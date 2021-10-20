Шнекоротор, песочница и рассол: дорожники к зиме готовы

В Ленинградской области началась проверка готовности
предприятий дорожного комплекса к работе в холодное время года. Первым
проверили Гатчинское ДРСУ, обслуживающее три района: Гатчинский, Тосненский и
Ломоносовский. Головное предприятие покрывает зону порядка 40-60 квадратных
километров. Для обслуживания более отдаленных территорий у ДРСУ есть участки.
14-го октября представители «Ленавтодора» приняли парад
уборочной техники в Мызе-Ивановке – на головном предприятии ДРСУ. Новые
оранжевые МАЗы и КАМАЗы с работающими двигателями и проблесковыми маячками
выстроились на площадке предприятия, готовые продемонстрировать свои
возможности.
- Пять машин у нас совершенно новые, будут работать первый
сезон, мы их взяли в лизинг, – рассказывает главный инженер Гатчинского ДРСУ
Василий Стрельников. – Это «песочницы» емкостью 10 кубов песко-соляной смеси
для противогололедной обработки. Также эти машины обрабатывают дороги жидким
реагентом – солевым раствором. Техника полностью подготовлена,
противогололедные материалы заготовлены на 75%.
Гвоздь программы – машина-ветеран, отработавшая на уборке
снега не один десяток лет – шнекороторный снегоочиститель. Несмотря на свой
почтенный возраст, он в полной боевой готовности. Как пояснил Василий
Стрельников, этот автомобиль работает на сложнодоступных, сложнопроходимых
участках – там, где комбинированные машины не пройдут. У него впереди огромные
шнеки, которые вращаются, загребают снег и отбрасывают в сторону.
Также на территории головного предприятия Гатчинского ДРСУ
есть отдельная зона заготовки противогололедных смесей. В специальной установке
готовится «рассол» – соляной раствор для обработки дорожного покрытия. Процесс
автоматизирован. Соль загружается в огромную емкость и смешивается с водой. На
пульте управления задается нужная концентрация раствора. Нормальная рабочая
концентрация – 23%. В сутки смешивается до 50 кубов раствора.
Чем хорош этот «рассол»?
- Этот раствор быстрее вступает в контакт с покрытием и не
оставляет грязи на дорожном полотне, – поясняет Василий Стрельников. – На
переходных температурах – это быстрая и качественная обработка, причем
недорогая и безвредная: только вода и соль. Однако при температуре ниже минус
пяти этот раствор использовать нельзя.
Василий Андреевич объяснил, какие дороги обрабатываются
«рассолом»:
- С точки зрения категорийности дорог, некоторые содержатся
в чистом виде, другие – в уплотненном снежном покрове, так называемом снежном
накате. Содержание тех дорог, что в чистом виде, должно быть полностью
переведено на использование соляного раствора. Важна превентивная обработка. Не
борьба со скользкостью, а предупреждение этой скользкости, чтобы не
образовалась наледь. Самое опасное – это стекловидный черный лед. К сожалению,
не все водители это понимают и неправильно выбирают скоростной режим, видя
зимой на дороге темный асфальт.
А что делают сотрудники ДРСУ с этим соляным раствором
летом? Нет, не принимают ванны, как в Мертвом море, а производят обеспыливание
грунтовых дорог с помощью той же дорожной техники.
Помимо комбинированных машин, к зимнему сезону приготовлен
рециклер на базе трактора – для проведения ямочного ремонта зимой.
- Поскольку зимой температура не позволяет работать с
горячим асфальтом, мы используем это навесное оборудование, – говорит главный
инженер ДРСУ. – Туда загружается асфальтобетонная крошка, с помощью
эмульгаторов и дополнительных компонентов она связывается, подается факел, это
все разогревается до температуры 200 градусов, и смесь выливается в яму на
дорожном полотне. Очень эффективная вещь: до 40 квадратных метров ямочного
ремонта за одну загрузку.
Начальник отдела эксплуатации дорог ГКУ «Ленавтодор»
Валерий Бабарыкин рассказал о проверочных мероприятиях, которые обычно
проводятся к зиме:
- В соответствии с распоряжением комитета по дорожному
хозяйству Ленинградской области, «Ленавтодор» проверяет готовность всех
подрядных организаций к зимнему периоду. Проверка включает в себя обширный
перечень элементов, начиная от издания приказов подрядными организациями и
заканчивая наличием теплых помещений для ремонта техники и обслуживающего
персонала. Даже окраска машин входит в проверку.
В минувший четверг состоялась первая проверка. До 28
октября «Ленавтодор» должен проверить все подрядные организации области. По
итогам будет выведен условный процент готовности предприятия к зиме. Но
подготовка будет продолжаться: заготавливаются противогололедные материалы,
готовится техника.
Как отметил Валерий Бабарыкин, у некоторых подрядчиков не
вся техника на сегодняшний день готова. Есть машины, которые еще заняты на
весенне-летних работах, на ямочном ремонте, и позже они будут «переодеваться» в
зимнее снаряжение.
Проверяющие отметили, что состояние автопарка Гатчинского
ДРСУ улучшилось в разы. Еще два года назад парк был изношенный, машины часто
ломались и не успевали оперативно устранять гололед и заносы. Сейчас парк
пополнился новой техникой. …И все равно этого недостаточно – надо еще несколько
машин. Но представители «Ленавтодора» признались, что уже увереннее себя
чувствуют: у подрядчика есть нормальная техника, которую можно в любой момент
перераспределить.
…На всю Ленинградскую область требуется порядка 40 тысяч
тонн противогололедных материалов. Количество единиц техники в каждом
предприятии зависит от расчетной потребности, исходя из протяженности и
категории автомобильных дорог района. Всего на регион требуется около 800
единиц техники. В наличии – примерно 570. Есть куда стремиться. Новая техника
во всех подрядных организациях добавляется каждый год. Но это необязательно
увеличение автопарка – может быть и просто замена старых машин.
По поводу снежных заносов и прочих зимних «радостей»
Валерий Бабарыкин разъяснил, что есть порядок реагирования, сроки устранения
тех или иных последствий зимы. Если снежный заряд длится, то в это время
проводится снегоочистка, и на дороге не будет одномоментно чистого асфальта.
После окончания выпадения осадков подрядная организация обязана довести дорогу
до нормативного состояния – устранить все последствия снегопада в нормативные
сроки.
Специалист отдела технического надзора за состоянием
областных дорог «Ленавтодора» Сергей Банников отметил, что задача заказчика –
контролировать процесс обслуживания дорог. В «Ленавтодор» заявки поступают со
всех концов Ленобласти, и диспетчер их оперативно отправляет по территориальной
принадлежности. У предприятия – своя метеослужба, 32 метеостанции по всей
области, с видеомониторингом, датчики определяют коэффициент сцепления с
дорогой.
Представители «Ленавтодора» объяснили, куда жаловаться на
неудовлетворительное состояние региональных автодорог. Есть единая диспетчерская служба управления дорогами в
Ленинградской области, телефон: (813) 251-42-84. Туда можно направлять
обращения по любым вопросам в части эксплуатации автомобильных дорог.
Диспетчерская служба в головном предприятии Гатчинского
ДРСУ работает круглосуточно. И заявок хватает даже сейчас. Дорожное управление
принимает меры по безопасности дорожного движения в любых нештатных ситуациях:
дерево упало, мусор рассыпали, ДТП. В Гатчинском районе – 525 км дорог
регионального значения, покой дорожникам только снится.