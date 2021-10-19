Высокие технологии спасают жизни

Оперативное вмешательство было проведено
пациенту с опухолью желчных протоков, или опухолью Клатскина.
«Ранее подобные операции в области не проводились,
― прокомментировал рентгенхирург Ленинградского областного клинического
онкодиспансера Алексей Полехин. ― Во всей России около пяти медицинских
учреждений, где могут оказать помощь такого рода. Наши же пациенты могут
получить эту высокотехнологичную медицинскую помощь в рамках программы ОМС»
Алексей Сергеевич лично участвовал в
разработке оригинальной методики проведения внутрипротоковой динамической
терапии под рентген-контролем. Сейчас эта технология запатентована.
В целом же метод фотодинамической терапии
широко применяется в лечении онкозаболеваний, так как имеет универсальный
противоопухолевый эффект при отсутствии токсичности. Пациенту вводится
препарат, который равномерно распределяется в тканях организма (усиленно ― в
опухолевых клетках). До момента активации он абсолютно безвреден.
Активизируется препарат путем облучения
красным светом с длиной волны 662 нанометра. Ряд фотохимических реакций,
приводящих к гибели любых видов клеток, происходит только в тех местах, на
которые направлен источник света.
Метод применяется при заболеваниях кожи, а
с развитием видео-эндоскопических технологий, и в лечении опухолей ЖКТ,
гинекологических и урологических онкозаболеваний.
Проблема лечения опухолей внепеченочных
желчных протоков методом фотодинамической терапии заключалась в трудности
доставки источника красного света к месту новообразования. Теперь эта проблема
решена.
«Хирургическое лечение у пациентов с
опухолью Клатскина невозможно в большинстве случаев. Системная терапия часто
малоэффективна, так как осложнения (желтуха, воспалительный процесс и
температура) являются противопоказаниями для проведения очередного курса
химиотерапии. Новый метод может продлить жизнь пациента, не снижая ее качества.
А в случае ответа на лечение, может снизить стадию заболевания и сделать
возможным хирургическое удаление опухоли», ― резюмировал Алексей Полехин.
Оказание высокотехнологичной помощи
онкобольным пациентам ЛОКОД оказывается в рамках проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Ленинградская
область стала лидером по результатам первого полугодия 2021 года по выполнению
нацпроекта «Здравоохранение».