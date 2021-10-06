15 лет на страже коммунального благополучия

Ни для кого не секрет, что о коммунальщиках мы вспоминаем только тогда, когда что-то сломалось или не работает. Поэтому главная их похвала – исправное снабжение ресурсами наших квартир, чистые подъезды и дворы, целые крыши и сухие подвалы. На протяжении последних 15 лет сотрудники МУП ЖКХ «Сиверский» занимаются обслуживание многоквартирного фонда на территории всего Гатчинского района. За время производственной деятельности предприятие оказало жилищно-коммунальных услуг потребителям на сумму свыше 1 млрд рублей, сегодня под управлением МУП ЖКХ «Сиверский» находятся 982 многоквартирных дома.

Праздничный концерт начался с демонстрации фильма, посвященного деятельности МУП ЖКХ «Сиверский»: рабочим будням сотрудников, их совместным праздникам, участию в тематических конкурсах, туристических слетах.

От имени руководства Гатчинского района с поздравительной речью выступила глава районной администрации Людмила Нещадим.

- Вам пришлось начинать работу по управлению жилыми домами с чистого листа после изменения законодательства, и вы справились. Сегодня сфера управления многоквартирными жилыми домами остается одной из самых актуальных тем на повестке дня. Наша главная задача – расселить аварийное жилье, в том числе в рамках новой программы, которую анонсировал президент страны Владимир Путин. В нее войдут дома, признанные аварийными на 1 января 2021 года, - сказала Людмила Нещадим.

Глава районной администрации поблагодарила коммунальщиков за их ежедневный «невидимый» труд, пожелала здоровья и вручила директору МУП ЖКХ «Сиверский» Алексею Рыжову сертификат на покупку вакуумной машины КО-505А.

В этот на сцену поднимались лучшие сотрудники предприятия, партнеры и коллеги.

Первыми на сцене Дома культуры чествовали ветеранов отрасли, которые стояли у истоков становления МУП ЖКХ «Сиверский». Это Татьяна Старцева, Татьяна Степанова, Ираида Рябченко, Галина Павлюченко, Ирина Чупрова, Светлана Афонько, Валентина Коноводова, Любовь Козак, Вера Федотова, Людмила Сидоренко, Екатерина Бердашкова, Нина Богданова.

Заслуженные награды получили представители ЖЭУ поселений Гатчинского района: мастера, техники, начальники транспортных цехов и технических отделов, специалисты отделов снабжения и многие другие.

Со своими словами благодарности в адрес сотрудников МУП ЖКХ «Сиверский» на сцене выступили главы администраций поселений, представители ресурсноснабжающих организаций Гатчинского района.





Ирина Хрусталёва

Фото Николая Гатко