Ленинградская область не продлевает «ковидные» каникулы

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области по социальным
вопросам Николая Емельянова, ситуация в системе здравоохранения Ленинградской
области, безусловно, непростая, но полностью контролируемая.
- Мы поддерживаем
резерв коечного фонда, создали запас медикаментов и средств индивидуальной
защиты, обеспечиваем стабильные поставки кислорода. Сейчас, по поручению
губернатора, готовим закупочные процедуры для приобретения дополнительного
запаса медикаментов и СИЗов — с заделом на первые месяцы 2022 года. Так что
необходимости продлевать нерабочие дни в Ленинградской области нет. Это касается
и системы образования, где двухнедельный перерыв, нужный, чтобы прервать
цепочку заболеваний, мы полагаем достаточным для того, чтобы школы и
профессиональные учебные заведения могли с 8 ноября возобновить работу в
обычном режиме, — сказал Николай Емельянов.
Предприятия
торговли продолжат работу с ограничениями, которые действовали до начала
нерабочей недели, в частности, возобновят работу торговые центры, деятельность
которых была приостановлена.
В отношении сферы
услуг и развлечений, а также музеев сохраняются требования, введенные с 30
октября. Напомним, что с этой даты посетителям необходимо предоставить QR-код о
прохождении полного курса вакцинации или подтверждающий факт заболевания в
течение последних 6 месяцев, или отрицательный результат ПЦР-теста давностью не
более 72 часа.
Кафе и рестораны в
Ленобласти могут принимать посетителей только при наличии у них и у работников
QR-кода или ПЦР-теста. Это требование не распространяется на общепит, который
оформил «ковид-паспорт».
В парикмахерские,
где нет «ковид-паспорта», также с 30 октября вход по QR-кодам и ПЦР и
обязательно их наличие у работников.
Как отмечает руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области — главный государственный санитарный врач по Ленинградской области Ольги Историк, «насколько жители Ленинградской области смогли справиться со складывающейся эпидемиологической ситуацией, будет ясно через 7-14 дней по окончании нерабочих дней. Ряд ранее принятых ограничений, в том числе, связанных с запретом на работу объектов досуга, развлечения, включая ночные клубы и дискотеки, проведение массовых мероприятий, изоляция лиц старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими патологиями, будут действовать. Насколько быстро мы сможем окончательно вернуться к привычной жизни — зависит от каждого из нас. С одной стороны, необходимо быть привитым. С другой — строго соблюдать меры личной профилактики, в первую очередь, при посещении общественных мест, транспорта, носить и вовремя менять маски, стараться без необходимости не посещать места скопления людей, либо — выбирать время, когда нет скученности. И, конечно, необходимо одеваться по погоде, не переохлаждаться. При первых симптомах простуды обращаться к врачу».