Регион обучает социальных работников

Всего в обучении участвуют
24 сотрудника, образовательный курс на базе Центра медицинских технологий и
реабилитации продлится до 15 октября.
«Сфера социального
обслуживания постоянно совершенствуется. Нам важно, чтобы сотрудники в пунктах
проката были хорошо знакомы с оборудованием, умели его настроить под
конкретного пользователя, могли объяснить и показать все возможности средств
реабилитации – в том числе самых современных, которые мы получаем. От этого
зависит, сможет ли человек самостоятельно пользоваться оборудованием, будет ли
оно стимулировать активность движения, компенсировать проблемы и помогать
социально адаптироваться», ― отметила председатель комитета по социальной
защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.
Сегодня в Ленинградской
области открыты пункты проката на базе 18 учреждений социального
обслуживания. Они созданы для временного
обеспечения техническими средствами реабилитации жителей региона с
инвалидностью, а также временной нетрудоспособностью.