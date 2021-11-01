Перепись населения: выбери удобный вариант

Как отметил заместитель
главы районной администрации по экономике Владимир Норкин, за первые две недели
в Гатчинском районе в переписи населения приняли участие более 48 тысяч
человек, из которых 40 % воспользовалась возможностью пройти ее в онлайн
режиме.
- Результаты переписи
дадут нам актуальную информацию не только о численности населения, но и составе
семьи, фактическом месте проживания, уровне жизни. Все это позволит более
качественно подходить к планированию и развитию территорий. Поэтому очень важно
каждому пройти перепись населения, - отметила Людмила Нещадим по итогам
доклада. Она также обратилась к главам администраций поселений с просьбой
помогать переписчикам и активнее призывать жителей к участию в переписи.
Напомним, Всероссийская
перепись населения продлится до 14 ноября. На выбор граждан – три способа
участия: посетить переписной участок (в Гатчинском районе их 39) или МФЦ,
дождаться прихода переписчика или пройти перепись через портал Госуслуг (до 8
ноября).
Полный список адресов
переписных участков, открытых в Лен-области, размещен на сайте Петростата. В
МФЦ жителям обязательно помогут волонтеры, а на портале Госуслуг есть
комментарии к вопросам в случае, если возникнет непонимание.