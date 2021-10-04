Кинофестиваль закрылся. Да здравствует кинофестиваль!

Столичный
и международный
Без
всякой натяжки можно сказать, что XXVII Международный кинофестиваль «Литература
и кино» стал самым ярким событием гатчинской осени. В этом году он проходил в
новом международном формате, приняв в качестве участников кинематографистов из
нескольких зарубежных стран. Расширилось и пространство фестиваля: кинофорум
проходил сразу на двух больших площадках — в киноцентре «Победа» и в городском
Доме культуры. Малыми творческими площадками фестиваля по традиции стали
библиотеки Гатчины.
Помимо
конкурсной программы, гатчинцы и гости города смогли принять участие в
ретроспективном и специальном показе, в творческих встречах и концертах,
дискуссиях и круглых столах.
Итоги
фестивального конкурса были оглашены в субботу, 2 октября — на торжественной
церемонии закрытия кинофорума. На
этот раз в роли ведущих церемонии закрытия выступили известные актеры Андрей
Зайцев и Олеся Судзиловская.
-
Сегодня и радостный, и грустный вечер, - отметил директор кинофестиваля «Литература
и кино» Руслан Тихомиров, открывая церемонию. - Эти дни пролетели неожиданно
быстро и стремительно, потому что были наполнены огромным количеством
мероприятий — всем тем, что мы хотели подарить жителям Гатчины, всей России, а
теперь уже и всему миру.
-
Действительно, эти восемь дней, к которым мы готовились целый год, промелькнули
очень быстро, оставив яркий след в душе каждого из нас, - поддержала его глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - XXVII кинофестиваль стал
очень ярким дополнением ко всем мероприятиям, проходившим в рамках празднования
225-летия Гатчины, которая в этом году, к тому же, получила статус столицы
Ленинградской области.
Людмила
Николаевна от всей души поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке
кинофестиваля, всех его участников и зрителей.
Напомним,
в конкурсной программе кинофестиваля участвовали 17 игровых и 7 неигровых
полнометражных фильмов, 21 короткометражная лента (8 игровых, 5 неигровых, 8
анимационных фильмов). В этом году на фестивале работали три состава жюри:
основного конкурса фильмов, конкурса короткометражного кино и читательское
жюри. Каждое утро в пресс-центре кинофестиваля проводились пресс-брифинги с
участием всех желающих, на которых обсуждались фильмы предыдущего дня.
Награды
XXVII Кинофестиваля «Литература и кино»
Первые
награды XXVII Международного кинофестиваля «Литература и кино» получили две
очень известных женщины.
Премию
губернатора Ленинградской области за вклад в развитие отечественного
кинематографа вручил режиссеру Алле Суриковой председатель комитета по культуре
Ленинградской области Евгений Чайковский.
Самый
изысканный приз гатчинского кинофестиваля - гранатовый браслет «За поэтичность
женских образов» — получила ведущая вечера, актриса Олеся Судзиловская. По сложившейся
традиции этот подарок ей вручила глава администрации Гатчинского района Людмила
Нещадим.
Затем
началась церемония награждения победителей конкурсных программ кинофестиваля
«Литература и кино».
Лучшим
неигровым фильмом названа лента «За чем пойдешь, то и найдешь» (режиссёр Марине
Чувайлова, Россия). Лучший игровой фильм - «Последняя «Милая Болгария»
(режиссёр-постановщик Алексей Федорченко, Россия). Приз за лучшую режиссуру
присужден режиссёру-постановщику фильма «Последняя «Милая Болгария» Алексею
Федорченко.
Приз
за лучший сценарий-экранизацию присужден режиссеру-постановщику Павлу Лунгину —
за фильм «Эсав» (по одноимённому роману Меира Шалева, Израиль). Приз имени
Андрея Петрова за лучшую музыку к фильму передали композитору Матти Бюе, Швеция
(фильм «Туве» режиссёра Зайды Бергрот, Финляндия, Швеция).
Приз
имени Андрея Москвина за лучшую операторскую работу присудили Расмусу Видебеку
(Дания), оператору фильма «Угоняя лошадей» (режиссёр-постановщик Ханс Петтер
Муланд, Норвегия, Швеция, Дания).
За
лучшую мужскую роль награжден Айтал Степанов, исполнитель главной роли в фильме
«Рядовой Чээрин» (режиссёр-постановщик Дмитрий Кольцов, Россия). За лучшую
женскую роль приз получили сразу две актрисы - Алма Пёйсти (фильм «Туве») и Анастасия
Куимова (фильм «С училища», режиссёр-постановщик Анна Саянная, Россия).
