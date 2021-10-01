Волонтёры высадили Сад памяти

Волонтёры высадили Сад памяти

В рамках международного проекта «Сад памяти» активисты движения «Волонтеры Победы» Гатчинского района высадили саженцы плодовых деревьев.

Рубрики : Общество     01 Oct 2021

Целью акции «Сад памяти» является создание зеленых памятников в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего в мире будет высажено 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах павших бойцов и мирных жителей.

В России проект реализуется с 2020 года, в Гатчинском районе его поддерживает администрация Гатчинского района при участии компании «Центр экологических исследований» в лице заместителя генерального директора Елены Киселевой.

С целью сохранения исторической памяти «Волонтеры Победы» в рамках акции «Сад памяти» высадили саженцы деревьев на улице Генерала Кныша от бульвара Авиаторов до Киевского шоссе.


 

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