В Гатчину переедут 600 жителей из аварийных домов

Они будут расселены из 50 аварийных домов в Гатчине (92 квартиры), Сиверском (130) и Вырицком (19) поселениях по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах». Разрешение на ввод в эксплуатацию нового жилого дома было выдано 11 октября.

Это уже четвертый дом, возведенный в Ленинградской области в 2021 году по данной программе. Ленинградское областное Агентство ипотечного жилищного кредитования (оператор программы расселения жилья) также построило дома в Дружной Горке, деревне Ополье Кингисеппского района, в поселке Ефимовский Бокситогорского района. До конца года планируется достроить еще два дома в Волосово и в Подпорожье.

Жилая площадь здания на улице Красных Военлетов в Гатчине составляет почти 11 тысяч квадратных метров. В каждой из 242 квартир выполнена отделка. На первом этаже предусмотрена квартира для представителей маломобильных групп жителей. Рядом с домом предусмотрена стоянка на 139 автомобилей, детская и спортивная площадки.

Оценив качество нового дома и внутреннюю отделку квартир, Александр Дрозденко сказал, что ЛенОблАИЖК буквально совершило подвиг.

- Один квадратный метр качественного жилья в данном доме обошелся бюджету Ленинградской области в 51 тысячу рублей. При этом средняя рыночная цена за метр в Гатчине составляет 110 тысяч рублей. Ни одна частная компания не взялась бы за такой проект, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор также предложил наделить ЛенОблАИЖК полномочиями по возведению многоквартирных домов не только для расселения аварийного и ветхого жилья, но и для молодых семей, работников социальной сферы, молодых специалистов, получателей жилищных сертификатов по фиксированной цене.

- Таким образом, мы будем строить намного больше жилой площади в регионе. Такая практика станет первой в России, но нам не привыкать быть пионерами, - добавил он. Для этих целей Александр Дрозденко также предложил рассмотреть вопрос возобновления работы домостроительного комбината в поселке Войсковицы, который сегодня объявлен банкротом.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский рассказал, что подведомственный ему комитет уже работает над подобной инициативой, с которой они планируют выйти в Законодательное собрание Ленинградской области.

- Это позволит упросить процедуру передачи земельных участков и выделения финансирования застройщику, учрежденному областной администрацией для строительства социального жилья, - пояснил он.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим добавила, что строительство нового жилья по заказу правительства Ленинградской области позволит избежать необходимости выкупа «лишних» квадратных метров на вторичном рынке для обеспечения жилья отдельных категорий граждан.

В целом, до 2025 в Гатчинском районе расселят 1 551 человека из 623 жилых помещений. В программе переселения участвуют жители Гатчины, Коммунара, Вырицкого, Дружногорского, Сиверского, Таицкого, Пудостьского поселений. Всего в Ленинградской области планируется расселить 1 064 дома, признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. Для них планируется возвести 51 дом на территориях 88 муниципальных образований. В региональной программе участвуют 15 579 человек.

Ирина Хрусталёва

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