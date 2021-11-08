В Интернет-приёмной ФССП России создан новый вид обращений для граждан-двойников

На
рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ
заявителю отводится 2 дня. Обращение в день его поступления передается
руководителю территориального органа Федеральной службы судебных приставов для
организации рассмотрения.
Рассмотрение
обращения осуществляется аппаратом управления территориального органа ФССП
России, сотрудники которого оперативно запросят у заявителя документы,
позволяющие однозначно идентифицировать гражданина: копию паспорта, СНИЛС, ИНН.
После
получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как
должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель,
возбудивший исполнительное производство, примет меры по незамедлительной отмене
всех наложенных ранее на гражданина ограничений.
В
случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных
организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных
доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав
примет меры к возврату денежных средств.
В
Федеральной службе судебных приставов подчеркивают, что новый сервис призван
оперативно решать вопросы, связанные с поступлением в ведомство судебных
решений, в которых отсутствуют дополнительные идентификаторы граждан-должников.
Напомним,
что с 30 марта 2020 года на законодательном уровне изменились требования,
предъявляемые к исполнительным документам. Статья 13 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает
обязательное указание в исполнительном документе одного из идентификаторов
гражданина-должника: СНИЛС, ИНН, серии и номера документа, удостоверяющего
личность, серии и номера водительского удостоверения, серии и номера
свидетельства о регистрации транспортного средства.
Между
тем в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 468-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» действие указанных изменений в части
предоставления одного из идентификаторов гражданина-должника в исполнительных
документах, выдаваемых организациям, работающим в сфере ЖКХ, приостановлено до
1 января 2022 года.
Решению
этого вопроса также будет способствовать принятие закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой
трансформации принудительного исполнения исполнительных документов»
(законопроект № 1144920-7), который 12.05.2021 года принят в первом чтении
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. Он
предполагает наделение судебных органов правом запрашивать идентификатор
ответчика еще на стадии судебного рассмотрения.
В
случае принятия закона, факты направления в ФССП России судебных решений без
идентификаторов гражданина-должника будут исключены.