Одна неделя в «Счастливом будущем»

Каждый будний день в рамках совместного проекта фонда с сетью ресторанов «ЦЕХ85» волонтеры передавали подопечным семьям из Гатчины, Пудости и Коммунара вкусную, разнообразную, полезную продукцию ресторана. Среди семей – мамы с инвалидностью, приемные многодетные мамы, выпускницы детских домов, которые уже сами стали мамами и нуждаются в заботе и поддержке. В связи с приближающимися холодами около 10 многодетных семей и одиноких мам смогли получить необходимую одежду и обувь.

По традиции благотворители раздавали продукты, собранные в рамках федерального проекта «Дари еду!» в сети магазинах «Лента». Фонд помог 15 нуждающимся семьям, обеспечив их необходимыми продуктами. Для подопечных помладше был организован праздник с аниматорами, музыкой, воздушными шарами и угощениями. Пока мамы отдыхали, их дети беззаботно веселились. Школьникам также передали в дар рюкзаки и другие принадлежности, собранные в рамках благотворительной акции «Помоги собрать ребенка в школу» от компании «Лента».

Для подопечных постарше фонд «Счастливое будущее» организовал выезд в Ледовый дворец на хоккейный матч «СКА – Нефтехимик» в рамках проекта фонда «Спорт – детям». Среди гатчинских ребят на трибунах матча побывали выпускники детских домов, студенты Сиверского интерната.

Самые старшие подопечные фонда – «серебряные» волонтеры начали проводить в офисе свои встречи. Бабушки занимаются рукоделием и творчеством и приглашают в свою дружную компанию активных и позитивных ровесников.

Ирина Хрусталёва

Фото: фонд «Счастливое будущее»