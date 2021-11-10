Пять золотых медалей сиверских теннисистов

Гатчинский район повторил свой прошлогодний успех, когда в Ивангороде играли спортсмены той же возрастной группы и во всех пяти разрядах золотые медали увезли воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Ника» из поселка Сиверский.

К тому же, в родных стенах сиверчане позволили главным конкурентам из Подпорожья только единожды подняться на вторую ступеньку пьедестала призеров, да и по третьим местам также склонили медальный зачет в пользу местных теннисистов со счетом 6-4 по отношению к подпорожцам.

Президент Федерации настольного тенниса Ленинградской области Андрей Комов вручил золотые медали кандидатам в мастера спорта Алексею Дреслеру, Александре Савоненко, Маргарите Михайловой и перворазрядникам Всеволоду Мустаеву и Марине Назаровой.

Итоговый список призеров Первенства Ленинградской области 2021 года по настольному теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет:

Одиночный разряд. Юниоры.

1 место – Алексей Дреслер (Сиверский)

2 место – Всеволод Мустаев (Сиверский)

3 место – Владислав Ковалев (Сиверский) и Яромир Бриль (Подпорожье)

Одиночный разряд. Юниорки.

1 место – Александра Савоненко (Сиверский)

2 место – Екатерина Иванова (Сиверский)

3 место – Маргарита Михайлова и Татьяна Чикунова (обе – Сиверский)

Парный разряд. Юниоры.

1 место – Алексей Дреслер/Всеволод Мустаев (Сиверский)

2 место – Владислав Ковалев/Михаил Снетков (Сиверский)

3 место – Яромир Бриль/Григорий Кривоборский (Подпорожье)

3 место – Константин Косса/Павел Филичев (Подпорожье)

Парный разряд. Юниорки.

1 место – Маргарита Михайлова/Марина Назарова (Сиверский)

2 место – Екатерина Иванова/Янита Рамазанова (Сиверский)

3 место – Александра Савоненко/Татьяна Чикунова (Сиверский)

3 место – Ульяна Тимашева/Софья Николаева (Подпорожье)

Смешанный парный разряд.

1 место – Всеволод Мустаев/Маргарита Михайлова (Сиверский)

2 место – Яромир Бриль/Ульяна Тимашева (Подпорожье)

3 место – Алексей Дреслер/Екатерина Иванова (Сиверский)

3 место – Владислав Ковалев/Александра Савоненко (Сиверский).

По информации Федерации настольного тенниса Ленобласти