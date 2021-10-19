Высокие технологии спасают жизни

Оперативное вмешательство было проведено пациенту с опухолью желчных протоков, или опухолью Клатскина.

«Ранее подобные операции в области не проводились, ― прокомментировал рентгенхирург Ленинградского областного клинического онкодиспансера Алексей Полехин. ― Во всей России около пяти медицинских учреждений, где могут оказать помощь такого рода. Наши же пациенты могут получить эту высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках программы ОМС»

Алексей Сергеевич лично участвовал в разработке оригинальной методики проведения внутрипротоковой динамической терапии под рентген-контролем. Сейчас эта технология запатентована.

В целом же метод фотодинамической терапии широко применяется в лечении онкозаболеваний, так как имеет универсальный противоопухолевый эффект при отсутствии токсичности. Пациенту вводится препарат, который равномерно распределяется в тканях организма (усиленно ― в опухолевых клетках). До момента активации он абсолютно безвреден.

Активизируется препарат путем облучения красным светом с длиной волны 662 нанометра. Ряд фотохимических реакций, приводящих к гибели любых видов клеток, происходит только в тех местах, на которые направлен источник света.

Метод применяется при заболеваниях кожи, а с развитием видео-эндоскопических технологий, и в лечении опухолей ЖКТ, гинекологических и урологических онкозаболеваний.

Проблема лечения опухолей внепеченочных желчных протоков методом фотодинамической терапии заключалась в трудности доставки источника красного света к месту новообразования. Теперь эта проблема решена.

«Хирургическое лечение у пациентов с опухолью Клатскина невозможно в большинстве случаев. Системная терапия часто малоэффективна, так как осложнения (желтуха, воспалительный процесс и температура) являются противопоказаниями для проведения очередного курса химиотерапии. Новый метод может продлить жизнь пациента, не снижая ее качества. А в случае ответа на лечение, может снизить стадию заболевания и сделать возможным хирургическое удаление опухоли», ― резюмировал Алексей Полехин.

Оказание высокотехнологичной помощи онкобольным пациентам ЛОКОД оказывается в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Ленинградская область стала лидером по результатам первого полугодия 2021 года по выполнению нацпроекта «Здравоохранение».