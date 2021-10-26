Гатчинцы завоевали бронзу

Поздравляем с успешным выступлением гатчинских спортсменов, членов сборной команды Ленинградской области – Георгия Сивцева и Всеволода Черкасова, которые завоевали бронзовую медаль в мужском парном разряде.

Поздравляем тренеров, родителей спортсмена и всех, кто способствовал этому результату. Выражаем благодарность гатчинской Первой Академической гимназии, Гатчинскому городскому спортивно-досуговому центру и Центру «Волна» за участие в подготовке юных спортсменов.

Федерация бадминтона Ленинградской области