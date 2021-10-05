Педагоги Ленинградской области – в числе лучших

Представитель
Ленинградской области – учитель информатики и математики Агалатовского центра
образования Мария Тимченко стала лауреатом конкурса. Она получила специальный
приз за бережное отношение к живому великорусскому языку. Также Мария
Александровна получил приз в специальной номинации «За мастерство в
использовании информационно-коммуникационных технологий в школе».
В
число лауреатов IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Учитель-дефектолог – 2021» также вошла представительница Ленинградской области
– Елена Михайловна Полякова, которая работает в школе-интернате «Красные Зори»
с учениками начальных классов, имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата
и интеллектуальной недостаточностью.
Елена
Михайловна вошла в число 20 финалистов конкурса. На последнем испытании им
предстоит провести мастер-класс, открытое групповое занятие/урок с обучающимися
с ОВЗ и предложить решения профессиональных кейс-методов в специальном
образовании. Победителем станет участник, набравший максимальное количество
баллов.
Ирина
Хрусталёва
Фото:
комитет образования Ленинградской области