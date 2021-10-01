Волонтёры высадили Сад памяти

Целью
акции «Сад памяти» является создание зеленых памятников в честь погибших в годы
Великой Отечественной войны. Всего в мире будет высажено 27 миллионов деревьев
в память о 27 миллионах павших бойцов и мирных жителей.
В
России проект реализуется с 2020 года, в Гатчинском районе его поддерживает
администрация Гатчинского района при участии компании «Центр экологических
исследований» в лице заместителя генерального директора Елены Киселевой.
С
целью сохранения исторической памяти «Волонтеры Победы» в рамках акции «Сад
памяти» высадили саженцы деревьев на улице Генерала Кныша от бульвара Авиаторов
до Киевского шоссе.