Гатчинцы завоевали бронзу

Поздравляем с
успешным выступлением гатчинских спортсменов, членов сборной команды
Ленинградской области – Георгия Сивцева и Всеволода Черкасова, которые
завоевали бронзовую медаль в мужском парном разряде.
Поздравляем
тренеров, родителей спортсмена и всех, кто способствовал этому результату. Выражаем
благодарность гатчинской Первой Академической гимназии, Гатчинскому городскому
спортивно-досуговому центру и Центру «Волна» за участие в подготовке юных
спортсменов.
Федерация бадминтона Ленинградской области