Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича – раритетная партитура в электронном фонде Президентской библиотеки

Электронный фонд
Президентской библиотеки располагает этим поистине уникальным документом –
цифровой копией экземпляра рукописной партитуры Симфонии № 7 «Ленинградской»
Дмитрия Шостаковича с многочисленными дирижерскими пометами. Четыре
части симфонии представлены в четырёх тетрадях: Тетрадь № I
Allegretto, Тетрадь № II Moderato – Poco allegretto, Тетрадь №
III Adagio, Тетрадь № IV Allegro non troppo.
Эта партитура
использовалась при первом исполнении симфонии 5 марта 1942 года в
Куйбышеве оркестром Государственного академического Большого театра под
управлением Самуила Самосуда и при исполнении 9 августа 1942 года в Ленинграде
оркестром Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга.
Над набросками, лёгшими
затем в основу симфонии, композитор начал работать ещё до войны. Весной 1941 года
он преподавал в классе композиции Ленинградской консерватории, но начало
Великой Отечественной войны изменило жизнь и его, и всей страны. После
многочисленных просьб Шостаковича об отправке на фронт его зачислили в пожарную
команду противовоздушной обороны. Параллельно он начал работать над крупным
сочинением в симфоническом жанре.
3 сентября 1941 года
была закончена первая часть симфонии, в течение сентября, уже в блокадном
Ленинграде, написаны вторая и третья, а в эвакуации в Куйбышеве (сейчас Самаре)
создана последняя, четвёртая часть.
Первое исполнение
«Ленинградской симфонии» состоялось 5 марта 1942 года под управлением дирижёра
Самуила Самосуда в Куйбышеве, где в эвакуации находился оркестр ГАБТ СССР.
Затем она под его же управлением прозвучала в Москве, а в Новосибирске
исполнившим симфонию оркестром Ленинградской филармонии дирижировал Евгений
Мравинский.
Историческим событием
стало исполнение 7-й симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде Большим
симфоническим оркестром Ленинградского радиокомитета под управлением Карла
Элиасберга. Оно состоялось 9 августа 1942 года – в день, который немецкое
командование запланировало как день взятия Ленинграда. Партитуру доставили из
Куйбышева над вражескими позициями специальным самолётом.
Концерт готовился и
проходил в невероятно тяжёлых условиях. К концу первого года блокады в оркестре
осталось только 15 человек – остальные погибли, умерли от голода, ушли на
фронт, были эвакуированы. Для исполнения же симфонии требовался расширенный
состав оркестра – 100 человек. Музыкантов вызывали с фронта – из роты
пулемётчиков, из зенитного полка.
Истощённый Карл
Элиасберг обходил госпитали в поисках музыкантов. Ударника Жаудата Айдарова он
нашёл уже в мертвецкой, но вдруг заметил, что у того шевелятся пальцы – он был
жив. Спасённый музыкант потом выбивал барабанную дробь в «теме нашествия» в
первой части симфонии. Другой музыкант, трубач, в любую погоду ходил в валенках
– ноги распухли от голода и не влезали в другую обувь. По воспоминаниям
оркестрантов, на репетициях некоторые из них от голода физически не могли
подняться на второй этаж Большого зала филармонии, сам Элиасберг добирался на
репетиции из больницы и дирижировал сидя. Чтобы музыканты могли играть, им
выдали дополнительные пайки.
«Нашей борьбе с
фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу – Ленинграду я
посвящаю свою 7-ю симфонию», – эти слова Дмитрия Шостаковича помещены в
программке концерта 9 августа 1942 года, электронную
копию которой также хранит фонд Президентской библиотеки.
Желание исполнить «Ленинградскую симфонию» у измождённых музыкантов было
сильнее всех трудностей, и исторический концерт состоялся.
Зал Филармонии был
переполнен – пришли фронтовики, бойцы ПВО, истощённые ленинградцы. Концерт
транслировался по радио, его слышали все жители и защитники города, и даже
войска противника. В течение всего исполнения симфонии в городе не рвались
вражеские снаряды – в ходе объявленной командующим Ленинградским фронтом
Леонидом Говоровым специальной операции «Шторм» немецкие батареи подавлялись
массированным артиллерийским огнём.
Исполнение нового
произведения Шостаковича вызвало у всех слушателей сильный эмоциональный
подъём, оно стало популярно во всем мире. Одним из доказательств этого
служит «Письмо
заведующего пресс-бюро Посольства СССР в Китае Е. М. Виноградова Д. Д.
Шостаковичу об исполнении произведений композитора в Чунцине» от
2 февраля 1945 года: «В августе 1944 года на одном из концертов была дана Ваша
Пятая симфония и в январе 1945 года – Седьмая. Оба раза Ваши произведения были
хорошо встречены аудиторией».
По словам писателя
Алексея Толстого, приведённым в концертной программке, «Седьмая симфония
возникла на совести русского народа, принявшего без колебания смертный бой с
чёрными силами. Написанная в Ленинграде, она выросла до размеров большого
мирового искусства, понятного на всех широтах и меридианах, потому что она
рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий и испытаний».