Эпоха Александра Невского – для школьников

Во время экскурсии в форме 3D-реконструкции ребята узнали о первой правящей династии, увидели знаменитые битвы и сражения. В «оживающих книгах» познакомились с фактами из жизни наших предков и знаменитых личностей. На больших интерактивных досках оживали герои знаменитых битв и великих сражений.

Большое внимание было уделено великому подвигу русского воинства под руководством князя Александра Невского. Учащиеся узнали о становлении личности князя с молодых лет до признания его непобедимым русским полководцем. Они с удовольствием и интересом отвечали на вопросы экскурсовода, которые помогли им лучше понять важнейшие черты благоверного князя: мужество, смелость, решительность и необыкновенный талант полководца.

После окончания экскурсии ребята могли еще раз пройти по залам, остановиться у заинтересовавших их интерактивных стендов, нажать на пультах любые кнопки, чтобы дополнительно узнать что- то новое об исторических событиях и личностях и перенестись в эпоху Александра Невского. Это сделало выставку живой и интересной для ребят.

Этот осенний день для наших учеников не ограничился посещением музея. Кроме знакомства с историческими событиями далеких веков ученики школы №4 смогли окунуться в проблемы современности, волнующие молодежь. В Театре юного зрителя они посмотрели спектакль «Летучкина любовь», в котором поднимаются проблемы взаимоотношения поколений, нравственного выбора, ответственности человека за свои поступки. Это очень проникновенный спектакль с большой смысловой нагрузкой и интересными декорациями. «Не тратьте свою жизнь попусту, каждый день дорог!» - главный посыл этой постановки.

Талантливая игра молодых актеров смотрелась на одном дыхании. На обратном пути ребята оживленно делились впечатлениями от увиденного.

Очень надеюсь, что события этого необычного дня затронут их юные души и будут способствовать формированию гордости за свою страну и ее героев.

В первой четверти ученики школы №4 уже побывали в Новгороде и Пушкинских Горах, посетили Царскосельский лицей, планетарий, океанариум и музей занимательных наук «Лабиринтум».

Римма Гулова, учитель и социальный педагог Гатчинской школы №4