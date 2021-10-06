Под Гатчиной не разъехались: 5 вагонов сошли с рельсов, 3 – опрокинулись

В
половине третьего дня 5 октября в районе деревни Парицы, на железнодорожных
путях, относящихся к Западному маневровому парку РЖД, маневровый локомотив
совершил боковое столкновение с грузовым транзитным
поездом.
В
результате пять вагонов сошли с рельсов и три из них опрокинулись. На бок легли
две транзитных цистерны с конденсатом газа и маневровый вагон, груженый
мрамором.
На
место происшествия выезжали два ремонтно-восстановительных поезда и один
пожарный, станция перекачки, оперативные службы Гатчинского района. Незначительную
утечку газового конденсата оперативные группы немедленно купировали с помощью
пеногенераторов. В 5:40 подняли последний вагон и продолжили работы по
восстановлению инфраструктуры.
На следующий день, 6 октября, к 14 часам
все работы были закончены. Движение по путям полностью восстановлено.
В связи с инцидентом, Ленинград-Финляндская
транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации
железнодорожного транспорта. На месте происшествия работал
Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин.
Будет дана оценка действиям ответственных
должностных лиц, и при наличии оснований приняты меры. Ситуация находится под
контролем Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги