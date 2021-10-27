ПИЯФ и «Баррикада» - победители Спартакиады

ПИЯФ и «Баррикада» - победители Спартакиады

В субботу, 23 октября, в ФОК «Арена» прошли заключительные соревнования 13-ой Спартакиады трудовых коллективов города Гатчины – игра в дартс.

Рубрики : Спорт     27 Oct 2021

В командном первенстве соревнования проходили по программе «Сектор 20», конкурс руководителей – по набору очков.

В первом дивизионе в командном зачете лучшей стала команда ПИЯФ, которая набрала 1640 очков. Второе место заняла команда «Динамо», набравшая 1560 очков (по утроениям), бронзу присудили команде 218 АРЗ (1560 очков).

В конкурсе руководителей также победила команда ПИЯФ (434 очка), на втором месте – Гатчинский МФЦ, третье место заняла команда «Буревестник».

Во втором дивизионе в командном зачете лучшими стали представители команды «Баррикада», набравшие 1280 очков, на втором месте – команда «Образовательные решения» (1080 очков). Третье место заняла команда МЧС России (700 очков).

В конкурсе руководителей первое место заняла команда «Образовательные решения» (389 очков), на втором месте – «Баррикада» (381 очко), на третьем месте – МЧС России (369 очков).

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