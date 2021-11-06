Ленинградская область не продлевает «ковидные» каникулы

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николая Емельянова, ситуация в системе здравоохранения Ленинградской области, безусловно, непростая, но полностью контролируемая.

- Мы поддерживаем резерв коечного фонда, создали запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, обеспечиваем стабильные поставки кислорода. Сейчас, по поручению губернатора, готовим закупочные процедуры для приобретения дополнительного запаса медикаментов и СИЗов — с заделом на первые месяцы 2022 года. Так что необходимости продлевать нерабочие дни в Ленинградской области нет. Это касается и системы образования, где двухнедельный перерыв, нужный, чтобы прервать цепочку заболеваний, мы полагаем достаточным для того, чтобы школы и профессиональные учебные заведения могли с 8 ноября возобновить работу в обычном режиме, — сказал Николай Емельянов.

Предприятия торговли продолжат работу с ограничениями, которые действовали до начала нерабочей недели, в частности, возобновят работу торговые центры, деятельность которых была приостановлена.

В отношении сферы услуг и развлечений, а также музеев сохраняются требования, введенные с 30 октября. Напомним, что с этой даты посетителям необходимо предоставить QR-код о прохождении полного курса вакцинации или подтверждающий факт заболевания в течение последних 6 месяцев, или отрицательный результат ПЦР-теста давностью не более 72 часа.

Кафе и рестораны в Ленобласти могут принимать посетителей только при наличии у них и у работников QR-кода или ПЦР-теста. Это требование не распространяется на общепит, который оформил «ковид-паспорт».

В парикмахерские, где нет «ковид-паспорта», также с 30 октября вход по QR-кодам и ПЦР и обязательно их наличие у работников.

Как отмечает руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области — главный государственный санитарный врач по Ленинградской области Ольги Историк, «насколько жители Ленинградской области смогли справиться со складывающейся эпидемиологической ситуацией, будет ясно через 7-14 дней по окончании нерабочих дней. Ряд ранее принятых ограничений, в том числе, связанных с запретом на работу объектов досуга, развлечения, включая ночные клубы и дискотеки, проведение массовых мероприятий, изоляция лиц старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими патологиями, будут действовать. Насколько быстро мы сможем окончательно вернуться к привычной жизни — зависит от каждого из нас. С одной стороны, необходимо быть привитым. С другой — строго соблюдать меры личной профилактики, в первую очередь, при посещении общественных мест, транспорта, носить и вовремя менять маски, стараться без необходимости не посещать места скопления людей, либо — выбирать время, когда нет скученности. И, конечно, необходимо одеваться по погоде, не переохлаждаться. При первых симптомах простуды обращаться к врачу».