Подвигу Колобанова победы посвящаем

В
слете приняли участие около 40 команд из Ленинградской области – это 400 юношей
и девушек от 14 до 35 лет в армейском камуфляже. Среди них в первый день слета в
военно-спортивных соревнованиях участвовало две команды из Гатчины – команда
Военно-патриотического объединения «Отчий край» (руководитель Владимир Жилин) и
команда допризывной молодежи Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д.
Ушинского (руководитель Алексей Белоусов). Чтобы отстоять честь Гатчинского
района, ребята основательно подготовились вместе со своими наставниками.
Программа
соревнований была насыщенной и сложной. Команды совершили марш-бросок по
пересечённой местности через водную преграду, доставили условно пораженного
бойца через «зараженный участок местности» в командный штаб, а на
«Артиллерийском рубеже» под руководством инструктора выстрелили по вражескому
укрытию из оригинальной дивизионной пушки ЗИС-3. Дополнительным испытанием
стали непростые погодные условия.
Как
отмечают организаторы, подобным соревнованиям нет аналога в России, никто не
сравнится и в масштабах. Только на этом полигоне можно было услышать настоящие
выстрелы, увидеть десятки единиц самодвижущийся современной военной техники,
советские и немецкие танки, бронетранспортеры, автомобили, пушки и пулеметы.
Все работает, на ходе. Можно и потрогать, и покататься.
Свою
силу, умение и сноровку в военно-прикладных видах спорта молодежь демонстрировала
два дня, полностью погрузившись в армейский быт.
В первый
день слета в финал вышло пять команд, из них две гатчинские – ВПО «Отчий край» и
педколледжа им. Ушинского. Еще пять финалистов определилось во второй день. Финал
состоится, как только улучшится эпидемическая обстановка. Ребята не тратят
время зря – тренируются. Пожелаем им удачи!