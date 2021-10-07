Школа искусств в Новом Свете: жаль, королевство маловато!..

В поселке Новый Свет детская школа искусств находится в
культурно-досуговом центре «Лидер». Школе выделена часть второго и первого
этажа – не более 500 квадратных метров, но все они грамотно использованы.
В школе три отделения: хореографическое, художественное и
музыкальное. На музыкальном преподается три инструмента: баян-аккордеон,
скрипка и фортепиано, и только на этом отделении дети учатся по
общеобразовательной программе – семь лет. На хореографии и в «художке» обучение
ведется восемь лет по предпрофессиональным программам. По окончании выпускники
получают свидетельство государственного образца. Все очень серьезно.
Много лет директором Новосветовской школы искусств была
заслуженный работник культуры Лариса Геннадьевна Слезовская. В конце 2019 года
она уехала и передала руководство школой своему заместителю – Веронике
Сергеевне Газдановой, хореографу по профессии. В свою работу молодой
директор вкладывает все силы и душу. Школа отвечает взаимностью.
- В этом году у нас обучается 189 детей, – рассказывает
Вероника Сергеевна. – В основном это жители Нового Света – на что, собственно,
школа и рассчитана. Чтобы местным ребятам не надо было никуда ездить. Помещений
нам, конечно, не хватает, но мы задействуем буквально каждый уголок. Спасибо
КДЦ «Лидер», с которым мы дружно делим все пространства, и благодаря которому у
нас есть сцена. Это очень важный момент, потому что хореографическому отделению
без сцены никак.
- Какое отделение самое востребованное?
- Самое многочисленное отделение у нас художественное – 99
детей. Хореографией занимается 64 человека. В основном, конечно, девочки. С
музыкальным отделением сложнее. Сейчас там учится 26 детей, и набирать новых
очень непросто. Нынешнее поколение музыкой заниматься не особо стремится –
занятия требуют усидчивости, отнимают много времени, приходится выполнять
домашние задания. Поэтому нам было не так легко набрать первоклассников. В
прошлом году мы выпустили шестерых – и шестерых приняли. Нашли, прослушали – ребята
одаренные, но насколько их хватит – вопрос.
- Что значит «предпрофессиональная программа»?
- В прошлом году у нас был первый выпуск по этим программам
– предпрофессиональным обучением мы занимаемся только первые восемь лет. И вот
мы выпустили 14 детей – 12 танцоров и двух художников. Это дети, которые с
честью выдержали все восемь лет. Потому что программы сложные, занятия
проводятся чуть ли не каждый день – после общеобразовательной школы. Например,
в третьем классе на отделении хореографии только классического танца шесть
часов в неделю – это очень много. Но зато у этих ребят есть шанс впоследствии
продолжить обучение и сделать хореографию или рисование своей профессией.
- Музыканты нагружены меньше?
- На музыкальном отделении дети учатся по адаптированной –
общеразвивающей – программе. Но предметы у них все те же, что и в музыкальной
школе: специальность, сольфеджио, музыкальная литература, хор, ансамбль. У
скрипачей еще общий курс фортепиано, а у баянистов – чтение нот с листа.
Наши ребята постоянно участвуют в районных, областных,
всероссийских и международных конкурсах. Занимают призовые места. У нас есть
образцовый ансамбль танца «Улыбка», который в прошлом году завоевал два
Гран-при. Коллектив был создан в 1996 году и 23 года им руководила Лариса Геннадьевна
Слезовская. Теперь ансамблем руковожу я. В нашей «Улыбке» – только девочки.
Потому что мальчики обычно дольше двух-трех лет в коллективе не задерживаются,
или не хватает педагога-хореографа мужчины.
- В Новосветовской школе искусств – свежий и очень
качественный ремонт. В глаза бросается непривычный для казенного учреждения
интерьер, художественное оформление стен – витрины, выставки и образцовый
порядок.
