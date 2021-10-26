Гатчина выбирает спорт

Программа обучения рассчитана на граждан трудоспособного и старше трудоспособного возраста и включает в себя 8 тренировок. Именно столько необходимо, чтобы выработать привычку утренних тренировок или зарядок, что позволит ленинградцам увеличить их дневную активность, поскольку плавание оказывает важное влияния на организм человека.

Занятия проходят с 25 октября в Гатчине в Центре развития физической культуры и спорта «Волна» под руководством профессиональных тренеров Натальи Коротковой и Дмитрия Травкина.

Регистрационная форма на тренировку: https://forms.yandex.ru/u/6172a05e3222e0ce8b0d24e1/. Присоединиться могут все желающие.

Проект «МЫ ЗА! СПОРТ» реализуется благодаря грантовой поддержке Министерства спорта России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Организаторами мероприятия являются Общероссийская общественная организация Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» и Федерация плавания и синхронного плавания Ленинградской области.