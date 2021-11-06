Депутат Госдумы Ольга Амельченкова: «Чтобы понять, как помогать, надо понять, что беспокоит».

Всех приветствовала глава администрации Гатчинского района, руководитель Региональной общественной приемной партии в Ленинградской области Людмила Нещадим.
Ольга Амельченкова, открывая мероприятие, подчеркнула, что хотела начать
свою деятельность депутата Госдумы именно со встречи в приемной партии – с
руководителями центральных НКО области и с представителями региональной
Общественной палаты.
- Некоммерческие общественные организации – это те, кто непосредственно
общается с людьми, знает их проблемы и зачастую предлагает решение – как на
региональном, так и на федеральном уровне, – отметила Ольга Николаевна.
В ходе
встречи руководители НКО рассказывали о работе своих организаций. Говорили о
трудностях, с которыми приходится сталкиваться общественникам. Так,
руководитель фонда патриотического воспитания молодежи «Новая планета» из г.
Отрадное Кировского района Дмитрий Большаков поделился такой проблемой: сложно
договориться с местной властью. Из-за этого развитие фонда (а он в Отрадном
очень востребован) существенно тормозится.
Руководитель
гатчинской «Школы третьего возраста» Татьяна Кучер подняла вопрос, который
является наиболее острым практически для всех НКО: бухгалтерия и финансы. Если
организация выиграла грант, у нее есть средства на бухгалтера. Когда грант
заканчивается, бухгалтеру платить нечем, а без него существование НКО крайне
затруднительно – у некоммерческих организаций сложная финансовая отчетность.
Все
участники встречи поддержали, а Ольга Амельченкова согласилась: бухгалтерия НКО
– большая проблема.
Вторая
«больная тема» общественников – это помещение. Руководитель ресурсного центра
«Маяк» из Сертолово Петр Сторожук говорил именно о такой проблеме. Центр
существует всего один год, но уже завоевал популярность у жителей – семей с
детьми. Однако пока что крыши над головой у «Маяка» нет.
Заместитель
председателя региональной Общественной палаты Владимир
Журавлев напомнил, что существуют центры поддержки НКО, где можно получить
консультации и по финансовым, и по юридическим вопросам. Директор Центра
поддержки общественных инициатив Алексей Кравченко, присутствовавший на
встрече, предложил всем представителям НКО воспользоваться услугами его Центра,
который готов бесплатно помочь с разработкой проектов для подачи на конкурс.
Для бухгалтерской и юридической консультации Центр может перенаправить в
специализированные ресурсные центры – «Фактор», «Чистые игры» и другие.
Подводя итог встрече, Ольга Амельченкова предложила всем руководителям
НКО обменяться с ней контактами и держать постоянную связь.
- Мне необходимо со всеми вами поближе познакомиться и узнать, чем я могу помочь, чем
может помочь наш профильный комитет. Ведь, чтобы
понять, как помогать, надо понять, что беспокоит, – подчеркнула Ольга
Николаевна.
Кроме того, во время встречи на площадке Региональной общественной
приемной партии Ольга Амельченкова объявила конкурс на должность помощника депутата Госдумы на
общественных началах:
- Чтобы в
каждом из 17 районов и одном городском округе Ленинградской области появилось хотя
бы по одному активному человеку, готовому вместе со мной развивать наш регион,
– сказала Ольга Николаевна.
Екатерина Дзюба