Подвигу Колобанова победы посвящаем

В слете приняли участие около 40 команд из Ленинградской области – это 400 юношей и девушек от 14 до 35 лет в армейском камуфляже. Среди них в первый день слета в военно-спортивных соревнованиях участвовало две команды из Гатчины – команда Военно-патриотического объединения «Отчий край» (руководитель Владимир Жилин) и команда допризывной молодежи Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского (руководитель Алексей Белоусов). Чтобы отстоять честь Гатчинского района, ребята основательно подготовились вместе со своими наставниками.

Программа соревнований была насыщенной и сложной. Команды совершили марш-бросок по пересечённой местности через водную преграду, доставили условно пораженного бойца через «зараженный участок местности» в командный штаб, а на «Артиллерийском рубеже» под руководством инструктора выстрелили по вражескому укрытию из оригинальной дивизионной пушки ЗИС-3. Дополнительным испытанием стали непростые погодные условия.

Как отмечают организаторы, подобным соревнованиям нет аналога в России, никто не сравнится и в масштабах. Только на этом полигоне можно было услышать настоящие выстрелы, увидеть десятки единиц самодвижущийся современной военной техники, советские и немецкие танки, бронетранспортеры, автомобили, пушки и пулеметы. Все работает, на ходе. Можно и потрогать, и покататься.

Свою силу, умение и сноровку в военно-прикладных видах спорта молодежь демонстрировала два дня, полностью погрузившись в армейский быт.

В первый день слета в финал вышло пять команд, из них две гатчинские – ВПО «Отчий край» и педколледжа им. Ушинского. Еще пять финалистов определилось во второй день. Финал состоится, как только улучшится эпидемическая обстановка. Ребята не тратят время зря – тренируются. Пожелаем им удачи!



