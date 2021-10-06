Под Гатчиной не разъехались: 5 вагонов сошли с рельсов, 3 – опрокинулись

В половине третьего дня 5 октября в районе деревни Парицы, на железнодорожных путях, относящихся к Западному маневровому парку РЖД, маневровый локомотив совершил боковое столкновение с грузовым транзитным поездом.

В результате пять вагонов сошли с рельсов и три из них опрокинулись. На бок легли две транзитных цистерны с конденсатом газа и маневровый вагон, груженый мрамором.

На место происшествия выезжали два ремонтно-восстановительных поезда и один пожарный, станция перекачки, оперативные службы Гатчинского района. Незначительную утечку газового конденсата оперативные группы немедленно купировали с помощью пеногенераторов. В 5:40 подняли последний вагон и продолжили работы по восстановлению инфраструктуры.

На следующий день, 6 октября, к 14 часам все работы были закончены. Движение по путям полностью восстановлено.

В связи с инцидентом, Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. На месте происшествия работал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин.

Будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, и при наличии оснований приняты меры. Ситуация находится под контролем Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фо­то: пресс-служ­ба Ок­тябрь­ской же­лез­ной до­ро­ги