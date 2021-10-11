10 миллионов за беременную женщину: похищение раскрыто

2 октября в гатчинскую полицию обратился житель Больших Колпан с заявлением об исчезновении своей 35-летней сожительницы, находящейся на пятом месяце беременности. В его отсутствие она уехала из дома на белом BMW 320. Вскоре мужчине пришло сообщение с телефона его супруги с требованием собрать 10 миллионов рублей, после чего телефон отключился.

Следственным отделом по г. Гатчине следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство (согласно практике при исчезновении людей). Машина пропавшей женщины была обнаружена в Больших Колпанах на следующий день – без повреждений или следов борьбы, со снятыми номерами. Ее сожителю и матери снова поступили сообщения с требованием предоставить 10 млн рублей.

Преступление было совершено в условиях неочевидности и раскрыть его по горячим следам не удалось. Следователи и оперативники продолжали кропотливую работу по установлению лиц, причастных к похищению. Уголовное дело находилось под контролем заместителя председателя Следственного комитета России А.В. Клауса. Закономерным результатом следственно-оперативной работы стало раскрытие этого особо тяжкого преступления.

В ходе грамотно спланированной совместной работы следователей, следователей-криминалистов и сотрудников полиции удалось установить лицо, причастное к похищению. 10-го октября в Калининском районе Петербурга сотрудники уголовного розыска задержали похитителя. Он неделю держал у себя женщину связанной.

Преступник назначил родственникам жертвы встречу возле станции метро "Политехническая" – для передачи 10 миллионов рублей. Мать похищенной привезла выкуп. Злоумышленник был задержан в собственной «Волге» при пересчете денег.

Оперативники нашли у него ключи от съемной квартиры в Мурино на проспекте Авиаторов Балтики, где он держал заложницу. Через час женщину освободили. Сначала отвезли в больницу, а потом в следственный отдел для дачи показаний.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ: похищение человека. Похититель – 51-летний гражданин А. – задержан. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что выкрал женщину из-за денежного долга ее сожителя.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз.