Перепись населения: выбери удобный вариант

Перепись населения: выбери удобный вариант

Всероссийская перепись населения стала одним из главных вопросов в повестке дня заседания Совета глав администраций городских и сельских по-селений Гатчинского района.

Рубрики : Общество     01 Nov 2021

Как отметил заместитель главы районной администрации по экономике Владимир Норкин, за первые две недели в Гатчинском районе в переписи населения приняли участие более 48 тысяч человек, из которых 40 % воспользовалась возможностью пройти ее в онлайн режиме.

- Результаты переписи дадут нам актуальную информацию не только о численности населения, но и составе семьи, фактическом месте проживания, уровне жизни. Все это позволит более качественно подходить к планированию и развитию территорий. Поэтому очень важно каждому пройти перепись населения, - отметила Людмила Нещадим по итогам доклада. Она также обратилась к главам администраций поселений с просьбой помогать переписчикам и активнее призывать жителей к участию в переписи.

Напомним, Всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября. На выбор граждан – три способа участия: посетить переписной участок (в Гатчинском районе их 39) или МФЦ, дождаться прихода переписчика или пройти перепись через портал Госуслуг (до 8 ноября).

Полный список адресов переписных участков, открытых в Лен-области, размещен на сайте Петростата. В МФЦ жителям обязательно помогут волонтеры, а на портале Госуслуг есть комментарии к вопросам в случае, если возникнет непонимание. 


 

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