Гатчинцы завоевали бронзу

Гатчинцы завоевали бронзу

С 19 по 22 октября на базе отдыха «Изумрудное» Нижегородской об-ласти прошло Первенство России по бадминтону среди спортсменов до 15 лет.

Рубрики : Спорт     26 Oct 2021

Поздравляем с успешным выступлением гатчинских спортсменов, членов сборной команды Ленинградской области – Георгия Сивцева и Всеволода Черкасова, которые завоевали бронзовую медаль в мужском парном разряде.

Поздравляем тренеров, родителей спортсмена и всех, кто способствовал этому результату. Выражаем благодарность гатчинской Первой Академической гимназии, Гатчинскому городскому спортивно-досуговому центру и Центру «Волна» за участие в подготовке юных спортсменов.

Федерация бадминтона Ленинградской области

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