Современная кардиопомощь для гатчинцев

Отделение оснащено
современной ангиографической системой, которая позволила вывести качество
медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями на новый
уровень.
«Теперь пациенты с
жизнеугрожающими заболеваниями, такими как инфаркт и ишемический инсульт, не
теряют драгоценное время, помощь им оказывается в полном объеме в нашей
больнице», ― подчеркнул заведующий отделением рентгенохирургических методов
диагностики и лечения Гатчинской больнице Вячеслав Миронов.
Он также добавил, что в
арсенале врачей теперь есть уникальная техника. Например, аппарат для устранения
кальцинированных бляшек в артериях ― крошечный высокоскоростной бур с алмазным
наконечником.
«При его вращении с
частотой до 180 тысяч оборотов в минуту кальцинированные атеросклеротические
наложения превращаются в микроскопическую пыль, частички которой вымываются из
коронарной артерии с током крови. Данный метод великолепно подходит для
ликвидации сложных кальцинированных стенозов, располагающихся в труднодоступных
местах, и позволяет более качественно имплантировать стенты, что отражается в
долголетии и качестве жизни наших пациентов», ― пояснил Вячеслав Миронов.