В Сиверской больнице - новый рентген

Универсальная рентгендиагностическая система 2СУР-РГ закуплена комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Цифровой аппарат на 2 рабочих места обладает высокими эксплуатационными свойствами и способен максимально эффективно функционировать даже в условиях интенсивного использования. В Сиверской больнице он будет использоваться для исследования как для амбулаторных пациентов Сиверской поликлиники, так и для госпитализированных в стационар.

Для нового оборудования предварительно был подготовлен кабинет: в процедурном зале, аппаратной и бывшей проявочной отремонтировали стены и потолок, заменили электропроводку, систему отопления и напольное покрытие. Также сотрудники уже прошли обучение по работе с новым оборудованием. В настоящее время идет оформление всех необходимых для работы разрешительных документов.

Напомним, что обновление рентгендиагностического оборудования в настоящее время идет и в других подразделениях Гатчинской КМБ. На сегодняшний день три рентгеновских аппарата установлены в хирургическом корпусе Гатчинской больницы.

Для пациентов приемного отделения круглосуточно работает рентгеновский кабинет на первом этаже хирургического корпуса. Оборудование было введено в строй в марте 2021 года.

На третьем этаже хирургического корпуса установлены два рентгенаппарата. Один из них служит Гатчинской больнице семь лет. На время ремонта соседнего кабинета, где устанавливался новый рентгеновский аппарат, он был обесточен. В настоящее время оборудование вернулось к полноценной работе. На данном аппарате ежедневно проводятся исследования для пациентов стационара больницы.

Второй рентгенаппарат – новый цифровой, с рентгеноскопией - был также приобретен областным комитетом по здравоохранению. Для него был отремонтирован кабинет. В настоящее время аппарат смонтирован, сотрудники прошли обучение, проводится оформление разрешительных документов, необходимых для работы.



