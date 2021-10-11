Новый стадион в Глажево

Новый школьный стадион для поселка - значимое событие. Открытие спортивного объекта в Глажево положило начало активной и здоровой жизни на селе.

Рубрики : Спорт     11 Oct 2021

Проект #Ямыспорт реализуется на территории Ленинградской области.
Сюжет подготовлен ТРК Кириши
#новостикириши #ТВКириши

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