Для предотвращения мошеннических действий надо самому взять кредит и отправить деньги на безопасный счет. Где тут логика? Не позвонить в банк, не пойти в отделение банка лично, чтобы остановить мифических мошенников, а оформить кредит и перевести деньги бог знает куда. Зачем? Судя по всему, ни один из потерпевших не задался таким вопросом – для чего он это делает? – и не удосужился справиться в своем банке. Граждане послушно оформляют займы и отправляют преступникам сотни тысяч рублей. Хотя на сайте каждого банка и в мобильном приложении предостерегают… Хотя каждую неделю на страницах нашей газеты выходят новые сообщения о происках мошенников и об их наивных жертвах, несущих баснословные убытки. Права была героиня Нонны Мордюковой в «Бриллиантовой руке»: газеты надо читать.

22-го октября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 47-летний житель Большого Рейзино, неработающий, которого обманули телефонные мошенники избитым способом. На мобильный телефон потерпевшего поступил звонок с московского номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что на имя мужчины мошенники оформляют кредит. Для приостановления этих действий необходимо самому взять кредит и перевести деньги на счет безопасности. После этого наш неработающий потерпевший в считанные минуты оформил через банковское приложение кредит на 663 тысячи рублей и перевел всю сумму на счет, продиктованный злоумышленником.

Собственно, современные мошенники уже почти никого и не обманывают, они предупреждают о своих намерениях прямым текстом: да, неизвестные злоумышленники хотят взять кредит на ваше имя. Неправда заключается в одном: не для предотвращения этих действий, а для содействия преступникам вам следует самостоятельно взять банковский заем и перевести деньги, куда скажут. Ну, вас же предупреждали…

…41-летний мужчина пошел дальше всех. По указанию преступников он набрал кредитов на сумму больше миллиона – «для вычисления мошенников, которые пытаются на его имя взять кредит», и перевел деньги на три банковские карты – настоящим мошенникам. 23-го октября он обратился в полицию, догадавшись, что его обманули. Ущерб составил 1 млн 147 тысяч рублей.

20-го октября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району заявила 69-летняя жительница Аэродрома. Ей позвонили «сотрудники банка», сказали, что на ее счету происходят мошеннические действия, поэтому деньги нужно снять и положить через терминал на разные счета. Пенсионерка послушалась и отправила преступникам, в общей сложности, 384 тысячи рублей.