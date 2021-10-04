Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича – раритетная партитура в электронном фонде Президентской библиотеки

Электронный фонд Президентской библиотеки располагает этим поистине уникальным документом – цифровой копией экземпляра рукописной партитуры Симфонии № 7 «Ленинградской» Дмитрия Шостаковича с многочисленными дирижерскими пометами. Четыре части симфонии представлены в четырёх тетрадях: Тетрадь № I Allegretto, Тетрадь № II Moderato – Poco allegretto, Тетрадь № III Adagio, Тетрадь № IV Allegro non troppo.

Эта партитура использовалась при первом исполнении симфонии 5 марта 1942 года в Куйбышеве оркестром Государственного академического Большого театра под управлением Самуила Самосуда и при исполнении 9 августа 1942 года в Ленинграде оркестром Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга.

Над набросками, лёгшими затем в основу симфонии, композитор начал работать ещё до войны. Весной 1941 года он преподавал в классе композиции Ленинградской консерватории, но начало Великой Отечественной войны изменило жизнь и его, и всей страны. После многочисленных просьб Шостаковича об отправке на фронт его зачислили в пожарную команду противовоздушной обороны. Параллельно он начал работать над крупным сочинением в симфоническом жанре.

3 сентября 1941 года была закончена первая часть симфонии, в течение сентября, уже в блокадном Ленинграде, написаны вторая и третья, а в эвакуации в Куйбышеве (сейчас Самаре) создана последняя, четвёртая часть.

Первое исполнение «Ленинградской симфонии» состоялось 5 марта 1942 года под управлением дирижёра Самуила Самосуда в Куйбышеве, где в эвакуации находился оркестр ГАБТ СССР. Затем она под его же управлением прозвучала в Москве, а в Новосибирске исполнившим симфонию оркестром Ленинградской филармонии дирижировал Евгений Мравинский.

Историческим событием стало исполнение 7-й симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде Большим симфоническим оркестром Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга. Оно состоялось 9 августа 1942 года – в день, который немецкое командование запланировало как день взятия Ленинграда. Партитуру доставили из Куйбышева над вражескими позициями специальным самолётом.

Концерт готовился и проходил в невероятно тяжёлых условиях. К концу первого года блокады в оркестре осталось только 15 человек – остальные погибли, умерли от голода, ушли на фронт, были эвакуированы. Для исполнения же симфонии требовался расширенный состав оркестра – 100 человек. Музыкантов вызывали с фронта – из роты пулемётчиков, из зенитного полка.

Истощённый Карл Элиасберг обходил госпитали в поисках музыкантов. Ударника Жаудата Айдарова он нашёл уже в мертвецкой, но вдруг заметил, что у того шевелятся пальцы – он был жив. Спасённый музыкант потом выбивал барабанную дробь в «теме нашествия» в первой части симфонии. Другой музыкант, трубач, в любую погоду ходил в валенках – ноги распухли от голода и не влезали в другую обувь. По воспоминаниям оркестрантов, на репетициях некоторые из них от голода физически не могли подняться на второй этаж Большого зала филармонии, сам Элиасберг добирался на репетиции из больницы и дирижировал сидя. Чтобы музыканты могли играть, им выдали дополнительные пайки.

«Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу – Ленинграду я посвящаю свою 7-ю симфонию», – эти слова Дмитрия Шостаковича помещены в программке концерта 9 августа 1942 года, электронную копию которой также хранит фонд Президентской библиотеки. Желание исполнить «Ленинградскую симфонию» у измождённых музыкантов было сильнее всех трудностей, и исторический концерт состоялся.

Зал Филармонии был переполнен – пришли фронтовики, бойцы ПВО, истощённые ленинградцы. Концерт транслировался по радио, его слышали все жители и защитники города, и даже войска противника. В течение всего исполнения симфонии в городе не рвались вражеские снаряды – в ходе объявленной командующим Ленинградским фронтом Леонидом Говоровым специальной операции «Шторм» немецкие батареи подавлялись массированным артиллерийским огнём.

Исполнение нового произведения Шостаковича вызвало у всех слушателей сильный эмоциональный подъём, оно стало популярно во всем мире. Одним из доказательств этого служит «Письмо заведующего пресс-бюро Посольства СССР в Китае Е. М. Виноградова Д. Д. Шостаковичу об исполнении произведений композитора в Чунцине» от 2 февраля 1945 года: «В августе 1944 года на одном из концертов была дана Ваша Пятая симфония и в январе 1945 года – Седьмая. Оба раза Ваши произведения были хорошо встречены аудиторией».

По словам писателя Алексея Толстого, приведённым в концертной программке, «Седьмая симфония возникла на совести русского народа, принявшего без колебания смертный бой с чёрными силами. Написанная в Ленинграде, она выросла до размеров большого мирового искусства, понятного на всех широтах и меридианах, потому что она рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий и испытаний».