- А как иначе – здесь же дети занимаются: должно быть
чисто, красиво и удобно, – считает Вероника Сергеевна. – На каникулах школа
пережила два ремонта. Мы заменили всю проводку, окна, обновили интерьер,
туалеты пережили настоящую реновацию. В школе отличный класс хореографии –
большой, с зеркалами и станками.
Все, что нам надо, мы покупаем. Спасибо бюджету – нас не
обижают! Я считаю, что на дополнительное образование сейчас выделяется
достаточно средств. У нас новые дорогие музыкальные инструменты: пианино,
скрипки, баяны и аккордеоны. В художественной мастерской – новые современные
мольберты, удобные стулья. Все это легко складывается и убирается, чтобы не
мешало работе уборщицы. Вообще, художественное отделение оборудовано на
совесть: все есть и для рисования, и для лепки, и для занятий
искусствоведением.
Вероника Сергеевна продемонстрировала классы и помещения
школы. Предмет особой гордости – шикарная костюмерная, полная костюмов для
выступлений танцоров «Улыбки». Все сшито руками костюмера школы – Натальи
Владимировны Бучневой, рукодельницы от бога. Некоторые костюмы называют
произведениями искусства. На каждый танец – свой костюм. Вот, например,
последний шедевр: костюмы для русского танца «Рябушки».
- Репертуар ансамбля «Улыбка», в основном,
народно-стилизованные танцы, то есть народные танцы в современной обработке, –
говорит Вероника Сергеевна. – На отделении хореографии дети все-таки учатся по
программе – мы стараемся ее придерживаться. Ансамбль связан с учебным
процессом. Сейчас мы набрали на пробу подготовительную группу танцоров – 5-6
лет. Чтобы дети год-два позанимались, потом плавно поступили в нашу школу – и в
ансамбль.
- Кто преподает в Новосветовской школе искусств?
- Коллектив у нас очень хороший, но преимущественно
женский. 19 педагогов из Гатчины и Петербурга. Все дипломированные специалисты,
почти все – с высшим образованием. Двое хореографов – из числа наших
воспитанников: отучились и вернулись преподавать в школе.
Наше художественное отделение ведет очень активную
деятельность. Ребята и педагоги успешно участвуют в выставках и конкурсах.
Часто устраиваются выставки в фойе «Лидера» – для родителей.
- А что за экспозиция у вас в коридоре на втором этаже?
- Много лет у нас преподавал Владимир Васильевич Федотов –
член Союза художников. Он оставил в школе массу набросков, эскизов, этюдов. А
для наших учеников это как наглядное пособие. И мы почти год готовили выставку.
Постепенно покупали рамы, оформляли работы, приобрели выставочную систему. В
коллективе у нас один мужчина – мой заместитель Александр Вячеславович
Бондаренко, мастер на все руки и профессионал. Он выставку собрал – и теперь
это и художественное оформление, и память, и наглядный материал. Ребята
оценили: с интересом рассматривают, выставка привлекает внимание.
- Вероника Сергеевна, в школу искусств – строгий отбор?
- Конечно, мы проверяем способности ребенка, прежде чем
зачислить его на любое из отделений. Но если есть желание, заниматься могут
все. Главное – серьезный настрой. С некоторыми родителями приходится проводить
беседу, разъяснять, что это не кружок «по интересам»: хочу – хожу, не хочу –
пропущу. Это вторая – в дополнение к общеобразовательной – школа, по окончании
которой ребенок получит свидетельство. Очень обидно, когда педагог вкладывает в
талантливого ученика свое мастерство, а ребенок бросает занятия… Жалко, когда
наши ребята уезжают из Нового Света и, соответственно, переходят в другие
школы. Однако в этом есть один положительный момент: нам за своих воспитанников
не стыдно. Мы отправляем наших учеников к другим преподавателям не только с
сожалением, но и с гордостью – уровень подготовки позволяет.