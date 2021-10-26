Гатчина выбирает спорт

Программа обучения
рассчитана на граждан трудоспособного и старше трудоспособного возраста и
включает в себя 8 тренировок. Именно столько необходимо, чтобы выработать
привычку утренних тренировок или зарядок, что позволит ленинградцам увеличить
их дневную активность, поскольку плавание оказывает важное влияния на организм
человека.
Занятия проходят с 25
октября в Гатчине в Центре развития физической культуры и спорта «Волна» под
руководством профессиональных тренеров Натальи Коротковой и Дмитрия Травкина.
Регистрационная форма на
тренировку: https://forms.yandex.ru/u/6172a05e3222e0ce8b0d24e1/. Присоединиться
могут все желающие.
Проект «МЫ ЗА! СПОРТ»
реализуется благодаря грантовой поддержке Министерства спорта России в рамках
федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
Организаторами мероприятия являются Общероссийская общественная организация
Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» и Федерация плавания и
синхронного плавания Ленинградской области.