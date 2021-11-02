Перепись населения приходит в каждый дом

Самым активным районом,
где опрос уже прошли более 70% жителей от плановых показателей, стал
Сланцевский район, за ним —Тосненский, Подпорожский и Волосовский. Наименее
активны пока жители Соснового Бора, Всеволожского и Киришского районов.
На днях в регионе стартовала
акция «Помоги переписчику» — главы администраций и муниципалитетов совместно с
переписчиками обходят квартиры и дома жителей для информирования о важности
участия в масштабном статистическом исследовании и помощи в проведении опросов
жителей. Сегодня в такой акции в Мурино Всеволожского района принял участие
заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
«Перепись не формальная,
а важная процедура, она помогает узнать —
сколько людей, какого возраста, и где живут в Ленинградской области. На
основании этой информации будут приниматься самые значимые для жителей решения
— где построить дороги, детские сады или школы. Без этих данных невозможно принимать
правильные управленческие решения. Сегодня каждый житель области может помочь
переписчику — просто заполнив анкету переписи на Госуслугах, придя на
стационарный переписной участок или в МФЦ, или потратив 10 минут на ответы,
если переписчик пришел на дом», — прокомментировал Дмитрий Ялов.
Напомним, Всероссийская
перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября включительно.
В Ленинградской области работают 3951 переписчиков и контролеров, а также 46
инструкторов в МФЦ и более 400 волонтеров. Пройти перепись можно не только на
переписных участках, которых в Ленинградской области 591, но и в МФЦ — там
заполнить анкету поможет инструктор с планшетом или с помощью терминала. Список
участков и МФЦ опубликован на сайте Петростата.
Предварительные итоги
Всероссийской переписи населения о численности и возрастно-половом состоянии
населения станут известны уже в апреле 2022 года. Полные итоги переписи
населения планируется опубликовать в 4 квартале 2022 года.