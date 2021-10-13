Новый автомобиль для многодетной семьи из Вырицы

Марина и Андрей Брюховиченко воспитывают восьмерых детей. Марина Валерьевна работает учителем начальных классов в Минской начальной школе-детском саду, Андрей Васильевич – наладчик станков ЧПУ.

Старшая дочь Марья окончила Санкт-Петербургский государственный экономический университет и в настоящее время работает в Сеуле, старший сын Андрей – студент Академии транспортных технологий. Четверо детей – Екатерина, Алена, Юлия и Емилия учатся в Вырицкой школе № 1, малыши Вера и Василий посещают детский сад.

Для такой большой семьи, помимо ежемесячных пособий, которые получает многодетная семья Брюховиченко, есть и такая мера поддержки, как собственный микроавтобус. В Социальном кодексе Ленинградской области закреплено, что право на него имеют семьи, воспитывающие семь и более несовершеннолетних детей или шестеро, один из которых является инвалидом. Речь идет о пассажирском микроавтобусе с числом посадочных мест до восьми включительно, произведенным на территории России. Для того, чтобы его получить, семья должна проживать не менее пяти лет на территории региона, а среднедушевой денежный доход на одного члена семьи не должен превышать 32 840 рублей.

В ходе встречи Александр Дрозденко вручил главе семейства Брюховиченко документы и ключи от нового автомобиля, а также обещал передать в ближайшее время новый комплект зимней резины.

Марина Валерьевна провела небольшую экскурсию для главы региона по их участку, где родители устроили для детей настоящий игровой комплекс на свежем воздухе.

- У вас большой, но очень уютный дом, - сказал Александр Дрозденко, уточнив, чем его отапливают. Услышав про дрова и уголь, вместе с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим обсудил необходимость газификации дома. Тем более, что многодетные семьи нашего региона подключаются к магистральному газопроводу бесплатно, им также бесплатно предоставляют газовую плитку, газовый котел и нагреватель.

Справившись о здоровье всех членов многодетной семьи Брюховиченко, Александр Дрозденко пожелал им всего наилучшего. Завершилась встреча совместной фотографией на память на фоне нового автомобиля.

Ирина Хрусталёва