Депутат Госдумы Ольга Амельченкова: «Чтобы понять, как помогать, надо понять, что беспокоит».

Всех приветствовала глава администрации Гатчинского района, руководитель Региональной общественной приемной партии в Ленинградской области Людмила Нещадим.

Ольга Амельченкова, открывая мероприятие, подчеркнула, что хотела начать свою деятельность депутата Госдумы именно со встречи в приемной партии – с руководителями центральных НКО области и с представителями региональной Общественной палаты.

- Некоммерческие общественные организации – это те, кто непосредственно общается с людьми, знает их проблемы и зачастую предлагает решение – как на региональном, так и на федеральном уровне, – отметила Ольга Николаевна.

В ходе встречи руководители НКО рассказывали о работе своих организаций. Говорили о трудностях, с которыми приходится сталкиваться общественникам. Так, руководитель фонда патриотического воспитания молодежи «Новая планета» из г. Отрадное Кировского района Дмитрий Большаков поделился такой проблемой: сложно договориться с местной властью. Из-за этого развитие фонда (а он в Отрадном очень востребован) существенно тормозится.

Руководитель гатчинской «Школы третьего возраста» Татьяна Кучер подняла вопрос, который является наиболее острым практически для всех НКО: бухгалтерия и финансы. Если организация выиграла грант, у нее есть средства на бухгалтера. Когда грант заканчивается, бухгалтеру платить нечем, а без него существование НКО крайне затруднительно – у некоммерческих организаций сложная финансовая отчетность.

Все участники встречи поддержали, а Ольга Амельченкова согласилась: бухгалтерия НКО – большая проблема.

Вторая «больная тема» общественников – это помещение. Руководитель ресурсного центра «Маяк» из Сертолово Петр Сторожук говорил именно о такой проблеме. Центр существует всего один год, но уже завоевал популярность у жителей – семей с детьми. Однако пока что крыши над головой у «Маяка» нет.

Заместитель председателя региональной Общественной палаты Владимир Журавлев напомнил, что существуют центры поддержки НКО, где можно получить консультации и по финансовым, и по юридическим вопросам. Директор Центра поддержки общественных инициатив Алексей Кравченко, присутствовавший на встрече, предложил всем представителям НКО воспользоваться услугами его Центра, который готов бесплатно помочь с разработкой проектов для подачи на конкурс. Для бухгалтерской и юридической консультации Центр может перенаправить в специализированные ресурсные центры – «Фактор», «Чистые игры» и другие.

Подводя итог встрече, Ольга Амельченкова предложила всем руководителям НКО обменяться с ней контактами и держать постоянную связь.

- Мне необходимо со всеми вами поближе познакомиться и узнать, чем я могу помочь, чем может помочь наш профильный комитет. Ведь, чтобы понять, как помогать, надо понять, что беспокоит, – подчеркнула Ольга Николаевна.

Кроме того, во время встречи на площадке Региональной общественной приемной партии Ольга Амельченкова объявила конкурс на должность помощника депутата Госдумы на общественных началах:

- Чтобы в каждом из 17 районов и одном городском округе Ленинградской области появилось хотя бы по одному активному человеку, готовому вместе со мной развивать наш регион, – сказала Ольга Николаевна.

Екатерина Дзюба