В Ленинградской области ― тридцатая экологическая тропа

Она стала 28-й экологической тропой на особо
охраняемой природной территории (ООПТ) и 30-й экотропой региона. Маршрут
обустроен в рамках приоритетного проекта Ленинградской области «Тропа47»,
работы проводили активисты областного отделения Всероссийского общества охраны
природы.
«Лесные дали» ― это первая пешеходная экологическая
тропа, обустроенная на территории Лужского района. Она позволяет туристам
осмотреть достопримечательности заказника: старый лес, песчаные холмы, чистые
озера, богатый животный и растительный мир.
Протяженность пешего маршрута составляет 11,8 км.
Свое начало он берет около озера Торошино, проходит через озеро Черное и реку
Луга. На протяжении всего пути для посетителей тропы установлены щиты, которые
дают исчерпывающую информацию об истории тех мест, ландшафте, растениях и
птицах. Для отдыха предусмотрены пять беседок, а на берегу озера Черное
обустроена смотровая площадка. Весь маршрут промаркирован ― идти по верному
пути поможет разметка на деревьях.
Государственный природный заказник
«Шалово-Перечицкий» находится к северо-востоку от города Луги в междуречье рек
Луга и Оредеж в районе их слияния. Был создан в 1976 году. Площадь заказника
составляет 5942 га.