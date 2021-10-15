В ходе рабочей поездки глава региона оценил
реализацию третьего этапа проекта и пообщался с подрядчиком – директором
производственно-строительной фирмы «Корт» Кириллом Шабновым.
Сегодня
строительство «Аэропарка» продолжается вдоль улицы Кныша. Здесь уже обустроен
тротуар, велосипедная дорожка, построены две спортивные площадки с резиновым и
песчаным покрытием, высажены деревья, установлено более ста новых столбов
освещения, уложено более трех тысяч квадратных метров плитки на пешеходной
зоне. До конца осени предстоит доделать концертное и спортивное пространства, а
также площадку для выгула собак. Кирилл Шабнов добавил, что работы также
продолжаются и вдоль Липовой аллеи.
Александр
Дрозденко обратил внимание, что старые столбы освещения вдоль улицы не вписываются
в новое общественное пространство и их необходимо заменить. Людмила Нещадим
обещала привести и их в порядок.
-
Все упирается в финансовый вопрос, но мы все обязательно сделаем, - сказала
она.
О
своем вкладе в проект рассказал и руководитель будущего музея авиации Геннадий
Панев, который сегодня активно пополняет коллекцию нового интерактивного
пространства на площадке перед музеем.
-
«Аэропарк» - шикарный проект, в который вошел музей авиаторов. Здесь будут и
ангары, и старые самолеты, и другая авиационная техника. Это правильно, потому
что Гатчина – колыбель русской авиации. Здесь взлетали первые самолеты, здесь
Петр Нестеров впервые совершил сложный элемент пилотажа – петлю Нестерова. Я
хочу, чтобы и жители, и гости нашей столицы видели и знали эту историю, -
сказал Александр Дрозденко.
Напомним,
в 2020 году Гатчина стала одним из победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды. Благодаря полученному
финансированию в столице Ленинградской области началась реализация проекта
благоустройства «Аэропарк» в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая стоимость проекта
– более 300 млн рублей. В прошлом году в рамках проекта уже были построены
роллердром, детская площадка, велодорожки, прогулочная зона, парковки,
проведено благоустройство части Липовой аллеи, комплексные работы по озеленению
и освещению территории.
Ирина
Хрусталёва
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