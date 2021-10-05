Педагоги Ленинградской области – в числе лучших

Представитель Ленинградской области – учитель информатики и математики Агалатовского центра образования Мария Тимченко стала лауреатом конкурса. Она получила специальный приз за бережное отношение к живому великорусскому языку. Также Мария Александровна получил приз в специальной номинации «За мастерство в использовании информационно-коммуникационных технологий в школе».

В число лауреатов IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог – 2021» также вошла представительница Ленинградской области – Елена Михайловна Полякова, которая работает в школе-интернате «Красные Зори» с учениками начальных классов, имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата и интеллектуальной недостаточностью.

Елена Михайловна вошла в число 20 финалистов конкурса. На последнем испытании им предстоит провести мастер-класс, открытое групповое занятие/урок с обучающимися с ОВЗ и предложить решения профессиональных кейс-методов в специальном образовании. Победителем станет участник, набравший максимальное количество баллов.

Ирина Хрусталёва

Фото: комитет образования Ленинградской области