Более 1 млн человек переписались на Госуслугах менее чем сутки

Перепись населения впервые в России проходит в том
числе в онлайн-формате, который обеспечивает удобство пользователя,
безопасность в период сложной эпидемиологической обстановки.
Заполнить переписной лист в электронной форме смогут
порядка 100 млн граждан, имеющих подтвержденную или стандартную учётную запись
на Госуслугах. Анкета адаптирована для отображения на компьютере, планшете,
смартфоне и доступна в любом месте, где есть доступ в интернет.
Проживающие в России граждане других стран также
могут принять участие в переписи, для этого им необходимо иметь учетную запись
иностранного гражданина на портале Госуслуг с подтвержденным СНИЛС.