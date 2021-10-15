Имя Александра Кованько – в Золотой Книге

«Золотая книга Санкт-Петербурга» – в Гатчине

Гатчина для проведения церемонии внесения имени Александра Кованько в «Золотую книгу Санкт-Петербурга» была выбрана не случайно: на протяжении десяти лет деятельность этого выдающегося человека была тесно связана с нашим городом.

Александр Кованько - основатель Российского воздухоплавания, начальник Учебного воздухоплавательного парка и Офицерской воздухоплавательной школы. Родился в Санкт-Петербурге, в 1878 году окончил Николаевское инженерное училище, а затем поступил в Офицерский класс Технического гальванического училища.

Именно на военном поле в Гатчине силами возглавляемого Александром Кованько учебного заведения был оборудован первый военный аэродром России, а в Сализи (ныне деревня Котельниково), начиная с 1909 года, располагался лагерь Воздухоплавательной школы, впоследствии переросший в дирижабельный порт Ленинграда. Весной и летом 1918 года Александр Матвеевич жил в Гатчине, в доме № 10 по ул. Чкалова.

Обладая большой технической эрудицией и владея всеми европейскими языками, Александр Кованько завязал связи с зарождавшимися тогда во всех странах аэроклубами. Во многих из них он числился почетным членом. Под его руководством был построен первый русский дирижабль, а затем - пять самолетов. По роду службы Кованько ездил в Германию, Монако, Францию, Турцию, Швейцарию. Убеждался, что там нет равных русским воздухоплавателям, дирижаблистам и авиаторам.

В 1894 году Кованько представил в Императорское русское техническое общество свой проект аэроплана и оригинального винта (пропеллера) к нему. Перед началом Первой Мировой войны передал Николаю II докладную записку, в которой обосновал необходимость комплексной реформы Воздушного флота.

Александр Матвеевич был кавалером многих боевых орденов, Георгиевским кавалером (за участие в Русско-японской войне награжден золотым Георгиевским оружием «За храбрость»). Он совершил более 60 полетов на воздушных шарах и более 20 на управляемых аэростатах.

Александр Матвеевич - из потомственных полтавских казаков - был многогранной личностью: сочинял стихи, играл на рояле, писал маслом, резал по дереву. В Государственном Эрмитаже находится коллекция из нескольких сотен колокольчиков, собранная А.М. Кованько.

В 2017 году в Совет депутатов Гатчины поступило письмо от Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники РАН с просьбой рассмотреть вопрос о наименовании новых улиц именами людей, составивших «крылатую» славу нашего Отечества, начав с улицы Александра Кованько. Депутаты города Гатчины поддержали инициативу: новая улица имени Генерала Кованько в микрорайоне Аэродром пройдет параллельно улице Киевской от улицы Генерала Кныша до улицы Старая дорога.

Слово о Кованько

Торжественную церемонию предварял документальный фильм о воздухоплавательном парке, создателем которого был Кованько, и выступления почетных гостей, чередующиеся с концертными номерами.

С поздравлениями от руководства Гатчины и района выступил председатель комитета по культуре и туризму Сергей Никитин. Затем слово было дано ветеранам. Смелостью и мужеством первых авиаторов восторгался бывший командир Сиверского авиационного полка, полковник Владимир Андрианов. Капитан первого ранга, член Гатчинского Морского собрания Виктор Иванов прочитал собственные стихи, посвященные Кованько.

С ходатайством о внесении имени Александра Кованько в «Золотую книгу Санкт-Петербурга» выступила секция истории авиации и космонавтики Санкт-Петербургского филиала института истории, естествознания и техники РАН. На церемонии выступил председатель секции Виталий Лебедев. Он приветствовал ветеранов и потомков Кованько и с радостью отметил важность того, что в зале много молодежи, на которую по большому счету и нацелен этот проект.

- Покорители неба - они были первыми, и Александру Кованько было тяжело. Нам тоже было непросто: инициатива о внесении его имени в книгу была озвучена 10 лет назад. Было много препятствий, которые мы стоически преодолевали. Мы будем и дальше работать в обозначенном направлении. Следующими будут имена таких знаменитых людей, первопроходцев, первых авиаторов, как Лидия Зверева, Петр Нестеров, чьи имена связаны с Гатчиной. У нас впереди много замечательных событий! – сказал Виталий Лебедев.

Многие в этот день говорили о вере и мужестве. Настоятель храма Пророка Божия Илии протоирей Вадим (Фролов) выразил надежду, что храм в память о мужественных летчиках, о создании которого говорят несколько лет, общими усилиями будет построен и станет украшением микрорайона Аэродром и всей Гатчины.

- Покорять небо и осваивать космос невозможно без веры в правое дело. Глядя на пример этого замечательного человека, хочу пожелать веры в сердце каждому из нас! – обратился к собравшимся отец Вадим.

Выступая с приветственным словом, директор Гатчинского музея истории военной авиации Геннадий Панев сообщил, что в музее будет отдельная экспозиция, посвященная семье Кованько. Уже есть предварительная договоренность с его потомками о насыщении экспозиции. Эту новость с большой радостью восприняли все, кто увлекается историей авиации и Гатчины.

Церемония: как это было

И вот настало время церемонии. Она была очень красивой и величественной. Почетный караул под торжественную музыку сопроводил вынос Золотой книги на сцену и возложение ее на стол, покрытый красным бархатом. Церемонию проводил руководитель проекта, председатель объединения «Золотая книга Санкт-Петербурга» Сергей Григорьев. Запись имени Александра Кованько засвидетельствовал Виталий Лебедев.

Зал аплодисментами приветствовал потомков Кованько, присутствовавших на церемонии. Свои подписи в качестве свидетелей исторического события поставили Елизавета Сергеева, Мария Аугустайтене, Сергей Никитин, Геннадий Панев, отец Вадим (Фролов), Людмила Дейкова. Всем участникам подписания вручены свидетельства.

От имени потомков Мария Аугустайтене выразила благодарность всем, кто организовывал, помогал и делал все возможное, чтобы это событие состоялось.

- В жизни очень важно не потерять свой путь – как в широком смысле, так и в личном. Чтобы не сбиться с пути, существует навигация, маяки, которые помогают сориентироваться идущему. В жизни каждого есть люди-маяки, узнавая жизнь которых ты понимаешь, что хочешь быть похожим на них, и что нужно сделать для этого. К таким людям-маякам относится и Александр Матвеевич. Это образец жизни-подвига служения людям, Родине и жизнь-преодоление множества трудностей, которые всегда возникают на великом пути, - сказала правнучка генерала Кованько.

Татьяна Можаева