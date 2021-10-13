Федеральная инвестподдержка ― обращению с отходами

На модернизацию и
строительство современной инфраструктуры для глубокой обработки твердых
коммунальных отходов, генерируемых жителями Ленинградской области,
предусмотрены участие и поддержка Российского экологического оператора. Все
проекты для обращения с отходами, которые были рассмотрены Российским
экологическим оператором для оказания финансовой поддержки на федеральном
уровне, построены и проектируются на средства частных инвесторов.
С начала 2021 года РЭО
оказывает такие меры поддержки, как поручительства по кредитам и займам,
приобретение облигаций, в том числе конвертируемых в доли акций УК, участие в
уставном капитале. Ленинградская область относится к 11 субъектам РФ, которым
до конца года в помощь запланирована общая сумма около 6,5 миллиардов рублей.
«К 2030 году наша цель — построить около 950 объектов мощностью 94 млн тонн
ТКО. На это понадобится около 430 миллиардов рублей инвестиций», ― отметил
глава РЭО Денис Буцаев. Также он отметил, что РЭО помогает дорабатывать и
совершенствовать заявленные инвестпроекты и пока в этом необходимость очень
высока.
Ленинградская область в
числе регионов, набравших хороший темп по достижению ключевых показателей,
заданных федеральной повесткой в области реформирования системы обращения с
отходами. Окончательное подведение итогов намечено на 2030 год. До этого момента
все субъекты Российской Федерации и в частности Ленинградская область должны
выйти на 100% показатель обработки твердых коммунальных отходов, как
генерируемых жителями региона, так и поступающих для обработки, утилизации и
размещения от соседних субъектов.
Общий объем ТКО за
последний год, по информации комитета по обращению с отходами Ленинградской
области, составил в 47-м регионе около 720 тысяч тонн. На данный момент
мощности объектов обращения с отходами позволяют обрабатывать более 100% этого
объема. Введение в эксплуатацию новых объектов для ежегодных 2 млн тонн отходов
Петербурга снимет со сложившейся отраслевой инфраструктуры Ленинградской
области дополнительную нагрузку.
В числе других ключевых
показателей ― ликвидация накопленного экологического вреда через уборку бывших
городских свалок и рекультивацию нарушенных земель, создание комплексной
системы обращения с отходами в регионе. Данная система подразумевает повышение
доли обрабатываемых и сортируемых отходов, обустройство придомовых контейнерных
площадок с покрытием, расстановку достаточного количества контейнеров для ТКО и
для раздельного сбора вторсырья, модернизацию и создание объектов глубокой
обработки, утилизации отходов и размещение ограниченного 30% показателем
остатка в виде сухих «хвостов». Эти направления софинансируются из
государственной казны.
Как сообщалось ранее, в
Ленинградской области, в рамках федеральной программы будет закуплено более 900
цветных контейнеров для придомовой сортировки пластика и стекла на 5 млн
рублей. В конкурсном отборе для предоставления участвуют поселения 11 районов
Ленинградской области. При этом к 1 сентября 2021 года жители региона уже
собрали 274 тонны стекла и 58 тонн пластика, пользуясь инфраструктурой,
поэтапно создаваемой региональным оператором по обращению с отходами
Ленинградской области. На данный момент действует более 500 точек придомового
сбора.
В завершающей стадии
рекультивация городской свалки в Сосновом Бору площадью 9, 1 Га в рамках
федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». В срок до 2023 года
запланирована рекультивация свалок в Светогорске и Приозерске, идет подготовка документов.