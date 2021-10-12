«ГЕО-лабиринт» Саблинских пещер

Экскурсии по Саблинским пещерам проводятся уже не один год, в том числе и для школьников. Новый подземный маршрут внедряет Ленинградская областная общественная организация «Сохранение природы и культурного наследия» совместно с Фондом президентских грантов. В рамках эколого-просветительской деятельности пространство Левобережной пещеры решено показывать с точки зрения увлекательной геологии и географии. Всего создано три варианта маршрута: для начальной, средней и старшей школы.

Во время интерактивной экскурсии по подземной тропе акцент будет делаться на богатстве родного региона, на конкретизацию знаний и их применение на практике. Школьников познакомят не только с полезными ископаемыми, но и расскажут, как они образовались и где используются, какие профильные предприятия есть в регионе, где находятся месторождения.

В рамках инфотура первыми «ГЕО-лабиринт» опробовали журналисты, педагоги и турагенты. Следуя по обновленному маршруту, участники инфотура смогли увидеть в том числе и подземную экспозицию, расположенную на месте съемок сцены фильма «Александр. Невская битва». Она создана при поддержке администрации Тосненского района и является частью патриотического исторического занятия – киноквиза для школьников.

- В этой пещере снималось много разных фильмов. Например, известный детский фильм «Королевство кривых зеркал» и последний самый яркий фильм - «Александр. Невская битва». Сьемки шли в «Колонном зале» пещеры. Сейчас на этом месте оформлена сцена из фильма, связанная с заговором дворян против Александра Невского. Вы видите фигуры участников этих событий. Перед битвой Александр Невский делал остановку в районе Саблино на Красной горке, как она называлась тогда. Сейчас на этом месте возводится часовня, а потом будет построен храм, - сообщила в ходе экскурсии гид Ирина Горшечникова.

После двухчасовой экскурсии по «ГЕО-лабиринту» все сошлись во мнении: маршрут необходимо доработать. Одни предлагали внести больше интерактива и не ограничиваться рассказами. Другие обратили внимание, что если это квиз – игра для развития интереса школьников к интеллектуальным видам досуга, то не стоит мешать научные знания с вымыслами и страшилками. Лучше сделать отдельную развлекательную игру с «белым спелеологом» и мистикой и отдельный интерактивный и не менее интересный образовательный маршрут для углубления знаний по предмету.

Большой минус, что информационные таблички, стенды, недавно установленные в пещере, не освещены. Без хороших индивидуальных фонариков их не прочитать. А еще, безусловно, на территории заповедника нужен цивилизованный туалет, место для мытья рук и парковка – сейчас машины и автобусы стоят на обочине.

Напомним, что напротив Левобережной пещеры проектируется туристско-рекреационная зона «По местам Александра Невского». Границы установлены в радиусе около 30 километров от создаваемого природно-исторического парка во имя благоверного князя.

Центром будущего природно-исторического парка является возвышенный участок на правом берегу реки Тосны. Именно здесь, по мнению ряда историков и краеведов, в 1240 году отдыхала русская дружина, готовясь к предстоящему сражению со шведами - битве, вошедшей в историю как Невская. Здесь князь Александр Ярославович молился о даровании победы.

В парке установят памятник князю. Дорожки, проложенные в форме креста, дополнят яркой подсветкой. В настоящее время уже установлены поклонный крест и памятный знак в честь 770-летия Невской битвы. В рамках первого этапа в настоящее время ведутся работы по благоустройству, включающие мощение дорожек камнем, устройство газонов и монтаж освещения. Работы по благоустройству территории осуществляет Парковое агентство Ленинградской области.

Реализация всего проекта рассчитана на постепенное плановое развитие, окончательные сроки еще не определены.



