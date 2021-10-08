11-классник «Апекса» вернулся из «Сириуса»

На сентябрьскую образовательную сессию в «Сириус»
Матвей попал по результатам Всероссийской олимпиады прошлого учебного года –
как призер. На сессию съехались ребята со всей страны – с 8 по 11 класс. Только
на биологии было 87 одиннадцатиклассников.
В образовательном центре школьникам читали лекции,
проводили практические занятия и, конечно, возили на экскурсии. Программа была
интересной и насыщенной.
Юных биологов готовили к олимпиадам высокого уровня
– к Всероссийской и Международной.
- В этом году была более практико-ориентированная
программа, – рассказывает Матвей. – Много биохимии, особенно практических
занятий. Потому что именно в этом кабинете на олимпиаде обычно набирают меньше
всего баллов. Поэтому мы там проходили биохимические практикумы.
Если конкретно, то чаще всего приходилось определять
концентрацию некой кислоты в какой-нибудь слепой среде. С помощью реактивов, с
помощью титрования. И, конечно, проверялось знание биологической основы разных
метаболических путей, общей картины, какие вещества во что превращаются.
Что касается сложности программы, по словам Матвея,
были занятия и попроще, и посложнее. В любом случае, такой «тренинг» даром не
пройдет: уровень знаний повысился, вспомнилось то, что, может быть, забылось за
лето.
- Это хороший разгон перед олимпиадным годом, –
уверен одиннадцатиклассник.
В планах – олимпиады по биологии. Две – от МГУ, одна
– от Санкт-Петербургского государственного университета. И, конечно,
Всероссийская олимпиада по биологии.