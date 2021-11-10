Привыкаем жить с QR-кодом

По сравнению с соседним
Санкт-Петербургом, где были открыты только музеи и театры, Ленинградская
область могла похвастаться открытыми салонами красоты, кафе, ресторанами и
магазинами (закрылись только торговые центры площадью свыше 36 тысяч кв. м –
например, магазины «Мега»).
Масочный режим в эти дни
контролировался особенно тщательно. Так, четвертого ноября сотрудники комитета
по транспорту Ленинградской области совместно с СПб-Балтийским линейным отделом
УТ МВД провели очередную проверку в электропоездах. В ходе совместного рейда
участники рабочей группы проверяли соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований пассажирами электричек, а также посетителями железнодорожного
вокзала Гатчина-Варшавская. В результате проверки на граждан, нарушивших
«масочный» режим, было составлено 25 протоколов об административных
правонарушениях, проведено более 50 профилактических бесед, бесплатно выдавались
маски.
Во время «ковидных
каникул» в Гатчине также состоялся очередной рейд с участием представителей
районной администрации для проверки соблюдения предпринимателями антиковидных
мер. Среди них - ведение журнала термометрии, наличие защитных масок у
продавцов и персонала, а также информации на стендах о противодействии
распространению коронавирусной инфекции. В ходе проверки участники рабочей
группы составили протоколы в некоторых салонах красоты, аптеках и предприятиях
общепита, где были зафиксированы нарушения.
За два года к маскам
привыкли далеко не все. Что уж говорить о QR-кодах, которые сегодня необходимы
практически везде.
При входе в
парикмахерскую, спортивный клуб, музей и театр сотрудники просят не только код,
присвоенный после вакцинации или выздоровления после ковида, но и паспорт.
Отсутствие QR-кода
– повод отказать в обслуживании.
Так, наши читатели
рассказали, как в салоне «Пилки» на улице Соборной отказывали клиентам в
обслуживании в случае отсутствия QR-кода.
Одна дама даже громко возмущалась перед стойкой администратора, что ее никто не
предупредил о необходимости его наличия. Всю страну предупредили, а ее –
забыли? Нет QR-кода
– нет услуги. Таковы новые правила жизни. Но стоит отметить, что если у
коллектива салона красоты к началу каникул уже был оформлен «паспорт
коллективного иммунитета», то предъявлять ничего не нужно – пока.
Уже по сложившейся
традиции многие восприняли объявленные «нерабочие» дни как отпуск и поспешили
забронировать отель на берегу моря, что привело к сильному увеличению стоимости
путевок и билетов. Не останавливало даже то, что последние две недели Россия
ежедневно била рекорды по заболеваемости ковидом и смертности от него. Что
касается отдыха в загородных пансионатах нашего региона, то здесь был заметно
сокращен перечень оказываемых услуг – в частности, не работали спа-салоны.
За несколько дней до
начала «ковидных каникул» количество желающих вакцинироваться резко возросло –
в Гатчине запись велась на две недели вперед. Без предварительной записи никого
не принимали – количество вакцины сосчитано. Впрочем, очень много нареканий к
организации прививочного процесса. Так,
3 ноября задержка в
Гатчинской поликлинике на ул. Урицкого составляла полтора часа от времени
записи. Не менее 15-20 человек томились в очереди в ожидании предварительного
осмотра терапевта, а между тем ряд расположенных здесь же кабинетов явно
«скучали» без пациентов, но с медицинским персоналом, который активно
перемещался между кабинетами, принимал знакомых без бахил и масок, да еще и в
верхней одежде.
В интернете жители
Гатчины активно обсуждали, где еще остался однокомпонентный препарат Спутник
Лайт, чтобы сразу же получить QR-код.
В первый день каникул данная вакцина закончилась на территории всего
Гатчинского района, и поставок не ожидается до середины ноября.
Пока в обществе не
сформируется коллективный иммунитет в объеме не менее 80 % (сегодня он
составляет 48 %), маски и QR-коды
будут нашими постоянными спутниками. Некоторые регионы уже продлили «ковикулы»
и, как следствие, локдаун сферы услуг, чтобы хоть как-то снизить рост
заболеваемости. Последует ли этому примеру Ленинградская область, зависит от
нас с вами и уровня вакцинации.
По словам главного
государственного санитарного врача по Ленинградской области Ольги Историк,
«насколько жители Ленинградской области смогли справиться со складывающейся
эпидемиологической ситуацией, будет ясно через 7-14 дней по окончании нерабочих
дней. Ряд ранее принятых ограничений, в том числе, связанных с запретом на работу
объектов досуга, развлечения, включая ночные клубы и дискотеки, проведение
массовых мероприятий, изоляция лиц старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими
патологиями, будут действовать. Насколько быстро мы сможем окончательно
вернуться к привычной жизни — зависит от каждого из нас. С одной стороны,
необходимо быть привитым. С другой — строго соблюдать меры личной профилактики,
в первую очередь, при посещении общественных мест, транспорта, носить и вовремя
менять маски, стараться без необходимости не посещать места скопления людей,
либо — выбирать время, когда нет скученности. И, конечно, необходимо одеваться
по погоде, не переохлаждаться. При первых симптомах простуды обращаться к
врачу».
Как отметил заместитель
председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай
Емельянов, ситуация в системе здравоохранения Ленинградской области,
безусловно, непростая, но в настоящее время полностью контролируемая.
- Мы поддерживаем резерв
коечного фонда, создали запас медикаментов и средств индивидуальной защиты,
обеспечиваем стабильные поставки кислорода. Сейчас, по поручению губернатора,
готовим закупочные процедуры для приобретения дополнительного запаса
медикаментов и СИЗов — с заделом на первые месяцы 2022 года, — сказал Николай
Емельянов.