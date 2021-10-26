Для предотвращения
мошеннических действий надо самому взять кредит и отправить деньги на
безопасный счет. Где тут логика? Не позвонить в банк, не пойти в отделение
банка лично, чтобы остановить мифических мошенников, а оформить кредит и перевести
деньги бог знает куда. Зачем? Судя по всему, ни один из потерпевших не задался
таким вопросом – для чего он это делает? – и не удосужился справиться в своем
банке. Граждане послушно оформляют займы и отправляют преступникам сотни тысяч
рублей. Хотя на сайте каждого банка и в мобильном приложении предостерегают…
Хотя каждую неделю на страницах нашей газеты выходят новые сообщения о происках
мошенников и об их наивных жертвах, несущих баснословные убытки. Права была
героиня Нонны Мордюковой в «Бриллиантовой руке»: газеты надо читать.
22-го октября в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 47-летний житель Большого
Рейзино, неработающий, которого обманули телефонные мошенники избитым способом.
На мобильный телефон потерпевшего поступил звонок с московского номера.
Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что на
имя мужчины мошенники оформляют кредит. Для приостановления этих действий необходимо
самому взять кредит и перевести деньги на счет безопасности. После этого наш
неработающий потерпевший в считанные минуты оформил через банковское приложение
кредит на 663 тысячи рублей и перевел всю сумму на счет, продиктованный
злоумышленником.
Собственно, современные
мошенники уже почти никого и не обманывают, они предупреждают о своих
намерениях прямым текстом: да, неизвестные злоумышленники хотят взять кредит на
ваше имя. Неправда заключается в одном: не для предотвращения этих действий, а
для содействия преступникам вам следует самостоятельно взять банковский заем и
перевести деньги, куда скажут. Ну, вас же предупреждали…
…41-летний мужчина пошел
дальше всех. По указанию преступников он набрал кредитов на сумму больше
миллиона – «для вычисления мошенников, которые пытаются на его имя взять
кредит», и перевел деньги на три банковские карты – настоящим мошенникам. 23-го
октября он обратился в полицию, догадавшись, что его обманули. Ущерб составил 1
млн 147 тысяч рублей.
20-го октября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району заявила 69-летняя жительница Аэродрома. Ей позвонили «сотрудники банка», сказали, что на ее счету происходят мошеннические действия, поэтому деньги нужно снять и положить через терминал на разные счета. Пенсионерка послушалась и отправила преступникам, в общей сложности, 384 тысячи рублей.