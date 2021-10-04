Кинофестиваль закрылся. Да здравствует кинофестиваль!

Столичный и международный

Без всякой натяжки можно сказать, что XXVII Международный кинофестиваль «Литература и кино» стал самым ярким событием гатчинской осени. В этом году он проходил в новом международном формате, приняв в качестве участников кинематографистов из нескольких зарубежных стран. Расширилось и пространство фестиваля: кинофорум проходил сразу на двух больших площадках — в киноцентре «Победа» и в городском Доме культуры. Малыми творческими площадками фестиваля по традиции стали библиотеки Гатчины.

Помимо конкурсной программы, гатчинцы и гости города смогли принять участие в ретроспективном и специальном показе, в творческих встречах и концертах, дискуссиях и круглых столах.

Итоги фестивального конкурса были оглашены в субботу, 2 октября — на торжественной церемонии закрытия кинофорума. На этот раз в роли ведущих церемонии закрытия выступили известные актеры Андрей Зайцев и Олеся Судзиловская.

- Сегодня и радостный, и грустный вечер, - отметил директор кинофестиваля «Литература и кино» Руслан Тихомиров, открывая церемонию. - Эти дни пролетели неожиданно быстро и стремительно, потому что были наполнены огромным количеством мероприятий — всем тем, что мы хотели подарить жителям Гатчины, всей России, а теперь уже и всему миру.

- Действительно, эти восемь дней, к которым мы готовились целый год, промелькнули очень быстро, оставив яркий след в душе каждого из нас, - поддержала его глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - XXVII кинофестиваль стал очень ярким дополнением ко всем мероприятиям, проходившим в рамках празднования 225-летия Гатчины, которая в этом году, к тому же, получила статус столицы Ленинградской области.

Людмила Николаевна от всей души поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке кинофестиваля, всех его участников и зрителей.

Напомним, в конкурсной программе кинофестиваля участвовали 17 игровых и 7 неигровых полнометражных фильмов, 21 короткометражная лента (8 игровых, 5 неигровых, 8 анимационных фильмов). В этом году на фестивале работали три состава жюри: основного конкурса фильмов, конкурса короткометражного кино и читательское жюри. Каждое утро в пресс-центре кинофестиваля проводились пресс-брифинги с участием всех желающих, на которых обсуждались фильмы предыдущего дня.

Награды XXVII Кинофестиваля «Литература и кино»

Первые награды XXVII Международного кинофестиваля «Литература и кино» получили две очень известных женщины.

Премию губернатора Ленинградской области за вклад в развитие отечественного кинематографа вручил режиссеру Алле Суриковой председатель комитета по культуре Ленинградской области Евгений Чайковский.

Самый изысканный приз гатчинского кинофестиваля - гранатовый браслет «За поэтичность женских образов» — получила ведущая вечера, актриса Олеся Судзиловская. По сложившейся традиции этот подарок ей вручила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Затем началась церемония награждения победителей конкурсных программ кинофестиваля «Литература и кино».

Лучшим неигровым фильмом названа лента «За чем пойдешь, то и найдешь» (режиссёр Марине Чувайлова, Россия). Лучший игровой фильм - «Последняя «Милая Болгария» (режиссёр-постановщик Алексей Федорченко, Россия). Приз за лучшую режиссуру присужден режиссёру-постановщику фильма «Последняя «Милая Болгария» Алексею Федорченко.

Приз за лучший сценарий-экранизацию присужден режиссеру-постановщику Павлу Лунгину — за фильм «Эсав» (по одноимённому роману Меира Шалева, Израиль). Приз имени Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму передали композитору Матти Бюе, Швеция (фильм «Туве» режиссёра Зайды Бергрот, Финляндия, Швеция).

Приз имени Андрея Москвина за лучшую операторскую работу присудили Расмусу Видебеку (Дания), оператору фильма «Угоняя лошадей» (режиссёр-постановщик Ханс Петтер Муланд, Норвегия, Швеция, Дания).

За лучшую мужскую роль награжден Айтал Степанов, исполнитель главной роли в фильме «Рядовой Чээрин» (режиссёр-постановщик Дмитрий Кольцов, Россия). За лучшую женскую роль приз получили сразу две актрисы - Алма Пёйсти (фильм «Туве») и Анастасия Куимова (фильм «С училища», режиссёр-постановщик Анна Саянная, Россия).

