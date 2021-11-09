«Радуга талантов»: победитель – детский сад № 13

Участие в конкурсе приняли 37 дошкольных учреждений Гатчины и района. Они представили творческие номера по теме «Солнце ходит по планете», танцы народов мира. Жюри оценивало технику исполнения, композицию, имидж, фонограмму.

Из 37 номеров были отобраны 16 лучших. Все участники и финалисты будут отмечены грамотами и благодарностями гатчинского комитета образования.

Победителем конкурса стал Гатчинский детский сад № 13 с номером «Танец народов Севера». Второе место занял детсад № 40, представивший «Башкирский танец». На третьем месте – дошкольные группы Сусанинской школы с музыкальной композицией «На горе-то калина».