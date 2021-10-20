Робототехника, дизайн, кружок по фото…

- Для детей начальной школы ведутся две группы прикладной электромеханики. Начинают с металлического конструктора, потом переходят к компьютерным программам, – рассказывает завуч Центра информационных технологий Галина Леонидовна Нарвиш. – Также ученикам 5-7 классов преподают алгоритмическое программирование, после которого можно переходить на следующий курс – «Основы программирования на Visual Basic».

Детям второго года обучения – 6-7 класс – бесплатно преподается 3D-моделирование: «Введение в 3D моделирование», «3D-технологии в проектной деятельности». В этой линейке появилась новая группа – «3D-компас», для развития пространственного мышления, необходимого будущим инженерам и конструкторам.

- Как насчет программ робототехники, которой всегда славился ЦИТ?

- На бюджетной основе ведется четыре курса: «Мой первый робот», «Основы робототехники» – для ребят начального уровня, которые работают с конструкторами Lego. И для более опытных «Робокомп», а с 7 по 11 класс преподается «Робототехника на платформе Arduino». Это платформа для прототипирования электронных устройств.

- А вот у вас в программе есть школьные предметы и подготовка к ОГЭ и ЕГЭ…

- Для учеников 4-5 и 6-7 классов преподается олимпиадная математика, также для 6-7-х классов предлагается углубленное изучение отдельных тем по математике. В группу 4-5 классов часто приходят дети, у которых проблемы с математикой, и преподаватель начинает занятия с устного счета. Потому что как только дети принимаются считать на калькуляторе, навык устного счета теряется, а без этого изучать математику сложно. Кроме того, на занятиях они повторяют все школьные темы, чтобы можно было переходить к более интересному – олимпиадным задачам. Для ребят, планирующих углубить свои знания по обществознанию и праву, создан бесплатный курс «Правовые основы российского государства».

Отдельно стоит отметить программы, направленные на подготовку к успешной сдаче экзаменов. Особенно широко в этом направлении представлена информатика: бесплатные программы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ реализуются как на базе ЦИТ, так и на базе Гатчинской школы №2. Кроме того, на платной основе ведется подготовка к ОГЭ по математике, а с этого учебного года еще и к ОГЭ и ЕГЭ по физике.

- Если вернуться к программированию: какие курсы сейчас есть?

- 1 ступень – Основы алгоритмизации и программирования. Это начало информатики, 5-7 классы, курс ведется на бюджетной основе. И есть линейка платных курсов, направленных на обучение программированию на конкретных языках. Спектр очень большой: это и Visual Basic, и Delphi, С и С++, Python. По просьбам наших прошлогодних учеников продолжается курс «Создание интерактивных веб-страниц с использованием JavaScript».

Кроме того, в этом году у нас появились бесплатные курсы «Юный дизайнер» для ребят 4-7 классов и «Юный журналист» – 7-9 классы. Две группы у нас изучают редактирование и монтаж видеороликов. А также, учитывая пожелания тех, кто учится во вторую смену, мы организовали утренние группы по искусству создания фотографий. Все бесплатно. Набор в утренние группы продолжается.

И еще есть новинка. К нам обратился 26-й детский сад, где занимаются дети с речевыми проблемами, и мы для них организовали группу «Магия искусства».

Гатчинский центр информационных технологий работает семь дней в неделю. Занятия ведут преподаватели высокой квалификации, влюбленные в свой предмет, будь то физика, математика или информатика. В Центре четыре кабинета: синий, желтый, зеленый и розовый, с соответствующим цветовым оформлением. Сотрудники ЦИТ убеждены: атмосфера в мире физики, математики и программирования не должна быть скучной. По мере возможности проводится техническое перевооружение, обновление материально-технической базы.

Недостатка в юных воспитанниках у Центра нет. Но в некоторых группах еще имеются вакантные места. Записаться на обучение можно с помощью портала р47.навигатор.дети, а всю интересующую информацию получить по телефону: 81371-4-32-96, в группе в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/cit_gatchina, либо при личном посещении Центра информационных технологий по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 8.