Лучшим короткометражным фильмом признан анимационный фильм «Хозяйка Медной горы» (режиссер-постановщик Дмитрий Геллер, Россия). Специальный приз жюри короткого метра присужден фильму «Быть Виктором Пелевиным. Кем-кем?» (режиссер-постановщик Иван Толстой, Россия).

Приз читательского жюри достался документальному фильму «Мой Набоков» (режиссёры В. Самородов, М. Труш, Россия). Приз зрительских симпатий имени Клары Лучко был присужден ленте «Про Лёлю и Миньку», по одноименному циклу детских рассказов М. Зощенко (режиссёр-постановщик Анна Чернакова, Россия).

Специальный приз жюри кинофестиваля «За уникальное мастерство анимации и особый путь в искусстве кино» был вручен режиссеру анимационно-игрового фильма «Мелодия струнного дерева» Ирине Евтеевой (Россия). Диплом жюри короткого метра «За визуально оригинальный и психологически глубокий подход к адаптации прозы» был присужден фильму «Самоубийство. В двух частях», по повести В. Набокова «Соглядатай» (режиссёр-постановщик Сергей Попов, Россия).

Гран-при кинофестиваля получил художественный фильм «Общага» (режиссёр-постановщик Роман Васьянов, Россия). Эта лента, снятая по книге Алексея Иванова «Общага на крови», стала едва ли не самой обсуждаемой в рамках кинофорума. Кто-то называл этот фильм «чернухой», кто-то благодарил его создателей за то, что он заставляет задуматься. Как считает снявшийся в нем актер Александр Кудренко, в фильме речь идет о возможности выбора и о том, можно ли быть сильнее обстоятельств.

Главный приз кинофестиваля вручала «Общаге» режиссер Алла Сурикова. По ее признанию, она подумала о возможной экранизации этого романа Иванова сразу же после его прочтения. Почетная награда была передана все тому же Александру Кудренко.

В этом году в рамках кинофестиваля впервые проводился конкурс «Кадр в разрезе» - для журналистов, пишущих о кино. Рецензии на фильмы конкурсной программы кинофестиваля оценивал известный киновед и телеведущий, академик киноакадемии «Ника» Сергей Шолохов. Первым победителем конкурса «Кадр в разрезе» стала журналист газеты «Гатчинская правда» Юлия Лысанюк - за работу «Мой Набоков»: великий выход в бессмертие», по документальному фильму «Мой Набоков» (режиссёры Владимир Самородов, Марина Труш, Россия).

Кинодары гатчинской осени

Прощаясь с очередным кинофестивалем, его организаторы и участники не скрывали легкой печали по этому поводу.

- Прежде всего я хочу поблагодарить эту фантастическую осень, которая окружила нас такой красотой и поэзией, - сказал председатель жюри основного конкурса, заслуженный деятель искусств РСФСР Павел Финн. - Спасибо всем, кто помогал нам. Этот фестиваль имеет большое значение. И думаю, он должен иметь еще большее значение в той атмосфере падения культуры среди нашей молодежи. То, что книга исчезает из нашей жизни — это одна из самых больших бед нашего времени. Я убежден, что чем чаще город Гатчина будет предоставлять свои пространства для этого фестиваля с таким вниманием, чем больше будет привлекаться людей, тем больше литература и кино будут помогать нам жить. А это сейчас очень важно.

- Мне очень грустно: впереди много дней, недель и месяцев до следующего кинофестиваля, - признался Руслан Тихомиров. - Но кинофестиваль не будет забываться и не будет жить только событиями сентября каждого года. Он будет жить «Эхом фестиваля», которое перерастет в новый подготовительный период к очередному кинофестивалю

Праздничной, яркой и немного грустной была и атмосфера прощальной церемонии XXVII Международного кинофестиваля «Литература и кино». Прекрасными выступлениями гостей кинофорума радовали лучшие танцевальные коллективы Гатчины - «Партита», «Олимпия», «Эльдорадо». А финальную точку в гатчинском кинофоруме поставил популярный коллектив «Дискомафия», специально подготовивший к этому событию кино-попурри из знаменитых песен отечественного кинематографа.

XXVII Международный кинофестиваль «Литература и кино» завершился. Да здравствует XXVIII Кинофестиваль!





Фото Ольги Фирсовой