Пушкинский бал для четвероклассников

Ученики четвёртых классов стали готовиться к этому событию заранее, посетив Мемориальный музей-лицей, филиал Всероссийского музея А.С. Пушкина, и Екатерининский парк.

Пушкинский бал - значимое событие для четвероклассников, которое помогает получить представление о самых разных сторонах жизни и быта определенных кругов российского общества пушкинской эпохи.

Людмила Геннадьевна Бурдина, преподаватель 4А класса, бессменный руководитель и организатор бала, смогла создать со старшеклассниками волшебную атмосферу той эпохи и подходящее настроение - лёгкое, беззаботное, весёлое.

Под звуки вальса на паркет вышли пары четвероклассников. В этот день мальчики были особенно учтивы и обходительны, а девочки неотразимы. Пышные бальные платья, красивые причёски, веера.

Ребята читали стихи и участвовали в викторине о жизни лицеистов.

Погрузиться в эпоху А.С. Пушкина и стать свидетелем и участником литературных сцен ребятам помогли ученики 8А класса. На сцене мы увидели Пушкина и его друзей: Малиновского, Пущина, Дельвига. Они подали пример рыцарства и лучших манер общения. После душевного исполнения всем выступающим коллективом песни «19 октября» Владимира Дашкевича и Юлия Кима, ребята принимали бурные аплодисменты от четвероклассников.

Как известно, танцы на балах - обязательный атрибут, и мы смогли насладиться вальсом в исполнении воспитанников танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо». А сами ученики четвёртых классов в этот день танцевали энергичную польку и торжественный полонез.

Огромное спасибо от родителей и учеников за приятную атмосферу светского вечера и незабываемые впечатления преподавателю 4А класса Людмиле Геннадьевне Бурдиной, выпускнику школы № 7, преподавателю информатики Евгению Александровичу Бурдину, ученикам 8А класса Каппи Андрею, Мамедовой Фатме, Максименко Ульяне, Плеховой Юлии, Магтагян Анне, Шишковой Ирине, Таможнику Артёму, Кириллову Арсению, Розикову Тимуру, Фомину Ивану, Киннонен Марии.

Родительский комитет