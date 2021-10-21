Ленинградцев ждет «Большой этнографический диктант»

«Большой этнографический
диктант» позволяет не только оценить свои знания в этнокультурной сфере, но и
знакомит участников с народами, проживающими на территории Российской
Федерации. В нем активно участвуют не только россияне, но и представители
других государств. Так в 2020 году число участников превысило 1,7 млн. человек,
а география проекта составила 123 страны.
«Наша задача заключается
в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои
корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому
что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми
разных национальностей», — рассказывает о целях «диктанта» руководитель
Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Проверка знаний будет
проходить на сайте https://miretno.ru/ в форме теста. На 30 вопросов отводится
45 минут. По результатам каждый сможет получить сертификат участника.