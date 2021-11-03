В Гатчинском районе продолжается реконструкция бизнес-инкубатора

Общая готовность
здания бизнес-инкубатора на улице Юного Ленинца, 2 составляет более 25 %. Отремонтирован
цоколь здания, который находился в аварийном состоянии. Выполнено устройство
перекрытий над третьим этажом, а также перегородок и полов первого и второго этажей.
Завершены работы по штукатурке стен, тепло-звукоизоляции полов и обустройству
наружной канализации.
Тепловой контур
здания закроют к концу осени, чтобы не останавливать работы зимой. На объекте
трудятся 10 человек, однако после инспекции объекта дано поручение увеличить их
количество в два раза. Завершить реконструкцию необходимо до середины ноября
2022 года.
Напомним, что
бизнес-инкубатор был открыт в Тайцах в 2002 году в здании бывшей школы 1957-го
года постройки. Поэтому вопрос его ремонта стоял остро. После реконструкции
бизнес-инкубатор примет 56 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе здесь
будут размещены мастерские по ремонту и изготовлению мебели,
электрооборудования, обуви, парикмахерская, ателье, аптека, магазины. В здании
появится спортивный зал с раздевалками, душевыми, снарядной, комнатой тренера и
медицинским кабинетом. Также на территории бизнес-инкубатора предусмотрена
парковку на 44 машиноместа и зона отдыха.
Фото комитета по строительству Ленинградской области