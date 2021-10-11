Новый стадион в Глажево

Проект #Ямыспорт реализуется на территории
Ленинградской области.
Сюжет подготовлен ТРК Кириши
#новостикириши #ТВКириши
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Новый школьный стадион для поселка - значимое событие. Открытие спортивного объекта в Глажево положило начало активной и здоровой жизни на селе.
Проект #Ямыспорт реализуется на территории
Ленинградской области.
Сюжет подготовлен ТРК Кириши
#новостикириши #ТВКириши
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