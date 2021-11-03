В Гатчинском районе продолжается реконструкция бизнес-инкубатора

В Гатчинском районе продолжается реконструкция бизнес-инкубатора

В поселке Тайцы Гатчинского района продолжается реконструкция бизнес-инкубатора. И хотя завершить реконструкцию необходимо через год, надзор за стройкой ведется строгий. Во вторник, 2 ноября, строительную площадку посетил председатель Комитета по строительству Константин Панкратьев.

Рубрики : Общество     03 Nov 2021

Общая готовность здания бизнес-инкубатора на улице Юного Ленинца, 2 составляет более 25 %. Отремонтирован цоколь здания, который находился в аварийном состоянии. Выполнено устройство перекрытий над третьим этажом, а также перегородок и полов первого и второго этажей. Завершены работы по штукатурке стен, тепло-звукоизоляции полов и обустройству наружной канализации.

Тепловой контур здания закроют к концу осени, чтобы не останавливать работы зимой. На объекте трудятся 10 человек, однако после инспекции объекта дано поручение увеличить их количество в два раза. Завершить реконструкцию необходимо до середины ноября 2022 года.

Напомним, что бизнес-инкубатор был открыт в Тайцах в 2002 году в здании бывшей школы 1957-го года постройки. Поэтому вопрос его ремонта стоял остро. После реконструкции бизнес-инкубатор примет 56 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе здесь будут размещены мастерские по ремонту и изготовлению мебели, электрооборудования, обуви, парикмахерская, ателье, аптека, магазины. В здании появится спортивный зал с раздевалками, душевыми, снарядной, комнатой тренера и медицинским кабинетом. Также на территории бизнес-инкубатора предусмотрена парковку на 44 машиноместа и зона отдыха.

Фото комитета по строительству Ленинградской области

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