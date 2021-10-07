Школа искусств в Новом Свете: жаль, королевство маловато!..

В поселке Новый Свет детская школа искусств находится в культурно-досуговом центре «Лидер». Школе выделена часть второго и первого этажа – не более 500 квадратных метров, но все они грамотно использованы.

В школе три отделения: хореографическое, художественное и музыкальное. На музыкальном преподается три инструмента: баян-аккордеон, скрипка и фортепиано, и только на этом отделении дети учатся по общеобразовательной программе – семь лет. На хореографии и в «художке» обучение ведется восемь лет по предпрофессиональным программам. По окончании выпускники получают свидетельство государственного образца. Все очень серьезно.

Много лет директором Новосветовской школы искусств была заслуженный работник культуры Лариса Геннадьевна Слезовская. В конце 2019 года она уехала и передала руководство школой своему заместителю – Веронике Сергеевне Газдановой, хореографу по профессии. В свою работу молодой директор вкладывает все силы и душу. Школа отвечает взаимностью.

- В этом году у нас обучается 189 детей, – рассказывает Вероника Сергеевна. – В основном это жители Нового Света – на что, собственно, школа и рассчитана. Чтобы местным ребятам не надо было никуда ездить. Помещений нам, конечно, не хватает, но мы задействуем буквально каждый уголок. Спасибо КДЦ «Лидер», с которым мы дружно делим все пространства, и благодаря которому у нас есть сцена. Это очень важный момент, потому что хореографическому отделению без сцены никак.

- Какое отделение самое востребованное?

- Самое многочисленное отделение у нас художественное – 99 детей. Хореографией занимается 64 человека. В основном, конечно, девочки. С музыкальным отделением сложнее. Сейчас там учится 26 детей, и набирать новых очень непросто. Нынешнее поколение музыкой заниматься не особо стремится – занятия требуют усидчивости, отнимают много времени, приходится выполнять домашние задания. Поэтому нам было не так легко набрать первоклассников. В прошлом году мы выпустили шестерых – и шестерых приняли. Нашли, прослушали – ребята одаренные, но насколько их хватит – вопрос.

- Что значит «предпрофессиональная программа»?

- В прошлом году у нас был первый выпуск по этим программам – предпрофессиональным обучением мы занимаемся только первые восемь лет. И вот мы выпустили 14 детей – 12 танцоров и двух художников. Это дети, которые с честью выдержали все восемь лет. Потому что программы сложные, занятия проводятся чуть ли не каждый день – после общеобразовательной школы. Например, в третьем классе на отделении хореографии только классического танца шесть часов в неделю – это очень много. Но зато у этих ребят есть шанс впоследствии продолжить обучение и сделать хореографию или рисование своей профессией.

- Музыканты нагружены меньше?

- На музыкальном отделении дети учатся по адаптированной – общеразвивающей – программе. Но предметы у них все те же, что и в музыкальной школе: специальность, сольфеджио, музыкальная литература, хор, ансамбль. У скрипачей еще общий курс фортепиано, а у баянистов – чтение нот с листа.

Наши ребята постоянно участвуют в районных, областных, всероссийских и международных конкурсах. Занимают призовые места. У нас есть образцовый ансамбль танца «Улыбка», который в прошлом году завоевал два Гран-при. Коллектив был создан в 1996 году и 23 года им руководила Лариса Геннадьевна Слезовская. Теперь ансамблем руковожу я. В нашей «Улыбке» – только девочки. Потому что мальчики обычно дольше двух-трех лет в коллективе не задерживаются, или не хватает педагога-хореографа мужчины.

- В Новосветовской школе искусств – свежий и очень качественный ремонт. В глаза бросается непривычный для казенного учреждения интерьер, художественное оформление стен – витрины, выставки и образцовый порядок.

- А как иначе – здесь же дети занимаются: должно быть чисто, красиво и удобно, – считает Вероника Сергеевна. – На каникулах школа пережила два ремонта. Мы заменили всю проводку, окна, обновили интерьер, туалеты пережили настоящую реновацию. В школе отличный класс хореографии – большой, с зеркалами и станками.

Все, что нам надо, мы покупаем. Спасибо бюджету – нас не обижают! Я считаю, что на дополнительное образование сейчас выделяется достаточно средств. У нас новые дорогие музыкальные инструменты: пианино, скрипки, баяны и аккордеоны. В художественной мастерской – новые современные мольберты, удобные стулья. Все это легко складывается и убирается, чтобы не мешало работе уборщицы. Вообще, художественное отделение оборудовано на совесть: все есть и для рисования, и для лепки, и для занятий искусствоведением.

Вероника Сергеевна продемонстрировала классы и помещения школы. Предмет особой гордости – шикарная костюмерная, полная костюмов для выступлений танцоров «Улыбки». Все сшито руками костюмера школы – Натальи Владимировны Бучневой, рукодельницы от бога. Некоторые костюмы называют произведениями искусства. На каждый танец – свой костюм. Вот, например, последний шедевр: костюмы для русского танца «Рябушки».

- Репертуар ансамбля «Улыбка», в основном, народно-стилизованные танцы, то есть народные танцы в современной обработке, – говорит Вероника Сергеевна. – На отделении хореографии дети все-таки учатся по программе – мы стараемся ее придерживаться. Ансамбль связан с учебным процессом. Сейчас мы набрали на пробу подготовительную группу танцоров – 5-6 лет. Чтобы дети год-два позанимались, потом плавно поступили в нашу школу – и в ансамбль.

- Кто преподает в Новосветовской школе искусств?

- Коллектив у нас очень хороший, но преимущественно женский. 19 педагогов из Гатчины и Петербурга. Все дипломированные специалисты, почти все – с высшим образованием. Двое хореографов – из числа наших воспитанников: отучились и вернулись преподавать в школе.

Наше художественное отделение ведет очень активную деятельность. Ребята и педагоги успешно участвуют в выставках и конкурсах. Часто устраиваются выставки в фойе «Лидера» – для родителей.

- А что за экспозиция у вас в коридоре на втором этаже?

- Много лет у нас преподавал Владимир Васильевич Федотов – член Союза художников. Он оставил в школе массу набросков, эскизов, этюдов. А для наших учеников это как наглядное пособие. И мы почти год готовили выставку. Постепенно покупали рамы, оформляли работы, приобрели выставочную систему. В коллективе у нас один мужчина – мой заместитель Александр Вячеславович Бондаренко, мастер на все руки и профессионал. Он выставку собрал – и теперь это и художественное оформление, и память, и наглядный материал. Ребята оценили: с интересом рассматривают, выставка привлекает внимание.

- Вероника Сергеевна, в школу искусств – строгий отбор?

- Конечно, мы проверяем способности ребенка, прежде чем зачислить его на любое из отделений. Но если есть желание, заниматься могут все. Главное – серьезный настрой. С некоторыми родителями приходится проводить беседу, разъяснять, что это не кружок «по интересам»: хочу – хожу, не хочу – пропущу. Это вторая – в дополнение к общеобразовательной – школа, по окончании которой ребенок получит свидетельство. Очень обидно, когда педагог вкладывает в талантливого ученика свое мастерство, а ребенок бросает занятия… Жалко, когда наши ребята уезжают из Нового Света и, соответственно, переходят в другие школы. Однако в этом есть один положительный момент: нам за своих воспитанников не стыдно. Мы отправляем наших учеников к другим преподавателям не только с сожалением, но и с гордостью – уровень подготовки позволяет.



