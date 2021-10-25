Современная кардиопомощь для гатчинцев

Современная кардиопомощь для гатчинцев

Почти за год работы отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Гатчинской больницы проведено более 500 сердечно-сосудистых операций. Отделение было открыто в этом году в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Подобные отделения в Ленинградской области также работают в Тихвине и Всеволожске.

Рубрики : Здравоохранение     25 Oct 2021

Отделение оснащено современной ангиографической системой, которая позволила вывести качество медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями на новый уровень.

«Теперь пациенты с жизнеугрожающими заболеваниями, такими как инфаркт и ишемический инсульт, не теряют драгоценное время, помощь им оказывается в полном объеме в нашей больнице», ― подчеркнул заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Гатчинской больнице Вячеслав Миронов.

Он также добавил, что в арсенале врачей теперь есть уникальная техника. Например, аппарат для устранения кальцинированных бляшек в артериях ― крошечный высокоскоростной бур с алмазным наконечником. 

«При его вращении с частотой до 180 тысяч оборотов в минуту кальцинированные атеросклеротические наложения превращаются в микроскопическую пыль, частички которой вымываются из коронарной артерии с током крови. Данный метод великолепно подходит для ликвидации сложных кальцинированных стенозов, располагающихся в труднодоступных местах, и позволяет более качественно имплантировать стенты, что отражается в долголетии и качестве жизни наших пациентов», ― пояснил Вячеслав Миронов. 

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