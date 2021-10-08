11-классник «Апекса» вернулся из «Сириуса»

На сентябрьскую образовательную сессию в «Сириус» Матвей попал по результатам Всероссийской олимпиады прошлого учебного года – как призер. На сессию съехались ребята со всей страны – с 8 по 11 класс. Только на биологии было 87 одиннадцатиклассников.

В образовательном центре школьникам читали лекции, проводили практические занятия и, конечно, возили на экскурсии. Программа была интересной и насыщенной.

Юных биологов готовили к олимпиадам высокого уровня – к Всероссийской и Международной.

- В этом году была более практико-ориентированная программа, – рассказывает Матвей. – Много биохимии, особенно практических занятий. Потому что именно в этом кабинете на олимпиаде обычно набирают меньше всего баллов. Поэтому мы там проходили биохимические практикумы.

Если конкретно, то чаще всего приходилось определять концентрацию некой кислоты в какой-нибудь слепой среде. С помощью реактивов, с помощью титрования. И, конечно, проверялось знание биологической основы разных метаболических путей, общей картины, какие вещества во что превращаются.

Что касается сложности программы, по словам Матвея, были занятия и попроще, и посложнее. В любом случае, такой «тренинг» даром не пройдет: уровень знаний повысился, вспомнилось то, что, может быть, забылось за лето.

- Это хороший разгон перед олимпиадным годом, – уверен одиннадцатиклассник.

В планах – олимпиады по биологии. Две – от МГУ, одна – от Санкт-Петербургского государственного университета. И, конечно, Всероссийская олимпиада по биологии.