Губернатор Ленинградской области объяснил, с чем связаны новые антиковидные меры

О трех способах остановить рост заболеваемости

«В Ленинградской области не такой высокий темп прироста заболевших, как в соседних субъектах, но он есть. А самое главное – с ростом заболеваемости растет нагрузка на здравоохранение и идет рост смертности. Моя задача, как губернатора, обеспечить безопасность жителей. Это можно сделать тремя путями.

Первый – локдаун, то есть закрытие всех учреждений, общественных организаций, всего. Но это не выход из ситуации – мы это знаем по весне и лету 2020 года, а временная мера, потому что, если люди не получают коллективный иммунитет, локдаун – это путь в никуда. Дальше опять пойдет рост заболевания.

Вторая возможность прекратить рост заболевания – набраться терпения и дождаться, когда проснется сознательность, когда люди привьются или в конце концов переболеют, и появится коллективный иммунитет. Это тоже не вариант – из-за высокой смертности. Если бы эта болезнь не давала ее, то можно было бы дождаться, пока у людей проснется совесть. Другая беда – огромная нагрузка на здравоохранение. Мы уже отвлекли больше двух тысяч коек. А это значит, что две тысячи людей с другими заболеваниями также попадают в категорию риска.

И третий вариант – компромиссный. Речь о введении точечных ограничений, которые стимулировали бы людей либо вакцинироваться, либо контролировать свое здоровье. Кроме того, у человека есть право пересидеть этот период, не пользуясь определенными льготами и благами, которые не являются жизненно необходимыми.

Мы не закрыли места массового скопления людей, потому что это удар по бизнесу. Работайте – но безопасно. Ничьи права не ущемлены, более того – область из всех вариантов, которые сегодня вводятся в стране и Европе, взяла самый лайтовый вариант. Но сегодня либо жизнь, либо жесткие решения.

О новом постановлении

Мы требуем, чтобы в тех организациях – государственных, муниципальных, частных, – которые обслуживают население, сотрудники были безопасны. Они должны на 15 ноября либо быть привиты, либо иметь документ о болезни в течение последних шести месяцев, либо каждые три дня сдавать ПЦР-тест. В крайнем случае – медотвод. В этом случае посетители таких организаций сферы обслуживания, где не скапливается одновременно большое количество людей, не должны предъявлять QR-коды.

Для примера: если парикмахерская хочет работать – сотрудники должны либо быть привиты, либо уже переболеть, либо иметь отрицательный ПЦР- тест. Также в кафе, ресторанах, магазинах, аптеках, общественном транспорте. Но посетителей они смогут принимать без специальных документов – лишь в соответствии с известными ограничениями. Одна из сторон должна быть защищена.

Для организаций сферы услуг, которые работают с большим количеством и высокой плотностью людей единовременно, другие требования. Здесь иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, либо ПЦР-тест должны и посетители. В эту категорию входят театры, кинотеатры, бассейны, фитнес-залы, дома культуры и другие учреждения.

Во главу угла становится принцип здоровой безопасности. Либо человек должен быть безопасен для окружающих, либо окружающие должны быть безопасны для него».

В регионе делают все для сдерживания роста заболеваемости COVID-19. В частности, для посещения учреждений здравоохранения из бюджета области выделили 16 миллионов рублей для закупки экспресс-тестов и бесплатного тестирования жителей.

Отметим, что, по данным Online47, из всех заболевших в Ленинградской области за последние пять дней – а это 1350 человек – только трое были привиты. У всех привитых заболевание протекает без осложнений, пациенты проходят лечение амбулаторно.

Источник: https://online47.ru/