«Радуга талантов»: победитель – детский сад № 13

«Радуга талантов»: победитель – детский сад № 13

Уже более 20 лет в Гатчине проходит фестиваль дошкольных учреждений «Радуга талантов». В этом году фестиваль детского творчества приобрел статус конкурса и, в связи с эпидемической ситуацией, проводился в дистанционном формате.

Рубрики : Культура     09 Nov 2021

Участие в конкурсе приняли 37 дошкольных учреждений Гатчины и района. Они представили творческие номера по теме «Солнце ходит по планете», танцы народов мира. Жюри оценивало технику исполнения, композицию, имидж, фонограмму.

Из 37 номеров были отобраны 16 лучших. Все участники и финалисты будут отмечены грамотами и благодарностями гатчинского комитета образования.

Победителем конкурса стал Гатчинский детский сад № 13 с номером «Танец народов Севера». Второе место занял детсад № 40, представивший «Башкирский танец». На третьем месте – дошкольные группы Сусанинской школы с музыкальной композицией «На горе-то калина».

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