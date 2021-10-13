Новый автомобиль для многодетной семьи из Вырицы

Марина
и Андрей Брюховиченко воспитывают восьмерых детей. Марина Валерьевна работает
учителем начальных классов в Минской начальной школе-детском саду, Андрей
Васильевич – наладчик станков ЧПУ.
Старшая
дочь Марья окончила Санкт-Петербургский государственный экономический
университет и в настоящее время работает в Сеуле, старший сын Андрей – студент
Академии транспортных технологий. Четверо детей – Екатерина, Алена, Юлия и
Емилия учатся в Вырицкой школе № 1, малыши Вера и Василий посещают детский сад.
Для
такой большой семьи, помимо ежемесячных пособий, которые получает многодетная
семья Брюховиченко, есть и такая мера поддержки, как собственный микроавтобус.
В Социальном кодексе Ленинградской области
закреплено, что право на него имеют семьи, воспитывающие семь и более несовершеннолетних
детей или шестеро, один из которых является
инвалидом. Речь идет о пассажирском микроавтобусе с числом посадочных мест до восьми
включительно, произведенным на территории России. Для того, чтобы его получить,
семья должна проживать не менее пяти лет на территории региона, а среднедушевой
денежный доход на одного члена семьи не должен превышать 32 840 рублей.
В
ходе встречи Александр Дрозденко вручил главе семейства Брюховиченко документы
и ключи от нового автомобиля, а также обещал передать в ближайшее время новый
комплект зимней резины.
Марина
Валерьевна провела небольшую экскурсию для главы региона по их участку, где родители
устроили для детей настоящий игровой комплекс на свежем воздухе.
-
У вас большой, но очень уютный дом, - сказал Александр Дрозденко, уточнив, чем
его отапливают. Услышав про дрова и уголь, вместе с главой администрации
Гатчинского района Людмилой Нещадим обсудил необходимость газификации дома. Тем
более, что многодетные семьи нашего региона подключаются к магистральному
газопроводу бесплатно, им также бесплатно предоставляют газовую плитку, газовый
котел и нагреватель.
Справившись
о здоровье всех членов многодетной семьи Брюховиченко, Александр Дрозденко пожелал
им всего наилучшего. Завершилась встреча совместной фотографией на память на фоне
нового автомобиля.
Ирина
Хрусталёва