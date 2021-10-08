Область развивает газозаправочную инфраструктуру

Подписание прошло 7 октября в рамках Петербургского международного газового форума. Ключевой документ по развитию инфраструктуры подписали заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин и заместитель председателя правления ПАО Газпром Виталий Маркелов. Дорожная карта предполагает расширение сети газомоторной инфраструктуры в регионе.

«В регионе будут работать 23 современных станции, это большой толчок для развития рынка газомоторного топлива в Ленобласти. Ключевой момент ― перевозки на газомоторном топливе на 50% дешевле аналогов. Поэтому вполне логично, что мы решили развивать газозаправочную инфраструктуру при поддержке федерального правительства. Потребление газа в качестве топлива увеличилось почти в три раза за последние годы», ― отметил Сергей Харлашкин.

Ленинградская область в качестве пилотного региона участвует в реализации программы развития рынка газомоторного топлива с 2019 года. Сейчас в регионе действуют 7 объектов газозаправочной инфраструктуры общего пользования ― в Тихвине, Тосно, Гатчине, Всеволожске, Кингисеппе, Подпорожье. По результатам реализации дорожной карты на территории Ленинградской области сеть газозаправочной инфраструктуры составит 23 объекта к концу 2023 года.

Ленинградской областью уже принят комплекс мер по стимулированию и содействию развития рынка газомоторного топлива. Подпрограмма «Развитие рынка газомоторного топлива» государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области» включает мероприятия по созданию сети газозаправочной инфраструктуры, переводу техники на метан и закупки газовых автобусов. Ставка транспортного налога снижена на 50 процентов. Транспортным компаниям при наличии подвижного состава на газомоторном топливе предоставляется преимущество при проведении конкурсов на право работы на маршрутах регулярных перевозок пассажиров. Областным законом предоставлена возможность получения земельных участков для строительства объектов газозаправочной инфраструктуры без проведения торгов. При софинансировании федерального бюджета предоставляются субсидии на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов газозаправочной инфраструктуры.

С ростом сети газозаправочной инфраструктуры стоит задача по обеспечению потребительского спроса на природный газ. Перевод транспорта на использование природного газа в качестве топлива, включая личный транспорт, такси, подвижной состав грузовых и пассажирских транспортных компаний софинансируется за счет федерального и регионального бюджетов. С использованием мер господдержки в 2020-2021 годах переоборудовано более 580 транспортных средств, а также приобретены в лизинг десятки газомоторных автобусов, которые перевозят жителей Ленинградской области.