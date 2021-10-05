Регион обучает социальных работников

Регион обучает социальных работников

Сотрудники пунктов проката при организациях соцобслуживания совершенствуются в знании реабилитационного оборудования.

Рубрики : Общество     05 Oct 2021

Всего в обучении участвуют 24 сотрудника, образовательный курс на базе Центра медицинских технологий и реабилитации продлится до 15 октября.

«Сфера социального обслуживания постоянно совершенствуется. Нам важно, чтобы сотрудники в пунктах проката были хорошо знакомы с оборудованием, умели его настроить под конкретного пользователя, могли объяснить и показать все возможности средств реабилитации – в том числе самых современных, которые мы получаем. От этого зависит, сможет ли человек самостоятельно пользоваться оборудованием, будет ли оно стимулировать активность движения, компенсировать проблемы и помогать социально адаптироваться», ― отметила председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.

Сегодня в Ленинградской области открыты пункты проката на базе 18 учреждений социального обслуживания.  Они созданы для временного обеспечения техническими средствами реабилитации жителей региона с инвалидностью, а также временной нетрудоспособностью.

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