Пять золотых медалей сиверских теннисистов

Гатчинский район повторил
свой прошлогодний успех, когда в Ивангороде играли спортсмены той же возрастной
группы и во всех пяти разрядах золотые медали увезли воспитанники спортивной
школы Олимпийского резерва «Ника» из поселка Сиверский.
К тому же, в родных
стенах сиверчане позволили главным конкурентам из Подпорожья только единожды
подняться на вторую ступеньку пьедестала призеров, да и по третьим местам также
склонили медальный зачет в пользу местных теннисистов со счетом 6-4 по
отношению к подпорожцам.
Президент Федерации настольного
тенниса Ленинградской области Андрей Комов вручил золотые медали кандидатам в
мастера спорта Алексею Дреслеру, Александре Савоненко, Маргарите Михайловой и
перворазрядникам Всеволоду Мустаеву и Марине Назаровой.
Итоговый список призеров
Первенства Ленинградской области 2021 года по настольному теннису среди юниоров
и юниорок до 19 лет:
Одиночный разряд. Юниоры.
1 место – Алексей Дреслер
(Сиверский)
2 место – Всеволод
Мустаев (Сиверский)
3 место – Владислав
Ковалев (Сиверский) и Яромир Бриль (Подпорожье)
Одиночный разряд.
Юниорки.
1 место – Александра
Савоненко (Сиверский)
2 место – Екатерина
Иванова (Сиверский)
3 место – Маргарита
Михайлова и Татьяна Чикунова (обе – Сиверский)
Парный разряд. Юниоры.
1 место – Алексей
Дреслер/Всеволод Мустаев (Сиверский)
2 место – Владислав
Ковалев/Михаил Снетков (Сиверский)
3 место – Яромир
Бриль/Григорий Кривоборский (Подпорожье)
3 место – Константин
Косса/Павел Филичев (Подпорожье)
Парный разряд. Юниорки.
1 место – Маргарита
Михайлова/Марина Назарова (Сиверский)
2 место – Екатерина
Иванова/Янита Рамазанова (Сиверский)
3 место – Александра
Савоненко/Татьяна Чикунова (Сиверский)
3 место – Ульяна
Тимашева/Софья Николаева (Подпорожье)
Смешанный парный разряд.
1 место – Всеволод
Мустаев/Маргарита Михайлова (Сиверский)
2 место – Яромир
Бриль/Ульяна Тимашева (Подпорожье)
3 место – Алексей
Дреслер/Екатерина Иванова (Сиверский)
3 место – Владислав
Ковалев/Александра Савоненко (Сиверский).
По информации Федерации настольного тенниса Ленобласти