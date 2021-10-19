В Ленинградской области ― тридцатая экологическая тропа

Она стала 28-й экологической тропой на особо охраняемой природной территории (ООПТ) и 30-й экотропой региона. Маршрут обустроен в рамках приоритетного проекта Ленинградской области «Тропа47», работы проводили активисты областного отделения Всероссийского общества охраны природы.

«Лесные дали» ― это первая пешеходная экологическая тропа, обустроенная на территории Лужского района. Она позволяет туристам осмотреть достопримечательности заказника: старый лес, песчаные холмы, чистые озера, богатый животный и растительный мир.

Протяженность пешего маршрута составляет 11,8 км. Свое начало он берет около озера Торошино, проходит через озеро Черное и реку Луга. На протяжении всего пути для посетителей тропы установлены щиты, которые дают исчерпывающую информацию об истории тех мест, ландшафте, растениях и птицах. Для отдыха предусмотрены пять беседок, а на берегу озера Черное обустроена смотровая площадка. Весь маршрут промаркирован ― идти по верному пути поможет разметка на деревьях.

Государственный природный заказник «Шалово-Перечицкий» находится к северо-востоку от города Луги в междуречье рек Луга и Оредеж в районе их слияния. Был создан в 1976 году. Площадь заказника составляет 5942 га.