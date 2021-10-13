Губернатор Ленинградской области объяснил, с чем связаны новые антиковидные меры

О
трех способах остановить рост заболеваемости
«В
Ленинградской области не такой высокий темп прироста заболевших, как в соседних
субъектах, но он есть. А самое главное – с ростом заболеваемости растет
нагрузка на здравоохранение и идет рост смертности. Моя задача, как
губернатора, обеспечить безопасность жителей. Это можно сделать тремя путями.
Первый
– локдаун, то есть закрытие всех
учреждений, общественных организаций, всего. Но это не выход из ситуации – мы
это знаем по весне и лету 2020 года, а временная мера, потому что, если люди не
получают коллективный иммунитет, локдаун – это путь в никуда. Дальше опять
пойдет рост заболевания.
Вторая
возможность прекратить рост
заболевания – набраться терпения и дождаться, когда проснется сознательность,
когда люди привьются или в конце концов переболеют, и появится коллективный
иммунитет. Это тоже не вариант – из-за высокой смертности. Если бы эта болезнь
не давала ее, то можно было бы дождаться, пока у людей проснется совесть. Другая
беда – огромная нагрузка на здравоохранение. Мы уже отвлекли больше двух тысяч
коек. А это значит, что две тысячи людей с другими заболеваниями также попадают
в категорию риска.
И
третий вариант – компромиссный. Речь
о введении точечных ограничений, которые стимулировали бы людей либо
вакцинироваться, либо контролировать свое здоровье. Кроме того, у человека есть
право пересидеть этот период, не пользуясь определенными льготами и благами,
которые не являются жизненно необходимыми.
Мы
не закрыли места массового скопления людей, потому что это удар по бизнесу.
Работайте – но безопасно. Ничьи права не ущемлены, более того – область из всех
вариантов, которые сегодня вводятся в стране и Европе, взяла самый лайтовый
вариант. Но сегодня либо жизнь, либо жесткие решения.
О
новом постановлении
Мы
требуем, чтобы в тех организациях – государственных, муниципальных, частных, –
которые обслуживают население, сотрудники были безопасны. Они должны на 15
ноября либо быть привиты, либо иметь документ о болезни в течение последних
шести месяцев, либо каждые три дня сдавать ПЦР-тест. В крайнем случае –
медотвод. В этом случае посетители таких организаций сферы обслуживания, где не
скапливается одновременно большое количество людей, не должны предъявлять
QR-коды.
Для
примера: если парикмахерская хочет работать – сотрудники должны либо быть
привиты, либо уже переболеть, либо иметь отрицательный ПЦР- тест. Также в кафе,
ресторанах, магазинах, аптеках, общественном транспорте. Но посетителей они
смогут принимать без специальных документов – лишь в соответствии с известными
ограничениями. Одна из сторон должна быть защищена.
Для
организаций сферы услуг, которые работают с большим количеством и высокой
плотностью людей единовременно, другие требования. Здесь иметь QR-код о вакцинации
или перенесенном заболевании, либо ПЦР-тест должны и посетители. В эту
категорию входят театры, кинотеатры, бассейны, фитнес-залы, дома культуры и
другие учреждения.
Во
главу угла становится принцип здоровой безопасности. Либо человек должен быть
безопасен для окружающих, либо окружающие должны быть безопасны для него».
В
регионе делают все для сдерживания роста заболеваемости COVID-19. В частности,
для посещения учреждений здравоохранения из бюджета области выделили 16
миллионов рублей для закупки экспресс-тестов и бесплатного тестирования
жителей.
Отметим,
что, по данным Online47, из всех заболевших в Ленинградской области за
последние пять дней – а это 1350 человек – только трое были привиты. У всех
привитых заболевание протекает без осложнений, пациенты проходят лечение
амбулаторно.
Источник: https://online47.ru/