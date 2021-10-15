В ходе рабочей поездки глава региона оценил реализацию третьего этапа проекта и пообщался с подрядчиком – директором производственно-строительной фирмы «Корт» Кириллом Шабновым.

Сегодня строительство «Аэропарка» продолжается вдоль улицы Кныша. Здесь уже обустроен тротуар, велосипедная дорожка, построены две спортивные площадки с резиновым и песчаным покрытием, высажены деревья, установлено более ста новых столбов освещения, уложено более трех тысяч квадратных метров плитки на пешеходной зоне. До конца осени предстоит доделать концертное и спортивное пространства, а также площадку для выгула собак. Кирилл Шабнов добавил, что работы также продолжаются и вдоль Липовой аллеи.

Александр Дрозденко обратил внимание, что старые столбы освещения вдоль улицы не вписываются в новое общественное пространство и их необходимо заменить. Людмила Нещадим обещала привести и их в порядок.

- Все упирается в финансовый вопрос, но мы все обязательно сделаем, - сказала она.

О своем вкладе в проект рассказал и руководитель будущего музея авиации Геннадий Панев, который сегодня активно пополняет коллекцию нового интерактивного пространства на площадке перед музеем.

- «Аэропарк» - шикарный проект, в который вошел музей авиаторов. Здесь будут и ангары, и старые самолеты, и другая авиационная техника. Это правильно, потому что Гатчина – колыбель русской авиации. Здесь взлетали первые самолеты, здесь Петр Нестеров впервые совершил сложный элемент пилотажа – петлю Нестерова. Я хочу, чтобы и жители, и гости нашей столицы видели и знали эту историю, - сказал Александр Дрозденко.

Напомним, в 2020 году Гатчина стала одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря полученному финансированию в столице Ленинградской области началась реализация проекта благоустройства «Аэропарк» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая стоимость проекта – более 300 млн рублей. В прошлом году в рамках проекта уже были построены роллердром, детская площадка, велодорожки, прогулочная зона, парковки, проведено благоустройство части Липовой аллеи, комплексные работы по озеленению и освещению территории.

Ирина Хрусталёва

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