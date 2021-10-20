Робототехника, дизайн, кружок по фото…

- Для детей начальной школы ведутся две
группы прикладной электромеханики. Начинают с металлического конструктора,
потом переходят к компьютерным программам, – рассказывает завуч Центра
информационных технологий Галина Леонидовна Нарвиш. – Также ученикам 5-7
классов преподают алгоритмическое программирование, после которого можно
переходить на следующий курс – «Основы программирования на Visual Basic».
Детям второго года обучения – 6-7 класс –
бесплатно преподается 3D-моделирование: «Введение в 3D моделирование»,
«3D-технологии в проектной деятельности». В этой линейке появилась новая группа
– «3D-компас», для развития пространственного мышления, необходимого будущим
инженерам и конструкторам.
- Как насчет программ робототехники,
которой всегда славился ЦИТ?
- На бюджетной основе ведется четыре
курса: «Мой первый робот», «Основы робототехники» – для ребят начального
уровня, которые работают с конструкторами Lego. И для более опытных «Робокомп»,
а с 7 по 11 класс преподается «Робототехника на платформе Arduino». Это
платформа для прототипирования электронных устройств.
- А вот у вас в программе есть школьные
предметы и подготовка к ОГЭ и ЕГЭ…
- Для учеников 4-5 и 6-7 классов
преподается олимпиадная математика, также для 6-7-х классов предлагается
углубленное изучение отдельных тем по математике. В группу 4-5 классов часто
приходят дети, у которых проблемы с математикой, и преподаватель начинает
занятия с устного счета. Потому что как только дети принимаются считать на
калькуляторе, навык устного счета теряется, а без этого изучать математику
сложно. Кроме того, на занятиях они повторяют все школьные темы, чтобы можно
было переходить к более интересному – олимпиадным задачам. Для ребят,
планирующих углубить свои знания по обществознанию и праву, создан бесплатный
курс «Правовые основы российского государства».
Отдельно стоит отметить программы,
направленные на подготовку к успешной сдаче экзаменов. Особенно широко в этом
направлении представлена информатика: бесплатные программы подготовки к ЕГЭ и
ОГЭ реализуются как на базе ЦИТ, так и на базе Гатчинской школы №2. Кроме того,
на платной основе ведется подготовка к ОГЭ по математике, а с этого учебного
года еще и к ОГЭ и ЕГЭ по физике.
- Если вернуться к программированию: какие
курсы сейчас есть?
- 1 ступень – Основы алгоритмизации и
программирования. Это начало информатики, 5-7 классы, курс ведется на бюджетной
основе. И есть линейка платных курсов, направленных на обучение
программированию на конкретных языках. Спектр очень большой: это и Visual
Basic, и Delphi, С и С++, Python. По просьбам наших прошлогодних учеников
продолжается курс «Создание интерактивных веб-страниц с использованием
JavaScript».
Кроме того, в этом году у нас появились
бесплатные курсы «Юный дизайнер» для ребят 4-7 классов и «Юный журналист» – 7-9
классы. Две группы у нас изучают редактирование и монтаж видеороликов. А также,
учитывая пожелания тех, кто учится во вторую смену, мы организовали утренние
группы по искусству создания фотографий. Все бесплатно. Набор в утренние группы
продолжается.
И еще есть новинка. К нам обратился 26-й
детский сад, где занимаются дети с речевыми проблемами, и мы для них
организовали группу «Магия искусства».
Недостатка в юных воспитанниках у Центра
нет. Но в некоторых группах еще имеются вакантные места. Записаться на обучение
можно с помощью портала р47.навигатор.дети, а всю интересующую информацию
получить по телефону: 81371-4-32-96, в группе в социальной сети «ВКонтакте»:
vk.com/cit_gatchina, либо при личном посещении Центра информационных технологий
по адресу: г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 8.