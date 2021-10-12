«ГЕО-лабиринт» Саблинских пещер

Экскурсии по Саблинским пещерам проводятся уже не
один год, в том числе и для школьников. Новый подземный маршрут внедряет
Ленинградская областная общественная организация «Сохранение природы и
культурного наследия» совместно с Фондом президентских грантов. В рамках
эколого-просветительской деятельности пространство Левобережной пещеры решено
показывать с точки зрения увлекательной геологии и географии. Всего создано три
варианта маршрута: для начальной, средней и старшей школы.
Во время интерактивной экскурсии по подземной тропе
акцент будет делаться на богатстве родного региона, на конкретизацию знаний и
их применение на практике. Школьников познакомят не только с полезными
ископаемыми, но и расскажут, как они образовались и где используются, какие
профильные предприятия есть в регионе, где находятся месторождения.
В рамках инфотура первыми «ГЕО-лабиринт» опробовали
журналисты, педагоги и турагенты. Следуя по обновленному маршруту, участники
инфотура смогли увидеть в том числе и подземную экспозицию, расположенную на
месте съемок сцены фильма «Александр. Невская битва». Она создана при поддержке
администрации Тосненского района и является частью патриотического
исторического занятия – киноквиза для школьников.
- В этой пещере снималось много разных фильмов.
Например, известный детский фильм «Королевство кривых зеркал» и последний самый
яркий фильм - «Александр. Невская битва». Сьемки шли в «Колонном зале» пещеры.
Сейчас на этом месте оформлена сцена из фильма, связанная с заговором дворян
против Александра Невского. Вы видите фигуры участников этих событий. Перед
битвой Александр Невский делал остановку в районе Саблино на Красной горке, как
она называлась тогда. Сейчас на этом месте возводится часовня, а потом будет
построен храм, - сообщила в ходе экскурсии гид Ирина Горшечникова.
После двухчасовой экскурсии по «ГЕО-лабиринту» все
сошлись во мнении: маршрут необходимо доработать. Одни предлагали внести больше
интерактива и не ограничиваться рассказами. Другие обратили внимание, что если
это квиз – игра для развития интереса школьников к интеллектуальным видам
досуга, то не стоит мешать научные знания с вымыслами и страшилками. Лучше
сделать отдельную развлекательную игру с «белым спелеологом» и мистикой и
отдельный интерактивный и не менее интересный образовательный маршрут для
углубления знаний по предмету.
Большой минус, что информационные таблички, стенды,
недавно установленные в пещере, не освещены. Без хороших индивидуальных
фонариков их не прочитать. А еще, безусловно, на территории заповедника нужен
цивилизованный туалет, место для мытья рук и парковка – сейчас машины и
автобусы стоят на обочине.
Напомним, что напротив Левобережной пещеры
проектируется туристско-рекреационная зона «По местам Александра Невского».
Границы установлены в радиусе около 30 километров от создаваемого
природно-исторического парка во имя благоверного князя.
Центром будущего природно-исторического парка
является возвышенный участок на правом берегу реки Тосны. Именно здесь, по
мнению ряда историков и краеведов, в 1240 году отдыхала русская дружина,
готовясь к предстоящему сражению со шведами - битве, вошедшей в историю как
Невская. Здесь князь Александр Ярославович молился о даровании победы.
В парке установят памятник князю. Дорожки,
проложенные в форме креста, дополнят яркой подсветкой. В настоящее время уже
установлены поклонный крест и памятный знак в честь 770-летия Невской битвы. В
рамках первого этапа в настоящее время ведутся работы по благоустройству,
включающие мощение дорожек камнем, устройство газонов и монтаж освещения.
Работы по благоустройству территории осуществляет Парковое агентство
Ленинградской области.
Реализация всего проекта рассчитана на постепенное
плановое развитие, окончательные сроки еще не определены.