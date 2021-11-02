Перепись населения приходит в каждый дом

Перепись населения приходит в каждый дом

Более 863 тысяч жителей Ленинградской области уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. Свыше 550 тысяч ленинградцев приняли участие в переписи с помощью переписчиков, пришедших на дом. Еще более 280 тысяч человек самостоятельно заполнили анкеты на портале Госуслуг, остальные приходят для переписи на стационарные участки и в МФЦ.

Рубрики : Общество     02 Nov 2021

Самым активным районом, где опрос уже прошли более 70% жителей от плановых показателей, стал Сланцевский район, за ним —Тосненский, Подпорожский и Волосовский. Наименее активны пока жители Соснового Бора, Всеволожского и Киришского районов.

На днях в регионе стартовала акция «Помоги переписчику» — главы администраций и муниципалитетов совместно с переписчиками обходят квартиры и дома жителей для информирования о важности участия в масштабном статистическом исследовании и помощи в проведении опросов жителей. Сегодня в такой акции в Мурино Всеволожского района принял участие заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

«Перепись не формальная, а важная процедура, она помогает узнать —  сколько людей, какого возраста, и где живут в Ленинградской области. На основании этой информации будут приниматься самые значимые для жителей решения — где построить дороги, детские сады или школы. Без этих данных невозможно принимать правильные управленческие решения. Сегодня каждый житель области может помочь переписчику — просто заполнив анкету переписи на Госуслугах, придя на стационарный переписной участок или в МФЦ, или потратив 10 минут на ответы, если переписчик пришел на дом», — прокомментировал Дмитрий Ялов.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября включительно. В Ленинградской области работают 3951 переписчиков и контролеров, а также 46 инструкторов в МФЦ и более 400 волонтеров. Пройти перепись можно не только на переписных участках, которых в Ленинградской области 591, но и в МФЦ — там заполнить анкету поможет инструктор с планшетом или с помощью терминала. Список участков и МФЦ опубликован на сайте Петростата.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения о численности и возрастно-половом состоянии населения станут известны уже в апреле 2022 года. Полные итоги переписи населения планируется опубликовать в 4 квартале 2022 года.

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