Шнекоротор, песочница и рассол: дорожники к зиме готовы

В Ленинградской области началась проверка готовности предприятий дорожного комплекса к работе в холодное время года. Первым проверили Гатчинское ДРСУ, обслуживающее три района: Гатчинский, Тосненский и Ломоносовский. Головное предприятие покрывает зону порядка 40-60 квадратных километров. Для обслуживания более отдаленных территорий у ДРСУ есть участки.

14-го октября представители «Ленавтодора» приняли парад уборочной техники в Мызе-Ивановке – на головном предприятии ДРСУ. Новые оранжевые МАЗы и КАМАЗы с работающими двигателями и проблесковыми маячками выстроились на площадке предприятия, готовые продемонстрировать свои возможности.

- Пять машин у нас совершенно новые, будут работать первый сезон, мы их взяли в лизинг, – рассказывает главный инженер Гатчинского ДРСУ Василий Стрельников. – Это «песочницы» емкостью 10 кубов песко-соляной смеси для противогололедной обработки. Также эти машины обрабатывают дороги жидким реагентом – солевым раствором. Техника полностью подготовлена, противогололедные материалы заготовлены на 75%.

Гвоздь программы – машина-ветеран, отработавшая на уборке снега не один десяток лет – шнекороторный снегоочиститель. Несмотря на свой почтенный возраст, он в полной боевой готовности. Как пояснил Василий Стрельников, этот автомобиль работает на сложнодоступных, сложнопроходимых участках – там, где комбинированные машины не пройдут. У него впереди огромные шнеки, которые вращаются, загребают снег и отбрасывают в сторону.

Также на территории головного предприятия Гатчинского ДРСУ есть отдельная зона заготовки противогололедных смесей. В специальной установке готовится «рассол» – соляной раствор для обработки дорожного покрытия. Процесс автоматизирован. Соль загружается в огромную емкость и смешивается с водой. На пульте управления задается нужная концентрация раствора. Нормальная рабочая концентрация – 23%. В сутки смешивается до 50 кубов раствора.

Чем хорош этот «рассол»?

- Этот раствор быстрее вступает в контакт с покрытием и не оставляет грязи на дорожном полотне, – поясняет Василий Стрельников. – На переходных температурах – это быстрая и качественная обработка, причем недорогая и безвредная: только вода и соль. Однако при температуре ниже минус пяти этот раствор использовать нельзя.

Василий Андреевич объяснил, какие дороги обрабатываются «рассолом»:

- С точки зрения категорийности дорог, некоторые содержатся в чистом виде, другие – в уплотненном снежном покрове, так называемом снежном накате. Содержание тех дорог, что в чистом виде, должно быть полностью переведено на использование соляного раствора. Важна превентивная обработка. Не борьба со скользкостью, а предупреждение этой скользкости, чтобы не образовалась наледь. Самое опасное – это стекловидный черный лед. К сожалению, не все водители это понимают и неправильно выбирают скоростной режим, видя зимой на дороге темный асфальт.

А что делают сотрудники ДРСУ с этим соляным раствором летом? Нет, не принимают ванны, как в Мертвом море, а производят обеспыливание грунтовых дорог с помощью той же дорожной техники.

Помимо комбинированных машин, к зимнему сезону приготовлен рециклер на базе трактора – для проведения ямочного ремонта зимой.

- Поскольку зимой температура не позволяет работать с горячим асфальтом, мы используем это навесное оборудование, – говорит главный инженер ДРСУ. – Туда загружается асфальтобетонная крошка, с помощью эмульгаторов и дополнительных компонентов она связывается, подается факел, это все разогревается до температуры 200 градусов, и смесь выливается в яму на дорожном полотне. Очень эффективная вещь: до 40 квадратных метров ямочного ремонта за одну загрузку.

Начальник отдела эксплуатации дорог ГКУ «Ленавтодор» Валерий Бабарыкин рассказал о проверочных мероприятиях, которые обычно проводятся к зиме:

- В соответствии с распоряжением комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, «Ленавтодор» проверяет готовность всех подрядных организаций к зимнему периоду. Проверка включает в себя обширный перечень элементов, начиная от издания приказов подрядными организациями и заканчивая наличием теплых помещений для ремонта техники и обслуживающего персонала. Даже окраска машин входит в проверку.

В минувший четверг состоялась первая проверка. До 28 октября «Ленавтодор» должен проверить все подрядные организации области. По итогам будет выведен условный процент готовности предприятия к зиме. Но подготовка будет продолжаться: заготавливаются противогололедные материалы, готовится техника.

Как отметил Валерий Бабарыкин, у некоторых подрядчиков не вся техника на сегодняшний день готова. Есть машины, которые еще заняты на весенне-летних работах, на ямочном ремонте, и позже они будут «переодеваться» в зимнее снаряжение.

Проверяющие отметили, что состояние автопарка Гатчинского ДРСУ улучшилось в разы. Еще два года назад парк был изношенный, машины часто ломались и не успевали оперативно устранять гололед и заносы. Сейчас парк пополнился новой техникой. …И все равно этого недостаточно – надо еще несколько машин. Но представители «Ленавтодора» признались, что уже увереннее себя чувствуют: у подрядчика есть нормальная техника, которую можно в любой момент перераспределить.

…На всю Ленинградскую область требуется порядка 40 тысяч тонн противогололедных материалов. Количество единиц техники в каждом предприятии зависит от расчетной потребности, исходя из протяженности и категории автомобильных дорог района. Всего на регион требуется около 800 единиц техники. В наличии – примерно 570. Есть куда стремиться. Новая техника во всех подрядных организациях добавляется каждый год. Но это необязательно увеличение автопарка – может быть и просто замена старых машин.

По поводу снежных заносов и прочих зимних «радостей» Валерий Бабарыкин разъяснил, что есть порядок реагирования, сроки устранения тех или иных последствий зимы. Если снежный заряд длится, то в это время проводится снегоочистка, и на дороге не будет одномоментно чистого асфальта. После окончания выпадения осадков подрядная организация обязана довести дорогу до нормативного состояния – устранить все последствия снегопада в нормативные сроки.

Специалист отдела технического надзора за состоянием областных дорог «Ленавтодора» Сергей Банников отметил, что задача заказчика – контролировать процесс обслуживания дорог. В «Ленавтодор» заявки поступают со всех концов Ленобласти, и диспетчер их оперативно отправляет по территориальной принадлежности. У предприятия – своя метеослужба, 32 метеостанции по всей области, с видеомониторингом, датчики определяют коэффициент сцепления с дорогой.

Представители «Ленавтодора» объяснили, куда жаловаться на неудовлетворительное состояние региональных автодорог. Есть единая диспетчерская служба управления дорогами в Ленинградской области, телефон: (813) 251-42-84. Туда можно направлять обращения по любым вопросам в части эксплуатации автомобильных дорог.

Диспетчерская служба в головном предприятии Гатчинского ДРСУ работает круглосуточно. И заявок хватает даже сейчас. Дорожное управление принимает меры по безопасности дорожного движения в любых нештатных ситуациях: дерево упало, мусор рассыпали, ДТП. В Гатчинском районе – 525 км дорог регионального значения, покой дорожникам только снится.



