В Гатчине Фонд капремонта меняет подрядчиков

Для скорейшего завершения работ и предотвращения риска возникновения чрезвычайных ситуаций Фонд привлек новых подрядчиков. По 19 адресам им предстоит завершить ремонт крыши, еще по шести адресам отремонтировать фундамент.

По информации Фонда, на данный момент строительные бригады приступили к ликвидации последствий некачественно проведенных работ. Особое внимание уделено созданию и укреплению временных укрытий, тентов для минимизации возможных протечек и ущерба собственникам. На нескольких адресах уже наплавлен первый слой кровельного покрытия.

Также в ближайшие две недели фондом будет организована работа по проведению экспертизы ущерба собственникам. Вред, причиненный ООО «Волга», будет возмещаться фондом на основании заявления собственников жилья.

Заявления и копии документов можно направить на почту: reg.operator@lokaprem.ru, либо при составлении актов сотрудником отдела контроля качества на месте. Также собственники вправе провести экспертизу самостоятельно и направить эти данные вместе с заявлением в фонд.

Всего в Гатчинском районе на 2021 год запланировано 459 видов работ (в том числе 336 проектно-изыскательских) в 394 домах. В городе Гатчине запланировано 413 видов работ (в том числе 308 проектно-изыскательских) в 350 домах, из них у ООО «Волга» был подряд на 48 видов работ по 35 домам.

Фото пресс-службы администрации Гатчинского района