Привыкаем жить с QR-кодом

По сравнению с соседним Санкт-Петербургом, где были открыты только музеи и театры, Ленинградская область могла похвастаться открытыми салонами красоты, кафе, ресторанами и магазинами (закрылись только торговые центры площадью свыше 36 тысяч кв. м – например, магазины «Мега»).

Масочный режим в эти дни контролировался особенно тщательно. Так, четвертого ноября сотрудники комитета по транспорту Ленинградской области совместно с СПб-Балтийским линейным отделом УТ МВД провели очередную проверку в электропоездах. В ходе совместного рейда участники рабочей группы проверяли соблюдение санитарно-эпидемиологических требований пассажирами электричек, а также посетителями железнодорожного вокзала Гатчина-Варшавская. В результате проверки на граждан, нарушивших «масочный» режим, было составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, проведено более 50 профилактических бесед, бесплатно выдавались маски.

Во время «ковидных каникул» в Гатчине также состоялся очередной рейд с участием представителей районной администрации для проверки соблюдения предпринимателями антиковидных мер. Среди них - ведение журнала термометрии, наличие защитных масок у продавцов и персонала, а также информации на стендах о противодействии распространению коронавирусной инфекции. В ходе проверки участники рабочей группы составили протоколы в некоторых салонах красоты, аптеках и предприятиях общепита, где были зафиксированы нарушения.

За два года к маскам привыкли далеко не все. Что уж говорить о QR-кодах, которые сегодня необходимы практически везде.

При входе в парикмахерскую, спортивный клуб, музей и театр сотрудники просят не только код, присвоенный после вакцинации или выздоровления после ковида, но и паспорт. Отсутствие QR-кода – повод отказать в обслуживании.

Так, наши читатели рассказали, как в салоне «Пилки» на улице Соборной отказывали клиентам в обслуживании в случае отсутствия QR-кода. Одна дама даже громко возмущалась перед стойкой администратора, что ее никто не предупредил о необходимости его наличия. Всю страну предупредили, а ее – забыли? Нет QR-кода – нет услуги. Таковы новые правила жизни. Но стоит отметить, что если у коллектива салона красоты к началу каникул уже был оформлен «паспорт коллективного иммунитета», то предъявлять ничего не нужно – пока.

Уже по сложившейся традиции многие восприняли объявленные «нерабочие» дни как отпуск и поспешили забронировать отель на берегу моря, что привело к сильному увеличению стоимости путевок и билетов. Не останавливало даже то, что последние две недели Россия ежедневно била рекорды по заболеваемости ковидом и смертности от него. Что касается отдыха в загородных пансионатах нашего региона, то здесь был заметно сокращен перечень оказываемых услуг – в частности, не работали спа-салоны.

За несколько дней до начала «ковидных каникул» количество желающих вакцинироваться резко возросло – в Гатчине запись велась на две недели вперед. Без предварительной записи никого не принимали – количество вакцины сосчитано. Впрочем, очень много нареканий к организации прививочного процесса. Так,

3 ноября задержка в Гатчинской поликлинике на ул. Урицкого составляла полтора часа от времени записи. Не менее 15-20 человек томились в очереди в ожидании предварительного осмотра терапевта, а между тем ряд расположенных здесь же кабинетов явно «скучали» без пациентов, но с медицинским персоналом, который активно перемещался между кабинетами, принимал знакомых без бахил и масок, да еще и в верхней одежде.

В интернете жители Гатчины активно обсуждали, где еще остался однокомпонентный препарат Спутник Лайт, чтобы сразу же получить QR-код. В первый день каникул данная вакцина закончилась на территории всего Гатчинского района, и поставок не ожидается до середины ноября.

Пока в обществе не сформируется коллективный иммунитет в объеме не менее 80 % (сегодня он составляет 48 %), маски и QR-коды будут нашими постоянными спутниками. Некоторые регионы уже продлили «ковикулы» и, как следствие, локдаун сферы услуг, чтобы хоть как-то снизить рост заболеваемости. Последует ли этому примеру Ленинградская область, зависит от нас с вами и уровня вакцинации.

По словам главного государственного санитарного врача по Ленинградской области Ольги Историк, «насколько жители Ленинградской области смогли справиться со складывающейся эпидемиологической ситуацией, будет ясно через 7-14 дней по окончании нерабочих дней. Ряд ранее принятых ограничений, в том числе, связанных с запретом на работу объектов досуга, развлечения, включая ночные клубы и дискотеки, проведение массовых мероприятий, изоляция лиц старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими патологиями, будут действовать. Насколько быстро мы сможем окончательно вернуться к привычной жизни — зависит от каждого из нас. С одной стороны, необходимо быть привитым. С другой — строго соблюдать меры личной профилактики, в первую очередь, при посещении общественных мест, транспорта, носить и вовремя менять маски, стараться без необходимости не посещать места скопления людей, либо — выбирать время, когда нет скученности. И, конечно, необходимо одеваться по погоде, не переохлаждаться. При первых симптомах простуды обращаться к врачу».

Как отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, ситуация в системе здравоохранения Ленинградской области, безусловно, непростая, но в настоящее время полностью контролируемая.

- Мы поддерживаем резерв коечного фонда, создали запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, обеспечиваем стабильные поставки кислорода. Сейчас, по поручению губернатора, готовим закупочные процедуры для приобретения дополнительного запаса медикаментов и СИЗов — с заделом на первые месяцы 2022 года, — сказал Николай Емельянов.



