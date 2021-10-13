Федеральная инвестподдержка ― обращению с отходами

На модернизацию и строительство современной инфраструктуры для глубокой обработки твердых коммунальных отходов, генерируемых жителями Ленинградской области, предусмотрены участие и поддержка Российского экологического оператора. Все проекты для обращения с отходами, которые были рассмотрены Российским экологическим оператором для оказания финансовой поддержки на федеральном уровне, построены и проектируются на средства частных инвесторов.

С начала 2021 года РЭО оказывает такие меры поддержки, как поручительства по кредитам и займам, приобретение облигаций, в том числе конвертируемых в доли акций УК, участие в уставном капитале. Ленинградская область относится к 11 субъектам РФ, которым до конца года в помощь запланирована общая сумма около 6,5 миллиардов рублей. «К 2030 году наша цель — построить около 950 объектов мощностью 94 млн тонн ТКО. На это понадобится около 430 миллиардов рублей инвестиций», ― отметил глава РЭО Денис Буцаев. Также он отметил, что РЭО помогает дорабатывать и совершенствовать заявленные инвестпроекты и пока в этом необходимость очень высока.

Ленинградская область в числе регионов, набравших хороший темп по достижению ключевых показателей, заданных федеральной повесткой в области реформирования системы обращения с отходами. Окончательное подведение итогов намечено на 2030 год. До этого момента все субъекты Российской Федерации и в частности Ленинградская область должны выйти на 100% показатель обработки твердых коммунальных отходов, как генерируемых жителями региона, так и поступающих для обработки, утилизации и размещения от соседних субъектов.

Общий объем ТКО за последний год, по информации комитета по обращению с отходами Ленинградской области, составил в 47-м регионе около 720 тысяч тонн. На данный момент мощности объектов обращения с отходами позволяют обрабатывать более 100% этого объема. Введение в эксплуатацию новых объектов для ежегодных 2 млн тонн отходов Петербурга снимет со сложившейся отраслевой инфраструктуры Ленинградской области дополнительную нагрузку.

В числе других ключевых показателей ― ликвидация накопленного экологического вреда через уборку бывших городских свалок и рекультивацию нарушенных земель, создание комплексной системы обращения с отходами в регионе. Данная система подразумевает повышение доли обрабатываемых и сортируемых отходов, обустройство придомовых контейнерных площадок с покрытием, расстановку достаточного количества контейнеров для ТКО и для раздельного сбора вторсырья, модернизацию и создание объектов глубокой обработки, утилизации отходов и размещение ограниченного 30% показателем остатка в виде сухих «хвостов». Эти направления софинансируются из государственной казны.

Как сообщалось ранее, в Ленинградской области, в рамках федеральной программы будет закуплено более 900 цветных контейнеров для придомовой сортировки пластика и стекла на 5 млн рублей. В конкурсном отборе для предоставления участвуют поселения 11 районов Ленинградской области. При этом к 1 сентября 2021 года жители региона уже собрали 274 тонны стекла и 58 тонн пластика, пользуясь инфраструктурой, поэтапно создаваемой региональным оператором по обращению с отходами Ленинградской области. На данный момент действует более 500 точек придомового сбора.

В завершающей стадии рекультивация городской свалки в Сосновом Бору площадью 9, 1 Га в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». В срок до 2023 года запланирована рекультивация свалок в Светогорске и Приозерске, идет подготовка документов.