и реализовали их в Гатчинском районе сами курсисты.

Организовать свой собственный проект или присоединиться к уже существующему может каждый после прохождения трехмесячных курсов.

Важную роль в деятельности Школы третьего возраста играет волонтерская работа, добрые дела, направленные на облагораживание нашего города и поддержку самых уязвимых категорий гатчинцев – престарелых людей, инвалидов и детей.

Гатчинская Школа третьего возраста ведет насыщенную жизнь, которая здесь не замирает даже в перерывах между занятиями. Прекрасной традицией стали всевозможные дополнительные мероприятия экскурсии, праздники, тематические и литературные вечера, экологический туризм, встречи в арт-кафе.

«Задача — сохранить всех нас!»

Перед началом непосредственного знакомства со Школой будущих курсистов приветствовали представители районного и областного комитетов социальной направленности.

В поддержке замечательных инициатив, которые выдвигает гатчинская Школа третьего возраста, заверила курсистов главный специалист комитета по общественным коммуникациям Ленинградской области Ксения Плотникова.

Специалист комитета по социальной защите Ленинградской области Оксана Мирошниченко напомнила, что сейчас по всей стране стартуют социальные проекты, которые уделяют особое внимание людям старшего поколения. Среди них — большой проект «Старшее поколение», который входит в национальный проект «Демография».

- Задача — сохранить всех нас и не прервать преемственность поколений, - подчеркнула она.

- Очень приятно было попасть сюда сегодня, - признался председатель комитета по местному самоуправлению и организационной работе с населением Гатчинского района Игорь Павлов. - Я познакомился с работой, которая здесь велась на протяжении многих лет. Впечатлен всем этим, особенно тем, с каким огнем в глазах рассказывают о своей работе и своих проектах курсисты...

Затем состоялся небольшой концерт, подготовленный участниками танцевальной студии «Людмила», которой руководит Людмила Семенова. Участницы коллектива порадовали гостей презентации тремя танцами, освоенными за последний год. Кстати, один из этих танцев был подготовлен самими курсистами в рамках грантового проекта «Энциклопедия танца «Веппский».

Чему можно научиться в школе третьего возраста

РОО «Школа третьего возраста» Гатчинского района приглашает активных пожилых гатчинцев на очередной семестр обучения! Среди направлений деятельности:

· Компьютерная грамотность

· Ментальная арифметика

· Танцевальная студия

· Оздоровительная гимнастика

· Творческие мастерские

· Укрепление памяти и внимания

· Вокально-хоровая студия

· Тренинги личностного роста

А также праздники, экскурсии, участие в волонтерских проектах и многое другое!

С 1 октября 2021 года в Гатчинской школе третьего возраста открывается еще одно творческое направление — театральная студия. Руководить ею будет известный гатчинский режиссер, руководитель студии «Театр и К» Юрий Давыдкин.

- Да, организую здесь театр для «позднего молодняка», которому от 60 до 160, - улыбается Юрий Иванович. - Опыт работы с актерами разных возрастов у меня большой. Будем заниматься с ними постановкой спектаклей, студийными работами, актерским мастерством, сценической речью, сценическим движением, элементами пластики, основами театрального грима. Я думаю, что это будет интересно. Планируем работать над серьезной драматургией, хорошим материалом, ставить хорошие интересные спектакли. Мы хотим назвать студию «Театр поколений». Хочется, чтобы в нем принимали участие не только пожилые люди, но и те, кто помладше, например, члены их семей, чтобы связь поколений оставалась живой.

Гатчинская Школа третьего возраста расположена по адресу: Гатчина, Школьный переулок, д.1. Тел.: 8 (81371) 21 691. Электронная почта: tatyan.kucher@yandex.ru. Группа ВКонтакте: «Школа третьего возраста»

Юлия Лысанюк