Лучшим
короткометражным фильмом признан анимационный фильм «Хозяйка Медной горы»
(режиссер-постановщик Дмитрий Геллер, Россия). Специальный приз жюри короткого
метра присужден фильму «Быть Виктором Пелевиным. Кем-кем?»
(режиссер-постановщик Иван Толстой, Россия).
Приз
читательского жюри достался документальному фильму «Мой Набоков» (режиссёры В.
Самородов, М. Труш, Россия). Приз зрительских симпатий имени Клары Лучко был
присужден ленте «Про Лёлю и Миньку», по одноименному циклу детских рассказов М.
Зощенко (режиссёр-постановщик Анна Чернакова, Россия).
Специальный
приз жюри кинофестиваля «За уникальное мастерство анимации и особый путь в
искусстве кино» был вручен режиссеру анимационно-игрового фильма «Мелодия
струнного дерева» Ирине Евтеевой (Россия). Диплом жюри короткого метра «За
визуально оригинальный и психологически глубокий подход к адаптации прозы» был
присужден фильму «Самоубийство. В двух частях», по повести В. Набокова
«Соглядатай» (режиссёр-постановщик Сергей Попов, Россия).
Гран-при
кинофестиваля получил художественный фильм «Общага» (режиссёр-постановщик Роман
Васьянов, Россия). Эта лента, снятая
по книге Алексея Иванова «Общага на крови», стала едва ли не самой обсуждаемой
в рамках кинофорума. Кто-то называл этот фильм «чернухой», кто-то благодарил
его создателей за то, что он заставляет задуматься. Как считает снявшийся в нем
актер Александр Кудренко, в фильме речь идет о возможности выбора и о том,
можно ли быть сильнее обстоятельств.
Главный
приз кинофестиваля вручала «Общаге» режиссер Алла Сурикова. По ее признанию,
она подумала о возможной экранизации этого романа Иванова сразу же после его
прочтения. Почетная награда была передана все тому же Александру Кудренко.
В
этом году в рамках кинофестиваля впервые проводился конкурс «Кадр в разрезе» -
для журналистов, пишущих о кино. Рецензии
на фильмы конкурсной программы кинофестиваля оценивал известный киновед и
телеведущий, академик киноакадемии «Ника» Сергей Шолохов. Первым победителем
конкурса «Кадр в разрезе» стала журналист газеты «Гатчинская правда» Юлия
Лысанюк - за работу «Мой Набоков»: великий выход в бессмертие», по
документальному фильму «Мой Набоков» (режиссёры Владимир Самородов, Марина
Труш, Россия).
Кинодары
гатчинской осени
Прощаясь
с очередным кинофестивалем, его организаторы и участники не скрывали легкой
печали по этому поводу.
-
Прежде всего я хочу поблагодарить эту фантастическую осень, которая окружила
нас такой красотой и поэзией, - сказал председатель жюри основного конкурса,
заслуженный деятель искусств РСФСР Павел Финн. - Спасибо всем, кто помогал нам.
Этот фестиваль имеет большое значение. И думаю, он должен иметь еще большее
значение в той атмосфере падения культуры среди нашей молодежи. То, что книга
исчезает из нашей жизни — это одна из самых больших бед нашего времени. Я
убежден, что чем чаще город Гатчина будет предоставлять свои пространства для
этого фестиваля с таким вниманием, чем больше будет привлекаться людей, тем
больше литература и кино будут помогать нам жить. А это сейчас очень важно.
-
Мне очень грустно: впереди много дней, недель и месяцев до следующего
кинофестиваля, - признался Руслан Тихомиров. - Но кинофестиваль не будет
забываться и не будет жить только событиями сентября каждого года. Он будет
жить «Эхом фестиваля», которое перерастет в новый подготовительный период к
очередному кинофестивалю
Праздничной,
яркой и немного грустной была и атмосфера прощальной церемонии XXVII
Международного кинофестиваля «Литература и кино». Прекрасными выступлениями гостей кинофорума радовали
лучшие танцевальные коллективы Гатчины - «Партита», «Олимпия», «Эльдорадо». А
финальную точку в гатчинском кинофоруме поставил популярный коллектив
«Дискомафия», специально подготовивший к этому событию кино-попурри из
знаменитых песен отечественного кинематографа.
XXVII
Международный кинофестиваль «Литература и кино» завершился. Да здравствует
XXVIII
Кинофестиваль!
Фото
Ольги Фирсовой